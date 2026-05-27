우리는 여전히 마이클 잭슨의 시대를 산다

▲영화 <마이클> 중 유니버설픽쳐스

<마이클>은 단 하나의 과업에 집중한다. 인류 역사상 최고의 슈퍼스타의 전성기를 재현하는 일이다. 갱 댄서들과 함께 '비트 잇(Beat It')을 추고, 모타운 25주년 공연에서 빌리 진(Billie Jean)의 퍼포먼스를 처음으로 공개하는 장면에 많은 시간이 할애된다. 대중음악의 판도를 바꾼 '스릴러(Thriller)'의 뮤직비디오, 공연의 대미를 장식하는 웸블리 스타디움에서의 '배드' 라이브 역시 생생하게 재현된다. 좋은 화질과 음질로 마이클 잭슨의 전성기를 간접 경험하고 싶은 사람이라면, <마이클>은 좋은 선택이다.



특히 마이클 잭슨의 친조카이자 저메인 잭슨(잭슨 파이브의 멤버이자 마이클 잭슨의 친형)의 아들인 자파 잭슨의 역할이 크다. 그는 마이클 잭슨의 전성기 시절 퍼포먼스를 결코 어색하지 않게 소화한다. 발차기나 발끝으로 서는 모습 등 마이클 잭슨 특유의 시그니처 동작은 물론, 춤에 몰입할 때 찡그리는 표정마저 부지런히 재현한다. 그의 얼굴이 삼촌 마이클 잭슨을 충분히 닮지 않았다는 지적도 있었지만, 영화를 보는 동안 마이클 잭슨을 보고 있다는 착각을 하게 될 정도다. 이것이 평론가 점수와 관객 실제 점수 간의 간극을 극대화한 포인트이기도 하다.



다시 마이클 잭슨의 노래를 듣는 사람들



마이클 잭슨을 사랑했던 이들은 그의 노래를 다시 듣고 있다. 마이클 잭슨의 시대를 살아보지 못한 이들은 생소했던 팝스타를 만날 기회를 얻었다. <마이클>의 관객들은 스트리밍 플랫폼과 유튜브로 몰려갔다. 지난 5월 19일 빌보드가 발표한 빌보드 핫 100 차트(5월 23일 차트)에 따르면, 마이클 잭슨의 노래 여섯 곡이 차트에 진입했다. '빌리 진(Billie Jean)'이 15위, '휴먼 네이쳐(Human Nature)'가 21위에 올랐다. '비트 잇(Beat It)'과 '돈트 스탑 틸 유 겟 이너프(Don't Stop Til You Get Enough)'는 각각 29위와 36위에 올랐다.



앞선 네 곡은 모두 영화 <마이클>에 삽입된 곡들이지만, 영화에 삽입되지 않은 두 곡 역시 함께 차트에 이름을 올렸다. <배드(Bad)>의 수록곡 '더티 다이애나(Dirty Diana)'가 44위, '락 위드 유(Rock With You)'가 47위에 올랐다. 마이클 잭슨이 빌보드 핫 100 차트에 동시에 6곡을 올린 것은 데뷔 후 이번이 처음이다. 미국 시장을 포함해 전 세계에서의 성적을 정리하는 '글로벌 200' 차트에서는 '빌리 진'이 1위에 올랐다.



스포티파이에서는 마이클 잭슨의 노래를 듣는 월별 청취자 수가 1억 1천만 명을 넘어섰다. 이는 현시점 스트리밍의 왕인 테일러 스위프트, 위켄드, 브루노 마스 등과 어깨를 나란히 하는 수치다. 그가 타계한 지 17년째가 되었지만, 여전히 우리는 마이클 잭슨의 시대를 살고 있다. 미완의 영화 <마이클>이 탄생한 이유 역시, 이 결과가 말해준다.





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