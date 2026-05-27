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일본 정상 오른 이현중, MVP까지 석권… 한국 농구 새 역사 썼다

일본 정상 오른 이현중, MVP까지 석권… 한국 농구 새 역사 썼다

[B.리그] 창단 6년 나가사키, 기적 같은 첫 우승

김종수(oetet)
26.05.27 09:40최종업데이트26.05.27 09:40
이현중은 소속팀을 파이널 우승으로 이끈 것을 비롯 플레이오프 최우수선수(MVP)까지 차지하는 기염을 토했다.
이현중은 소속팀을 파이널 우승으로 이끈 것을 비롯 플레이오프 최우수선수(MVP)까지 차지하는 기염을 토했다.일본 B.리그 SNS

한국 남자농구 국가대표팀의 간판스타 이현중(26, 201cm)이 일본 프로농구 정상에 올랐다. 단순한 우승 주역을 넘어 플레이오프 최우수선수(MVP)까지 차지하는 기염을 토하며 일본 B.리그에 자신의 족적을 확실히 새겼다.

이현중의 소속팀 나가사키 벨카는 26일 일본 가나가와현 요코하마 아레나에서 있었던 2025~26 일본 프로농구 B.리그 챔피언결정전(3전 2승제) 최종 3차전에서 류큐 골든킹스를 72-64로 꺾고 우승을 차지했다. 시리즈 전적 2승 1패로 정상에 오른 나가사키는 2020년 창단 이후 처음으로 일본 프로농구 정상에 올랐다.

1차전을 내주며 벼랑 끝에 몰렸던 나가사키는 2차전과 3차전을 연이어 승리하며 극적인 역전 우승 드라마를 완성했다. 특히 마지막 3차전에서는 경기 종료 직전까지 치열한 접전이 이어졌지만, 승부처마다 이현중이 해결사 역할을 해내며 결국 우승 트로피를 들어올렸다.

이현중은 이날 23득점 5리바운드를 기록하며 양 팀 통틀어 최다 득점을 올렸다. 외곽슛과 자유투는 물론 경기 흐름을 읽는 운영 능력까지 돋보였다. 류큐가 추격 흐름을 만들 때마다 결정적인 득점을 터뜨리며 팀 분위기를 끌어올렸다.

경기 종료 후 일본 현지 중계진은 "챔피언을 결정지은 선수는 결국 이현중이었다"고 평가했고, 일본 농구 팬들 역시 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "B.리그 최고의 선수로 손색이 없다", "압박 상황에서 가장 강한 선수다"라는 반응을 쏟아냈다.

결국 이현중은 플레이오프 MVP까지 수상했다. 정규리그에 이어 플레이오프에서까지 압도적인 존재감을 보여주며 명실상부한 일본 리그 최고 스타 반열에 올라섰다는 평가다.

B3에서 시작해 일본 정상까지… '초고속 성장 신화' 완성한 나가사키

이번 우승은 일본 농구계에서도 상당한 의미를 갖는다. 우승팀 나가사키 자체가 일본 프로스포츠 역사에서 보기 드문 성장 사례이기 때문이다. 나가사키는 2020년 창단한 신생 구단이다. 창단 당시만 해도 지역 기반의 작은 프로젝트 성격이 강했다. 하지만 불과 몇 년 만에 일본 농구계를 대표하는 강팀으로 성장했다.

B3리그에서 출발한 나가사키는 한 시즌 만에 B2로 승격했고, 다시 한 시즌 만에 1부리그인 B1 진입에 성공했다. 이후 2023~24시즌부터 본격적으로 B1 무대에서 경쟁하기 시작했고, 올 시즌에는 정규리그 47승 13패를 기록하며 전체 승률 1위에 올랐다.

그리고 마침내 창단 6년 만에 일본 정상까지 차지했다. 일본 현지 언론들도 "유례를 찾기 어려운 성장 속도다"고 평가했다. 특히 자본력과 전통을 앞세운 기존 강호들을 연이어 꺾고 우승했다는 점에서 더 높은 평가를 받고 있다.

