오월, '열사'와 '형'이라는 이름의 의미

조훈성

민들레 소극장 내 , 극단 토박이의 5월연극 포스터극단 토박이의 <오월휴먼시리즈2-'18번 방의 형'>(이하 '18번 방의 형')은 그동안 5.18을 다루는 오월연극의 익숙한 방식에서 한 걸음 옆으로 비켜선다. 연극은 '감옥'이라는 극 중 공간의 무거움을 덜어내기 위해 관객을 '수인' 체험으로 끌어들이는 참여형 연극을 기본 구조로 하고 있다.이 작품은 오월을 '사건'이 아닌 '사람'을 앞에 두면서 경쾌한 웃음과 비극적 기억을 교차시킨다. 우리가 그날을 어떻게 기억하고 감각해야 하는지에 대해 새로운 질문을 던지고 있다. '18번 방의 형'은 5.18을 다루는 연극이 어떤 방식으로 현재와 만날 수 있는지 고민한 흔적이 역력한 작품이다.연극은 '오월휴먼'이라는 이름 아래, 거대한 사건이나 숭고한 인물의 엄숙한 서사가 아니라 그 안에 있었던 수많은 '사람'을 찾아내려는 데 시선을 둔다. 특히 '박관현'과 '신영일'이라는 두 인물을 두고 그들이 불꽃 같은 삶 전체를 따라가기보다, 수감되어 마지막 순간 이들의 선택과 감정에 집중함으로써 오월을 보다 가까운 거리로 끌어온다.무대는 감옥이라는 제한된 공간으로 설정되지만, 이 공간은 단순한 배경이 아니다. '교도소 체험 프로그램'이라는 장치를 통해 관객은 자연스럽게 극 안으로 입장하게 된다. 관객은 어느 순간 극 중 수인이 되거나 또다시 감옥 바깥으로 밀려나는 것을 거듭한다. '갇힌 자'와 '갇히게 한 자'의 경계를 끊임없이 허물고 세우면서 객석의 정서를 교란하면서 관객은 단순한 관람자가 아니라 참여자로 위치한다. 이를 통해 관객은 단순히 한 과거를 몰입해 바라보는 것이 아니라, 어떤 상황에 연루된 현재의 자신을 의식하게 되는데 이러한 객관적 감각은 분명히 이전 객석의 수용 감각에 익숙한 관객에게 효과적이다.이 작품의 특징은 이러한 오월 열사의 삶을 조명하는 무거운 주제를 다루면서도 전반적으로 경쾌한 리듬을 유지한다는 점이다. 교도관이 죄수로 전환되는 장면이나, 수감 상황을 희극적으로 풀어내는 연출은 객석의 긴장을 의도적으로 이완시킨다.관객은 웃고, 참여하고, 장면에 끌려 들어간다. 그러나 바로 그 지점에서 질문이 있을 수밖에 없다. 우리는 왜 웃고 있는가, 그리고 이 웃음은 어디까지 허용될 수 있는가, 만약 당사자성이 없다면 이 웃음은 자칫 연출 의도와 전혀 다른 방향으로 전개될 수도 있다. 실제로 이 연극의 미덕이자 동시에 낯설음도 이 '경쾌함'에 있다. 웃음을 통해 진입 장벽을 낮추고, 오월을 보다 친근하게 현재화하는 데는 성공한다. 다만, 그 과정에서 비극의 무게가 순간적으로 희석될 수 있는 위험도 함께 발생할 수 있다는 점은 아마도 참여자들 모두가 긴장하지 않을 수 없다.특히 감정의 전환이 빠르게 이루어지는 장면에서는 관객이 사건의 역사적 밀도에 충분히 머무르지 못한 채 다음 장면으로 이동하게 되는 인상도 남는다. 참여와 몰입이 강조될수록, 역설적으로 연극적 사유의 깊이가 얕아질 수 있다는 점도 생각해 봐야 할 듯하다. 역할 바꾸기와 극중극 형식이 반복되면서 만들어내는 효과 역시 양면적이다. '갇힌 자'의 위치를 뒤집는 장면은 분명 상징성을 갖지만, 형식 자체를 하나의 익숙한 패턴으로 인지하면 되면 연극적 전복의 급진성은 점차 약화되고 메시지를 확장할 수 있는 극적 긴장 대신 예측 가능한 교육적 반응에 머물 수도 있다.