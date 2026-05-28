유통기한 끝난 줄 알았는데... 이 영화가 '스타워즈'의 희망될까

▲영화 '만달로리안과 그로구' 월트디즈니컴퍼니코리아

<만달로리안과 그로구>의 흥미로운 지점 중 하나는 누구도 흉내낼 수 없는 그로구만의 귀여움이다. 올해 초 열린 아카데미 시상식에도 직접 등장할 만큼 미국 팬들의 절대적인 사랑을 받은 이 신규 캐릭터는 이제 제목 이상의 강력한 '포스'를 발산한다.​



OTT 시리즈에서 단순한 마스코트에 머물렀다면, 극장판에서는 딘 자린을 구하기 위해 예상을 뛰어넘는 맹활약을 펼치며 관객을 감탄시킨다. 딘 자린의 보호를 받아야 했던 수동적 입장에서 벗어난 그로구의 성장은, 버디 액션 무비의 주인공처럼 두 인물의 관계를 한층 대등하게 발전시킨다.



그로구의 등장은 각종 CG가 기본으로 활용되는 SF 영화에 아날로그 감성을 녹여냈다는 측면에서도 큰 의미를 지닌다. 전체 움직임의 약 90%를 직접 손으로 조종하는 실물 퍼펫 기술로 완성된 그로구의 명연기는 디지털 기술이 결코 흉내 낼 수 없는 따뜻한 정서가 집약된 결과물이기도 하다.



​기존 OTT 시리즈 속 고독한 이방인의 정서가 극장판에서는 다소 희석되었다는 해외 열성 팬들의 불만도 일부 있지만, 이 작품은 블록버스터 영화로의 확장을 통해 장수 SF 프랜차이즈의 새로운 방향성을 확보했다.



오랜 기간에 걸쳐 다뤘던 루크 스카이워커 가문·제다이 신화와 작별을 고하고 신규 캐릭터의 관계와 감정에 집중한 이번 영화는 오랫동안 길을 잃었던 <스타워즈>가 또 다른 세대를 대상으로 의미있는 여정에 돌입했음을 조용히 증명하고 있다. 131분. 쿠키영상은 없다.

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