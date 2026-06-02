화성의 고립에서 인간의 희망을 보다

촬영 FOTOBEE/ 제공 서울연극협회

연극 '화성에서의 나날' 공연 장면<화성에서의 나날>은 우주 조난극의 외피를 두르고 있지만, 그 속살은 부조리극에 가깝다. 환과 욱은 기다린다. 구조선을 기다리고, 통신 회복을 기다리고, 모래 폭풍이 그치기를 기다리고, 어쩌면 자신들의 끝이 오기를 기다린다. 그러나 이 기다림은 구원의 확신이 아니다. 아무것도 오지 않을 수 있다는 사실을 알고도 지속되는 기다림이다.두 사람은 일지를 쓴다. 노래를 튼다. 게임을 한다. 농담을 한다. 신나는 이야기를 해보자고 한다. 말도 안 되는 종교 놀이도 한다. 화교, 수교, 금교, 지교 같은 터무니없는 종교를 만들어내고, 하느님의 질량을 따지고, 천국이 태양계 밖에 있는지 묻는다. 객석에서는 웃음이 난다. 그런데 그 웃음은 오래가지 않는다. 말장난은 자꾸 죽은 사람의 이름에 닿고, 농담은 실패한 구조와 끊어진 통신과 사라진 식량으로 돌아간다.이들의 장난은 웃기 위해서가 아니라 무너지지 않기 위해서다. 대화는 생존 장치다. 서로를 붙잡기 위한 줄이다. 그러나 그 줄은 자꾸 팽팽해지고, 어느 순간 끊어질 듯 흔들린다. 혁이의 죽음이 그 중심에 있다.젊고 밝았던 혁이는 모두가 안쓰러워하면서도 기대던 사람이다. 그는 우주선 외부 수리 중 생명줄이 끊어져 우주 공간으로 멀어진다. 남은 사람들은 손을 뻗지만 닿지 않는다. 더 잔혹한 것은 무전이 한동안 연결되어 있다는 사실이다. 그는 가족에게 말을 남기고, 선장과 대화를 나누고, 끝내 "지구가 안 보여"라고 말한다. 그 한마디는 이 작품에서 가장 외로운 문장이다. 인간이 우주에서 죽는다는 것은 마지막 순간 돌아갈 곳의 모습마저 잃는다는 뜻이다.욱에게는 또 다른 상실이 있다. 그는 딸을 잃었다. 기후변화로 확산된 질병 앞에서 아이는 너무 일찍 죽었다. 아내는 그 죽음을 견디지 못하고 무너졌다. 아내가 남긴 쪽지에는 화성이 있었다. 딸이 화성을 좋아했다는 말, 딸은 여기가 맞지 않아 화성에 간 것이라는 말, 자신도 같이 가야 할 것 같다는 말. 욱에게 화성은 인류의 미래가 아니라 죽은 딸과 아내가 있을지도 모르는 장소다. 과학적 가능성이 아니라 상실의 방향이다.그래서 환과 욱의 충돌은 단순한 성격 차이가 아니다. 환은 미래를 보려 한다. 구조선이 올 것이라고 믿고, 버티고, 다시 시작하려 한다. 욱은 희망의 잔혹함을 본다. 희망은 사람을 살리지만, 때로 사람을 너무 오래 고통 속에 붙잡아둔다. 욱은 말한다. 이제 희망하지 말자고. 환은 말한다. 살아서 돌아갈 거라고. 너도 같이 돌아갈 거라고.이 대립은 쉽게 어느 한쪽의 승리로 정리되지 않는다. 희망은 필요하다. 그러나 희망은 때로 폭력적이다. 절망은 위험하다. 그러나 절망은 때로 거짓을 멈추게 한다. 환이 식량 절반을 우주로 날려버렸다고 고백하는 순간, 이 연극은 가장 차가운 곳까지 내려간다. 그는 더는 못하겠다고 말한다. 네가 영원히 시작하는 것을 더는 못 보겠다고 말한다. 그것은 배신이면서 구조 요청이다. 함께 살아남는 일이 누군가에게는 함께 죽어가는 일일 수 있다는 것을, 작품은 잔인할 만큼 정직하게 보여준다.