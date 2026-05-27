연상호 "반백 살 앞두고 순수한 덕력 뽐냈죠"

▲연상호 감독 쇼박스

- 전처와 현처의 공조, 남매 설정의 비극, 학폭의 관계성 설정에서 중점 둔 부분은 무엇인가.

"초기에는 여러 방식으로 시나리오를 썼고 인물들의 이야기도 많아서 168p의 분량이었지만 압축했다. 인물을 묘사할 때 특이한 관계성을 부여해서 관객이 능동적으로 소비할 형태를 추구하게 된 결과다. 남매나 학생 관계도 비슷했다. 남매의 애착 관계는 결핍이 시작이고 그 결핍이 채워지는 순간 관계가 깨진 역설적인 비극이다. 남매의 서사도 더 있었지만 편집했다. 현희가 캠핑 가고 싶다고 말하는 것도 안전한 상태로 야생을 즐기고 싶은 욕망이다. 현희는 문명화된 사회에서 캠핑을 꿈꿨지만 순식간에 타인에 의해 야만으로 바뀌고 결핍마저 채워지면서 완전한 관계가 어긋난다."



- 구교환이 연기한 서영철이 명확한 악당으로 보이지 않도록 설계한 이유는.

"서영철은 자신의 비뚤어진 사상을 말한다. 그 정점은 현희를 걷게 한 것이다. 자기 입장에서 일종의 치료라 생각하는 인물이다. 인간의 개별성에 오는 불필요함을 테러의 당위성으로 말하고 다녀 관객도 동의하긴 힘들 거라 생각했다. 관객이 내내 서영철에게 끌려다니다시피 하다가 처음으로 집중하는 순간이 서영철의 죽음과 연결된다."



- 따지고 보면 권세정(전지현)은 상당한 민폐 캐릭터다.

"<군체>는 민폐 캐릭터, 외톨이, 사회 부적응자를 위한 찬가다. (웃음) 50대에 접어들기 막바지에 제 작품 최초로 덕력을 순수하게 쏟아내고 싶었다. (웃음) 다만 상업 영화거나 글로벌 OTT, 저예산 영화 등 목적도 다르고 작품 협업의 결과이니, 독자적인 광기를 쏟아낼 수는 없었다. 개별성을 중시하는 작품이라고 생각해 주길 바란다."



- 최근 작품의 경향이 강력한 여성 주인공을 전면에 내세우고 있다. 여성 캐릭터를 살리는 특별한 노하우가 있다면.

"특별한 방법은 없다. 다만 젊은 감각을 기르려고 노력한다. 12살 딸이 소비하는 콘텐츠가 확실히 제 세대와는 다른 결이더라. <체인소 맨>을 좋아하길래 분석하다가 멋을 쌓아가서 폭발하는 방법이 기본 작법과 다르다는 것을 알았다. 빠져들기 좋은 설정, 말초적인 것들을 던져주고 스스로 생각하게 만드는 방식이 신기했다."



- 작품을 살펴보면 개별적인 특성을 지우고 군집의 효율성만 따지는 집단지성 위험 속에서도 여전히 휴머니즘이 빛난다. <군체>를 통해 현시대에 던지려는 메시지는 무엇이었나.

"군집 형태의 생물은 약점이 발견되면 변이체를 만들어 낸다. 모두가 같아서 좋은 점도 있지만 오류가 발생하면 한 번에 죽어버리는 취약점을 보완하려 든다. 다른 개체를 만들어서 살아남으려는 본능이다. 이 방식을 인간 사회에 적용해 보면 보편적 사고의 위험성과 소수의견의 존중으로 치환할 수 있다. AI가 아무리 뛰어나도 몇천 년 후 일을 계산하지는 못하는데, 이솝은 우화를 통해 인간 군상을 설명했고 여전히 우화는 계속된다."



한편, 영화 <군체>는 절찬 상영 중이다.





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