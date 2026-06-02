철부지 어린 여자가 어머니가 되기까지... 몸으로 버틴 그녀가 던진 말

▲연극 장면 촬영 FOTOBEE/ 제공 서울연극협회

지난달 23일 본 작품에서 가장 아프게 남는 건 어머니라는 이름이다. 이 작품에서 어머니는 숭고한 희생의 상징으로만 그려지지 않는다. 춘섬은 아이를 위해 자신을 지우는 사람이 아니다. 오히려 아이를 통해 자신이 누구인지 다시 알아가는 사람이다. 철부지 어린 여자였던 춘섬이 어머니가 되어간다는 것은 갑자기 성인이 된다는 뜻이 아니다. 자기 몸에 닥친 일을 외면하지 않고, 자기 삶의 책임을 스스로 끌어안는 과정이다. 어머니가 된다는 것은 이 작품에서 침묵하는 일이 아니다. 말하는 일이다. 참는 일이 아니라 판단하는 일이다. "날 거짓말쟁이라고 욕해도 좋아요. 하지만 이 아이도 나도 진짜 참이어요." 이 말은 춘섬이 세상에 던지는 가장 아픈 항변이다. 진짜와 가짜를 누가 정하는가. 양반의 말은 진실이 되고 종의 말은 거짓이 되는 세계에서, 춘섬은 자기 존재가 참이라고 말한다.



그 말은 논리적 설득이 아니다. 몸으로 버텨낸 사람의 증언이다. 그래서 객석은 이 대사 앞에서 조용해진다. 춘섬의 말은 오래된 조선의 말 같지만, 동시에 지금 여기의 말이기도 하다. 오늘도 많은 사람의 삶은 타인의 이름 뒤에 가려진다. 누군가의 딸, 누군가의 아내, 누군가의 어머니라는 말은 때로 한 사람의 고유한 이름을 지운다. 어떤 고통은 사건이 되고, 어떤 고통은 사연조차 되지 못한다. <춘섬이의 거짓말>은 그 보이지 않는 자리를 무대 위로 끌어올린다. 역사와 설화 속에서 눌려 있던 여성이 사실은 자기 방식으로 싸우고 있었음을 보여준다.



극단 모시는사람들이 이어온 '조선여자전'의 흐름도 이 작품을 이해하는 중요한 맥락이다. 고전 속 여성들은 오래도록 누군가의 사랑을 증명하거나, 누군가의 효심을 완성하거나, 누군가의 영웅성을 빛내기 위한 인물로 소비되어 왔다. 이 작품은 그 틀을 뒤집는다. 춘섬은 홍길동의 어머니이기 때문에 중요한 것이 아니다. 그는 춘섬이기 때문에 중요하다. 자기 몸과 자기 아이와 자기 운명을 두고 끝내 물러서지 않기 때문에 중요하다. <춘섬이의 거짓말>은 거대한 파열보다 조용한 복원의 힘을 지닌 작품이다. 홍길동의 어머니를 배경이 아니라 인물로, 운명이 아니라 선택하는 사람으로 무대 위에 세운다. 고전의 바깥에 있던 이름을 불러와, 그 이름 안에 사랑과 두려움과 거짓말과 결단을 채운다.



공연이 끝난 뒤 오래 남는 것은 홍길동이라는 이름이 아니라 춘섬의 얼굴이다. 그리고 그 곁에 앉아 있는 여자들의 손이다. 춘섬은 세상을 바꿀 영웅을 낳기 때문에 중요한 인물이 아니다. 자기 삶이 짓밟히는 순간에도 자기 방식으로 참을 지키려 하기 때문에 중요하다. 그의 거짓말은 세상을 속이는 말이 아니라, 세상이 외면하는 진실을 끝까지 놓지 않기 위한 말이다.



달빛 아래 억새는 흔들린다. 이야기는 아주 낯선 길로 달려가지 않는다. 그러나 그 흔들림 속에서 춘섬이라는 이름 하나가 다시 보인다. 그것만으로도 이 공연은 제 몫을 다한다. 팔자는 주어지는 것이 아니라, 때로는 가장 약한 사람들이 서로의 손을 붙잡고 다시 짓는 것이라고. <춘섬이의 거짓말>은 그 말을 오래된 고전의 빈칸 위에 조용히 새겨 넣는다.

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