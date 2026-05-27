우리는 여전히 마이클 잭슨의 시대를 산다

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영화 <마이클> 중유니버설픽쳐스
(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
마이클 잭슨의 전기 영화 <마이클>이 전 세계 수익 8억 달러 돌파했다. <슈퍼 마리오 : 갤럭시>에 이어 올해 개봉한 영화 중 두 번째 성적이다. 국내에서는 100만 관객을 돌파했다.
앤트완 퓨콰 감독이 연출한 <마이클>은 '팝의 황제' 마이클 잭슨이 보이 밴드 잭슨파이브(Jackson 5)로 데뷔했던 1960년대부터 역사상 가장 성공한 앨범 <스릴러(Thriller)>와 <배드(Bad)>로 상징되는 전성기를 그리는 데에 집중하고 있는 작품이다.
<마이클>은 첫 공개 당시 영화 자체로서는 미묘한 평가를 받았다. 마이클 잭슨이 가장 아꼈던 여동생이자 팝스타 자넷 잭슨, 디바 다이애나 로스처럼 마이클 잭슨의 인생에서 빼놓을 수 없는 인물들, 그리고 '위 아 더 월드(We Are The World)'의 탄생 등 중대한 사건들이 전혀 언급되지 않았다. 여러 현실적 제약이 있었겠으나, '팝의 황제'의 전기 영화로서는 아쉬움이 남는다.
인물에 대한 묘사는 어떤가. 밥 딜런의 입체적인 면모를 여러 자아로 나눠 그려낸 <아임 낫 데어>, 치유 세션이라는 형식을 빌려 과거와의 화해를 이뤄낸 엘튼 존의 <로켓맨＞ 등과 비교하자는 것이 아니다. <마이클>은 평이한 전기 영화다. 마이클 잭슨을 철저히 무균실의 순수한 영혼으로 그리는 데에서 그친다. 대중에게 잘 알려진 피터팬 동화책에 대한 사랑, 여러 종류의 동물을 키우면서 외로움을 해소하려고 하던 모습 정도를 제외하면, '팝의 황제'의 섬세한 심리 묘사를 기대하기는 어렵다.
영화에서 위기와 갈등을 담당하는 것은 마이클 잭슨의 아버지이자 매니저였던 고 조셉 잭슨이다. 조셉 잭슨은 어린 잭슨 파이브 멤버들을 가혹한 스케줄에 노출시켰고, 재능이 특출났던 마이클 잭슨에게 유독 가혹한 가정 폭력을 가하기도 했다. 잭슨 일가가 참여한 이 영화는 아버지가 만든 그늘을 숨기지 않는다. 이 영화에서 가장 짜릿함을 선사하는 부분 역시 마이클 잭슨이 잭슨즈(The Jacksons)의 빅토리 콘서트 중 아버지로부터의 독립을 선언하는 장면이다. 이어질 속편에서는 마이클 잭슨의 또 다른 대히트작 <덴져러스(Dangerous)>, 그리고 그를 오랫동안 괴롭혔던 언론의 공격과 아동 성추행 무고 등의 일화가 담길지가 관심사다.
전기 영화로서는 미달, 그러나 음악은...