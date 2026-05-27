일본 정상 오른 이현중, MVP까지 석권… 한국 농구 새 역사 썼다

일본 B.리그 SNS

이현중의 일본리그 플레이오프 MVP 등극은 한국 농구 역사에서도 큰 의미를 지닌다.이현중의 진가는 플레이오프에서 더욱 빛났다. 나가사키는 플레이오프 내내 쉽지 않은 상대들을 차례로 만났다. 하지만 위기 때마다 이현중이 해결사 역할을 해냈다.8강 알바르크 도쿄와의 경기에서는 27득점 10리바운드 더블더블 활약으로 팀 승리를 이끌었다. 4강 치바 제츠전에서도 상대의 집중 견제 속에서 외곽포를 터뜨리며 시리즈 흐름을 바꿨다.특히 결승 시리즈에서는 존재감이 더욱 커졌다. 1차전 패배 이후 나가사키 분위기는 크게 가라앉았다. 경험과 전력 모두 류큐가 우세하다는 평가가 많았다. 하지만 이현중은 흔들리지 않았다.2차전에서는 공수 양면에서 팀 중심을 잡아냈고, 3차전에서는 경기 초반부터 공격을 주도하며 류큐 수비를 흔들었다. 상대가 추격하면 곧바로 외곽슛으로 분위기를 끊어냈고, 경기 막판에는 자유투까지 침착하게 성공시키며 승부를 결정지었다.특히 이번 플레이오프에서 기록한 자유투 41개 연속 성공은 일본 농구계에서도 큰 화제가 됐다. 이는 일본 농구 레전드 닉 파지카스(39개)의 기존 기록을 넘어서는 새로운 플레이오프 기록이다. 일본 현지 매체들은 "압박이 강해질수록 오히려 더 강해지는 선수다"고 평가했다.이번 우승이 더욱 주목받는 이유는 이현중이 2년 연속 서로 다른 해외 리그에서 정상에 올랐기 때문이다. 이현중은 지난 시즌 호주 NBL 일라와라 호크스 소속으로 우승을 경험했다. 그리고 이번 시즌 일본 B.리그 우승까지 차지하며 아시아·오세아니아 최고 수준 리그를 연이어 제패했다.이는 단순한 우연이 아니라 어떤 무대에서도 경쟁력을 보여줄 수 있는 선수라는 의미로 해석된다. 이현중은 미국 NCAA 명문 데이비슨대를 거쳐 NBA 드래프트에 도전했던 선수다. 이후 G리그와 호주 리그, 일본 리그를 경험하며 꾸준히 성장해왔다.198cm의 신장에 뛰어난 슈팅 능력과 볼 핸들링, 패싱 능력을 동시에 갖춘 현대형 포워드라는 점에서 꾸준히 높은 평가를 받아왔다.특히 최근 NBA가 국제 무대에서 검증된 슈터형 윙 자원들을 적극적으로 주목하고 있다는 점에서 이번 활약은 의미가 크다. 일본 현지에서도 "B.리그 수준을 넘어선 선수다", "NBA 스타일과 가장 가까운 선수 중 한 명이다"이라는 평가가 나오고 있다.실제로 이번 시즌 이현중은 단순한 득점뿐 아니라 경기 운영과 수비, 클러치 능력까지 모두 증명했다. 큰 경기에서 강한 모습을 보였다는 점 역시 해외 스카우트들이 높게 평가하는 부분이다.이번 우승은 한국 농구에도 상당한 의미를 남긴다. 한국 농구는 최근 국제 경쟁력 약화에 대한 우려가 계속 제기돼왔다. 특히 세계 농구 흐름에 맞는 대형 윙 자원의 부족이 가장 큰 문제로 지적됐다.하지만 이현중은 현재 한국 선수 가운데 가장 현대 농구 스타일에 가까운 자원이라는 평가를 받는다. 큰 키에도 외곽슛 능력이 뛰어나고, 볼 운반과 패싱 능력까지 갖췄다. 수비 범위 역시 넓다. 국제무대에서 경쟁력을 갖춘 몇 안 되는 한국 선수 중 하나다.실제로 그는 현재 한국 남자농구 대표팀에서도 공격의 중심 역할을 맡고 있다. 앞으로 예정된 국제대회에서도 대표팀 핵심 전력으로 활약할 가능성이 크다. 농구계에서는 "이현중의 성장은 단순한 개인의 성공이 아니라 한국 농구 전체 경쟁력과 연결되는 문제다"라는 평가도 나온다.이전에도 한국 선수들이 일본 리그에서 활약한 사례는 있었지만, 리그를 대표하는 MVP급 선수로 군림한 경우는 사실상 없었다.이현중은 이제 단순한 해외파 선수가 아니다. 일본 무대를 넘어 아시아 전체가 인정하는 스타로 성장했다. 그리고 이번 우승은 그가 더 높은 무대로 향할 수 있다는 가능성을 다시 한번 증명한 무대가 됐다.