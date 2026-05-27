서울재즈페스티벌 2026, 기억에 남는 순간

▲메데스키 마틴 앤 우드 염동교

재즈에 알앤비와 펑크(Funk)를 결합한 퓨전 재즈 마니아로서 해당 계열 음악가의 출연은 늘 반갑다. 35년 경력의 미국 트리오 메데스키 마틴 앤 우드는 날씨가 선선해질 즈음 등장했고, 그들의 음악에 맞춰 스탠딩 존 뒤쪽에서 여유롭게 춤췄던 기억이 마치 영화속 장면처럼 남아있다. 1990년대 말과 2000년대 초반에 걸쳐 재즈 명가 블루노트의 총아로 떠올랐던 이들은 다양한 레이블을 경유하며 도전적인 음악세계를 건설 중이다.



전날 잔디 마당을 뒤흔들었던 코리 헨리처럼 존 메데스키의 오르간이 빛났다. 색소폰과 트럼펫의 비중이 높았던 1950-60년대 비밥/하드밥 시대와 달리 1970년대 퓨전 전성기에는 선율과 음향에 두루 강한 키보드가 부각되었으며 작금의 야외 페스티벌에서도 관객의 흥을 유발하는 키보드 중심의 퓨전 밴드가 득세하고 있다.



펑크와 힙합의 중독성에 방점을 둔 트리오는 자연스럽게 전위성을 담보한 프리 재즈로 전환했다. 일렉트릭 베이스 대신 콘트라베이스를 잡은 크리스 우드와 스타일에 맞는 주법으로 전환한 빌리 마틴은 베테랑 연주자의 관록을 드리웠다. 마틴은 철 소재의 다양한 도구를 두드리며 실험성을 내비쳤다. 일견 난해한 곡조에도 그 안에 배어있는 일정한 리듬 덕에 덩실덩실 춤은 이어졌고, 종종 축제에서 마주치는 어느 마니아가 조카와 놀아주는 모습이 훈훈함을 배가했다.



이 밖에도, 오는 10월 내한 공연을 앞둔 영국 퓨전 재즈 집단 에즈라 콜렉티브의 리더 존 아몬 존스는 정교한 퓨전, 덥 등 여러 작풍을 선보였으며 고전적인 스윙과 감각적인 인디 팝을 아우른 애런!도 돋보였다. 무수한 공연에 출연하며 대중의 여흥을 책임지고 있는 까데호와 일본의 전설적인 팝록 그룹 피치카토 파이브에 재적했던 타카오 타지마의 협연이 호수수변무대(스프링 가든)를 수놓았다.



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