화성의 고립에서 인간의 희망을 보다

"사고는 화성에 도착하기 일주일 전 일어났다."
연극 <화성에서의 나날>(작·연출 윤성호)을 여는 짧은 문장이다. 도착하기도 전에 이미 사고가 났다. 시작하기도 전에 실패는 예고되었다. 그런데도 사람들은 간다. 지구에서 화성으로, 현재에서 미래로, 절망에서 희망으로, 혹은 희망이라는 이름의 더 깊은 절망 속으로 말이다.
제47회 서울연극제 공식선정작 <화성에서의 나날>은 화성을 배경으로 한 공상과학(SF) 연극이다. 그러나 이 작품이 바라보는 것은 우주가 아니라 인간이다. 더 정확하게 말하면, 끝을 예감하면서도 다시 시작하려는 인간의 끈질긴 생명성을 다룬다. 무대 위 화성은 붉은 행성이지만, 그곳에 갇힌 두 사람의 말과 침묵을 따라가다 보면 관객은 어느새 지구의 풍경을 떠올린다. 우리가 망가뜨린 세계, 그럼에도 우리가 사랑했던 세계, 떠나고 나서야 비로소 그리워지는 세계를 말이다.
공연이 펼쳐진 곳은 대학로예술극장 대극장이다. 관객이 극장 안으로 들어서는 방식부터 낯설다. 일반적인 공연처럼 정문 게이트를 지나 객석으로 향하지 않는다. 관객은 극장 2층 사이드 동선을 따라 무대 옆으로 진입한다. 이 때부터 극장은 익숙한 관람의 방향을 잃는다. 무대와 객석, 바라보는 자와 보여지는 자의 위치가 조금씩 흔들리기 시작한다.
극장 안에 들어서면 더 분명해진다. 객석은 기존 대극장 객석을 그대로 쓰지 않는다. 러너웨이 양쪽에 관객을 앉힌 것처럼 가변식 좌석이 놓여 있다. 약 100명 남짓의 관객이 양쪽으로 나뉘어, 가운데를 바라본다. 관객은 서로를 마주 보기도 하고, 그 사이를 오가는 배우를 보기도 한다. 무대 중앙에는 바퀴 달린 이동형 의자가 열 개가량 흩어져 있다. 그 의자들은 단순한 소품이 아니다. 우주선이고, 행성의 표면이고, 인물들의 불안정한 몸을 지탱하는 중요한 도구다.
두 배우는 그 의자에 앉고, 밀고, 타고, 미끄러지듯 이동한다. 바닥에 단단히 붙어 걷는 것이 아니라, 무중력의 상태로 떠다니는 듯한 움직임을 잘 표현했다. 앉아 있지만 떠 있고, 멈춰 있지만 흔들린다. 그 미끄러짐은 화성으로 가는 우주선의 감각이자, 목표를 잃은 인간의 상태로 보인다.
두 객석 사이에는 천장에서 커다란 판이 내려오며 공간을 둘로 가른다. 양쪽으로 나뉜 관객은 같은 장면을 보면서도 서로 다른 거리와 각도에서 본다. 함께 있으나 완전히 닿지 못하고, 같은 공간에 갇혔으나 같은 절망을 겪지는 못하는 두 사람. 무대 구성은 처음부터 이 연극이 화성의 이야기이면서 동시에 인간 사이의 거리감을 예고한다.
지속 가능하지 않은 세계에서 떠난 사람들