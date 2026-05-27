손흥민, 네 번째 월드컵 도전... "처음처럼 설레는 마음으로"

연합뉴스

"감정적인 부분은 숨길 필요가 없다고 생각한다. 어떤 눈물이든, 최선을 다해 후회하지 않는 게 가장 중요하다. 그 감정에 너무 의미를 부여하지 않으려 한다. 월드컵은 축제다. 나라를 대표해 나가는 자리는 아무에게나 주어지지 않는다. 그 무대를 즐기고 멋지게 장식하고 싶다."

26일(현지시간) 오후 미국 유타주 헤리먼에 위치한 자이언스뱅크 트레이닝센터에서 축구 국가대표팀 손흥민이 인터뷰를 하고 있다.4번째 월드컵에 도전하는 '한국 축구의 캡틴' 손흥민(LAFC)이 국가대표팀에 합류하여 본격적인 북중미월드컵 대장정에 나섰다.홍명보 감독이 이끄는 축구대표팀은 27일(한국시간) 현재 미국 유타주 솔트레이크시티 인근 헤리먼의 자이언스 뱅크 트레이닝 센터에서 2026 북중미 월드컵에 대비한 훈련을 진행 중이다. 손흥민은 전날 소속팀 홈 경기를 소화한 후 대표팀에 합류했다.손흥민은 홍명보호 1기였던 2014 브라질 월드컵을 시작으로, 2018 러시아 월드컵, 2022 카타르 월드컵 무대를 밟았고, 이번 북중미 대회는 4번째 월드컵이다. 한국선수 월드컵 최다 대회 출전 기록은, 홍명보 대표팀 감독과 황선홍 대전하나시티즌 감독, 이운재 베트남 대표팀 골키퍼 코치까지 3명이 공동으로 보유한 통산 4회 출전이다. 이중 연속 대회 출전과 실제로 경기에 나선 경우는 지금까지 홍명보 감독이 유일하다.손흥민은 취재진과의 인터뷰에서 "네 번째 월드컵이지만 첫 월드컵인 것처럼 설레는 마음으로 준비하겠다"는 각오를 밝혔다.이번 북중미월드컵을 통하여 손흥민은 4회 연속 본선 출전을 비롯하여 여러 가지 대기록 달성을 노리고 있다. 손흥민은 현재 월드컵에서 3골 1도움을 기록하며 안정환, 박지성과 함께 한국선수 역대 월드컵 본선 공동 최다 득점 기록을 보유하고 있다. 2014년 브라질 대회(1골, 알제리전), 2018년 러시아 대회(2골 멕시코, 독일전)에서 득점을 기록한 손흥민은 1골만 더 넣으면 역대 한국인 최다 득점 단독 선두로 올라선다.또한 손흥민은 A매치 142경기에 나서 54골을 기록하며 대한민국 축구대표팀 역대 출장 1위, 역대 득점 2위에 올라 있다. 역대 최다 득점 1위 차범근(58골)과는 불과 4골 차이로 근접했다.2회 연속 주장으로 월드컵에 출전한 것도 손흥민이 사상 최초다. 손흥민은 파울루 벤투 감독이 이끌던 2018년부터 대표팀의 주장으로 선임되어 벌써 8년째 자리를 지키고 있는 역대 최장수 캡틴이다. 손흥민은 2022년 카타르 월드컵에 이어 북중미 월드컵에서도 변함없이 주장 완장을 달고 본선 무대를 누빌 전망이다.손흥민은 선수로서의 명성에 비하여 아직 월드컵에서 최상의 퍼포먼스를 다 보여주지는 못했다. 2014년과 2018년 월드컵은 손흥민의 활약에도 불구하고 대한민국이 조별리그에서 탈락하며 아쉽게 조기 퇴장해야 했다.폼이 절정이 달했던 2022년 카타르 대회에서는 대회 개막 직전 입은 안면골절 부상의 후유증으로 대회 내내 마스크를 쓰고 경기에 나서야 했다. 그럼에도 조별리그 최종전 포르투갈전에서 황희찬의 역전골을 어시스트하는 등 완전치 않은 몸 상태에도 고군분투하며, 한국축구에 12년 만의 원정 16강을 선사했다.다가오는 북중미월드컵은 현실적으로 손흥민의 마지막 월드컵이 될 가능성도 높다. 손흥민이 대표팀 은퇴 시기에 대하여 명확한 입장을 밝히지는 않았지만, 4년 뒤에는 38세가 되는 만큼 선수 생활을 계속하고 있을지도 장담하기 어렵다. 손흥민이 이번 월드컵을 통하여 화려했던 국가대표 커리어에 유종의 미를 거둘 수 있을지 관심이 집중되는 이유다.한편으로 손흥민은 월드컵을 앞두고 장기간 득점 가뭄으로 우려를 자아내고 있다. 손흥민은 메이저리그사커(MLS)에서 전반기 리그 13경기 동안 9개의 도움을 기록했지만, 득점은 한 골도 넣지 못하며 우려를 자아냈다.또한 손흥민은 최근 소속팀 LAFC 경기 중계방송 도중, 일부 머리카락이 빠진 듯한 부분이 화면에 잡히면서 '원형 탈모' 의혹이 불거지기도 했다. 이를 두고 손흥민이 소속팀에서의 길어지는 골 침묵이나, 대표팀의 월드컵 성적에 대하여 심리적 압박을 받는 거 아니냐는 팬들의 걱정도 나왔다.하지만 손흥민은 이에 대하여 "스트레스받을 일은 없다. 원형 탈모도 아니다"라고 직접 해명했다. 이어 "월드컵에 몇 번 출전했든, 몇 번 경험했든 상관없다. 그냥 꿈만 같다. 마치 어린아이처럼 월드컵을 손꼽아 기다리고 있다. 지금 몸 상태도 상당히 좋다"며 논란을 깔끔하게 불식시켰다.손흥민은 대표팀 합류 후 공식 인터뷰를 통하여 이번 대회 성적을 전망하며 "당연히 더 높은 곳으로 가고 싶고 지난 월드컵보다 더 잘하고 싶다. 하지만 결과는 예측할 수 없다. 우리가 간절히 준비하는 만큼 상대 팀도 간절하게 준비한다. 벌써 결과를 얘기하기보다 하루하루 최선을 다해 후회 없이 훈련하는 게 가장 중요하다. 그게 잘 됐을 때 좋은 결과가 행복하게 나올 것"이라고 신중한 입장을 밝혔다.손흥민은 중요한 경기마다 솔직히 감정적인 모습을 자주 보였다. 지난 세 번의 월드컵을 비롯하여 아시안컵, 올림픽 등 큰 대회를 마칠 때마다 매번 눈물을 보였다. 찬란한 기쁨의 순간도, 아쉬운 고통의 순간도 있었다. 과연 이번 월드컵에서도 손흥민이 눈물을 흘리는 장면이 나올까.