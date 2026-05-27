서울재즈페스티벌 2026, 기억에 남는 순간

▲
아르투로 산도발염동교
너무나도 강한 현재성에 전설이란 아득한 칭호가 무색해져 버렸다. 1960년대 쿠바의 정상급 빅밴드였던 오케스타 쿠바나 지 무지카 모데르나(Orquesta Cubana De MúsicaModerna)와 라틴 펑크의 기념비적 존재 이라케레(Irakere), 비밥을 상징하는 명인 트럼페터 디지 길레스피와의 협업으로 경력을 쌓아온 쿠바계 미국인 음악가 아르투로 산도발. 2023년 세르지오 멘데스, 2024년 집시 킹스에 이어 또한번 라틴 재즈의 마력을 설파했다.
초반부터 스태프들에게 고함치며 음향 조정에 힘쓴 그는 76세 고령이 무색할 만큼 정력적이었다. 피치 휠을 맘껏 사용하며 개성 넘치는 키보드를 들려주고, 랩에 가까운 빠른 가창을 소화했으며, 위대한 영화인 찰리 채플린이 작곡한 '스마일(Smile)'에선 그윽한 음성과 피아노 연주를 선보였다. 깜짝 등장한 트롬본 쇼티와의 트롬본-트럼펫 콜 앤 리스판스도 인상적이었다.
올해 발매된 정규작 < 상구(SANGU) >의 표제곡 '상구'에서 청중과 함께 수십 번 "상구"를 외친 산도발. 문득 나도 70대 중반에 저런 모습이었으면 좋겠다고 생각했다. 상구는 영어로 "잇 사운즈 굿(It Sounds Good)"을 빠르게 읽었을 때 나는 소리라고. 라틴 뮤직 특유의 낙관주의와 긍정성은 일요일 동향의 후배 시마펑크(Cimafunk)로 이어졌다.
[토요일] 코리 헨리 앤 더 펑크 아포슬스