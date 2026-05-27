연상호 "반백 살 앞두고 순수한 덕력 뽐냈죠"

연상호 감독은 대중 예술계의 몇 안 되는 전방위 아티스트다. 서양학과를 졸업해 애니메이션과 영화, 시리즈물의 감독, 작가, 제작자로 활약 중인 멀티 창작자다.
그는 실사영화 <부산행>과 애니메이션 <돼지의 왕>이 모두 칸에 초청받은 유일한 감독이다. 한국 좀비의 시초라 할만한 <부산행>은 천만 관객을 달성했고, 좀비 아포칼립스를 다룬 <반도>를 지나 <군체>까지 칸 영화제의 부름을 받았다.
좀비물에서 만족하지 않았다. 일본 서브컬처의 수혜를 받은 세대답게 고전을 레퍼런스 삼아 재해석을 시도했다. 글로벌 플랫폼을 통해 시리즈 <기생수: 더 그레이>나 <지옥>을 선보이며 세계관의 확장을 선사했다. 연상호 감독의 세계관을 두고 '연니버스'라는 시그니처 타이틀이 생겨났고, 연출이 아닌 대본을 쓰거나 제작자로 나선 작품도 다수다.
그중 한국 사회의 문제점을 비판했던 초기 애니메이션의 날카로운 연출력을 다시 선보인 <얼굴>은 저예산 고퀄리티를 추구한 하나의 실험처럼 보였다. <얼굴>의 성과를 지나 시나리오와 연출 재능을 동시에 쏟아부어 좀비물로 돌아왔다.
지치지 않는 무한동력의 정착지는 어디일까. 자연스럽게 차기작 <가스인간>으로 이목이 쏠린다. 넷플릭스 <가스인간>은 1960년대 도호(일본 제작사)의 특촬물을 재해석한 시리즈다. 원작의 신선함과 충격을 녹여 낸 각본과 이그제큐티브 프로듀서로 참여했다.
연 감독은 또 다른 협업의 진화를 꿈꾸고 있다. 짬짬이 한국의 장르 소설가와 협업한 소설까지 지속적으로 펴낸 창작력이 멈추는 날이 올지 궁금해질 뿐이다. 26일 연상호 감독과 삼청동의 카페에서 나눈 영화 이야기를 일문일답으로 정리했다.
"군체만의 시그니처 밈 원해"