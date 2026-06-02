철부지 어린 여자가 어머니가 되기까지... 몸으로 버틴 그녀가 던진 말

가장 먼저 눈에 들어오는 것은 달빛이다. 검푸른 어둠 속에 둥근 달이 걸려 있다. 그 아래로 억새가 무대 가장자리까지 번져 있다. 바람이 불지 않는데도 억새는 흔들리는 것 같다. 무대 중앙에는 기울어진 너럭바위. 집 같기도 하고, 마당 같기도 하고, 누군가 오래 앉아 울다 간 자리인 듯하다. 바위는 단단하지만 반듯하지 않다. 애초에 이 세계가 기울어져 있다는 듯, 무대 한가운데 비스듬히 놓여 있다. 연극 <춘섬이의 거짓말>(작·연출 김정숙)은 바로 그 기울어진 세계 위에 한 여자를 세운다. 이름은 '춘섬'이다.
우리는 "아버지를 아버지라 부르지 못하고"로 알려진 홍길동을 잘 안다. 적서차별과 신분제의 모순이 <홍길동전>의 핵심이라는 사실도. 그러나 그 문장 이전에 한 여자가 있었다는 사실에는 무심했다. 홍길동이라는 이름은 영웅담의 중심에 남았지만, 그를 낳은 어머니는 이름보다 역할로 기억됐다. 홍길동의 분노는 문학사에 남았지만, 춘섬의 고통은 관심 바깥이었다. <춘섬이의 거짓말>은 그 빈칸으로 들어간다. 홍길동의 어머니, 혹은 영웅의 배경으로 불리던 여자를 무대 중앙으로 불러낸다. 그리고 묻는다. 홍길동은 왜 아버지를 아버지라 부르지 못했을까. 그 이유는 단지 한 남자의 울분만으로 설명될 수 있는가. 그 울분이 태어나기 전, 한 여자의 몸에는 어떤 일이 지나갔는가.
춘섬은 열여덟 살이다. 홍대감 댁에서 대대로 종살이를 해온 집의 딸이다. 그는 숯 굽는 개불이와 마음을 나누며 장래를 꿈꾼다. 그 꿈은 크지 않다. 사랑하는 사람과 살고, 자기 몸을 자기 뜻대로 두고, 자기 마음을 자기 마음이라 부르는 정도다. 그러나 그 소박한 꿈조차 춘섬에게는 쉽게 허락되지 않는다. 가난한 부모는 딸을 씨받이로 보낼 생각을 한다. 태몽을 꾼 홍대감은 세상을 바꿀 아이가 태어날 운명이라 믿고 춘섬을 자기 욕망의 자리로 끌어당긴다. 그 순간 한 여자의 몸은 사랑의 자리가 아니라 가문과 권력과 남성의 운명이 지나가는 통로가 된다. 이것이 이 작품이 붙잡는 지점이다. 홍길동의 출생을 영웅의 시작으로만 보지 않고, 한 여성의 상처와 선택의 시간으로 다시 읽는다.
거짓말은 어떻게 삶을 지키는 말이 되는가