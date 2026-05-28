유통기한 끝난 줄 알았는데... 이 영화가 '스타워즈'의 희망될까

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영화 '만달로리안과 그로구'월트디즈니컴퍼니코리아
<스타워즈>는 긴 설명이 필요 없는 할리우드의 대표적인 SF 시리즈지만, 동시에 유독 한국에서는 미국만큼의 인기와는 거리가 먼 작품이기도 하다. 2015년 3부작으로 부활했던 <깨어난 포스>, <라스트 제다이>, <라이즈 오브 스카이워커>를 비롯해 외전 <로그 원>, <한 솔로>를 향한 국내 관객의 반응은 미국 현지와는 분명 온도 차가 있었다.
<스타워즈>의 본고장인 북미 지역에서도 각종 파생 시리즈의 쉼 없는 등장은 점차 신규 팬의 진입을 가로막는 장벽으로 여겨지는 분위기였다. 젊은 관객 입장에선 범우주를 관통하는 작품 속 세계관이 마블 히어로물 이상으로 지나치게 복잡했고, 기존 팬들 역시 방향성 상실에 따른 피로감과 불만을 드러내기 시작했다.
그러던 중 2019년 처음 공개된 디즈니플러스 <만달로리안> 시리즈는 옛 명성에만 의존하던 <스타워즈>프랜차이즈에 돌파구를 마련해줬다. 총 3시즌에 걸쳐 사랑받은 OTT 드라마 인기를 등에 업고 이제 <스타워즈>는 7년 만의 극장판 영화 <만달로리안과 그로구>(연출 존 패브로 감독, 5월 27일 한국 개봉)를 앞세워 '엑스윙' 전투기 마냥 화려한 비상을 꿈꾸고 있다.
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