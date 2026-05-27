인기남 된 조지, 돌싱녀 자녀 고백에 흔들리는 모솔남들

▲돌싱N모솔
돌싱N모솔E채널
'0표남' 조지가 3표를 받으면서 대이변을 일으켰다. 또한 돌싱녀들의 가슴아픈 사연과 자녀 유무가 공개되며 모솔남들과의 연애전선에 또다른 격변을 예고했다. 26일 방송된 MBC에브리원·E채널 <돌싱N모솔> 7회에서는 돌싱녀들의 숨겨진 이야기가 밝혀지는 '진실의 시간'이 펼쳐졌다.
앞서 진행된 '과학수업'에서는 모솔남들이 선착순으로 돌싱녀를 선택하여 목걸이를 전해주는 경쟁을 펼쳤다. 치열한 경쟁 끝에 코끼리 코 게임에서 1등을 차지한 '수금지화'는 1순위였던 '두쫀쿠'에게 포옹하듯 목걸이를 걸어주며 설렘을 자아냈다. 이어 '현무'는 '카멜리아'를, '낙화유수'는 '핑퐁'을, '루키'는 '불나방'을 각각 선택했다.
'맹꽁이'는 두쫀쿠에게 호감이 있었으나 수금지화에게 밀리자 아쉬움을 감추지 못하며 대신 동갑내기 친구인 '순무'를 선택했다. 맹꽁이는 저녁에 두쫀쿠에게 별도로 편지와 간식을 전하며 진심을 전달했다. 마지막 순위였던 '조지'는 순무와의 데이트가 무산되며 마지막까지 남은 '서울쥐'와 자동으로 연결됐다.
조지는 서울쥐와의 데이트를 통하여 돌싱녀들과의 결혼을 고려할 때 '자녀가 있는 사람' '전남편과의 비교'는 수용하기 어렵다는 자신만의 확고한 기준을 밝혔다. 또한 영국 유학 경험을 자주 이야기한 이유는 "자랑하기 위해서가 아니라, 영국생활을 하면서 많이 강해졌다. 가장 역할을 잘 해낼수 있는 강인한 사람이라는 걸 어필하고 싶었다"고 밝혔다. 서울쥐는 그러한 조지를 차분하게 경청하고 이해해주면서 배려심많은 모습을 보였다.
핑퐁은 낙화유수와의 데이트에서 돌직구를 날리며 연애교육에 나섰다. 낙화유수는 핑퐁을 위하여 사온 초콜릿을 먹지않은데 서운함을 드러내며 "내가 좋아하는 사람은 날보고 웃어야하고, 내가 사준건 다 잘먹어야한다"며 이상형의 조건을 밝혔다. 핑퐁은 황당해하며 "반대로 해야지, 본인이 말을 많이하고, 많이 웃어줘야 연애를 하는 거지, 정신차리세요"라고 장난스럽게 쓴소리를 날리며 낙화유수를 당황하게 했다.
저녁 야간활동에서는 다음날 '브런치 데이트'를 할 상대를 고르는 여자들의 선택이 공개 됐다. 0표남 조지가 여성들로부터 무려 3표를 얻는 충격적인 대반전이 일어났다. 조지는 그동안 2연속 0표를 받으며 제작진에 불만을 표출하고 퇴소까지 고민했으나 단숨에 '킹 조지'로 등극했다.
핑퐁, 서울쥐, 순무가 나란히 조지를 선택했다. 핑퐁은 자신을 가리켜 "내 마누라"라는 표현까지 하며 과속 플러팅을 일삼는 낙화유수에게 부담을 드러내며 대신 조지를 택했다. 서울쥐는 앞서 매칭된 조지와의 데이트에서 그의 진중함을 확인하고 호감을 표현했다. 조지가 가장 꾸준히 관심을 표현했던 순무 역시 마음이 움직였다. 조지는 "까짓거 3명 다 밥사준다"며 기세등등한 반응을 보였다.