그 중심에는 이현중이 있었다. 이현중은 시즌 내내 나가사키 공격의 핵심 역할을 맡았다. 단순한 외곽 슈터가 아니라 공격 전개의 중심축 역할까지 수행했다. 승부처에서는 직접 해결사 역할을 맡았고, 수비에서도 상대 에이스를 전담하는 등 공수 양면에서 팀을 이끌었다.

정규리그 성적만 봐도 압도적이었다. 이현중은 올 시즌 평균 17.4득점 5.6리바운드 2.7어시스트를 기록했다. 특히 3점슛 성공률 47.9%로 리그 전체 1위를 차지했고, 총 187개의 3점슛을 성공시키며 성공 개수 부문에서도 리그 정상에 올랐다. 일본 현지에서는 "현존 B.리그 최고의 슈터"라는 평가까지 나왔다.

이현중의 가장 큰 장점은 효율성이라는 평가다. 상대 수비가 집중 견제하는 상황에서도 높은 성공률을 유지했다. 빠른 릴리스와 큰 키에서 나오는 높은 타점 덕분에 쉽게 막기 어려운 선수라는 분석이다. 여기에 리바운드와 수비 기여도까지 높아 현대 농구가 요구하는 전형적인 '빅 윙' 자원으로 평가받고 있다.

이현중의 일본리그 플레이오프 MVP 등극은 한국 농구 역사에서도 큰 의미를 지닌다.
이현중의 일본리그 플레이오프 MVP 등극은 한국 농구 역사에서도 큰 의미를 지닌다.일본 B.리그 SNS

플레이오프에서 더 강했다… "중요한 경기일수록 존재감 커지는 선수"

이현중의 진가는 플레이오프에서 더욱 빛났다. 나가사키는 플레이오프 내내 쉽지 않은 상대들을 차례로 만났다. 하지만 위기 때마다 이현중이 해결사 역할을 해냈다.

8강 알바르크 도쿄와의 경기에서는 27득점 10리바운드 더블더블 활약으로 팀 승리를 이끌었다. 4강 치바 제츠전에서도 상대의 집중 견제 속에서 외곽포를 터뜨리며 시리즈 흐름을 바꿨다.

특히 결승 시리즈에서는 존재감이 더욱 커졌다. 1차전 패배 이후 나가사키 분위기는 크게 가라앉았다. 경험과 전력 모두 류큐가 우세하다는 평가가 많았다. 하지만 이현중은 흔들리지 않았다.

2차전에서는 공수 양면에서 팀 중심을 잡아냈고, 3차전에서는 경기 초반부터 공격을 주도하며 류큐 수비를 흔들었다. 상대가 추격하면 곧바로 외곽슛으로 분위기를 끊어냈고, 경기 막판에는 자유투까지 침착하게 성공시키며 승부를 결정지었다.

특히 이번 플레이오프에서 기록한 자유투 41개 연속 성공은 일본 농구계에서도 큰 화제가 됐다. 이는 일본 농구 레전드 닉 파지카스(39개)의 기존 기록을 넘어서는 새로운 플레이오프 기록이다. 일본 현지 매체들은 "압박이 강해질수록 오히려 더 강해지는 선수다"고 평가했다.

호주 이어 일본까지 제패… 다시 커지는 NBA 재도전 가능성

이번 우승이 더욱 주목받는 이유는 이현중이 2년 연속 서로 다른 해외 리그에서 정상에 올랐기 때문이다. 이현중은 지난 시즌 호주 NBL 일라와라 호크스 소속으로 우승을 경험했다. 그리고 이번 시즌 일본 B.리그 우승까지 차지하며 아시아·오세아니아 최고 수준 리그를 연이어 제패했다.

이는 단순한 우연이 아니라 어떤 무대에서도 경쟁력을 보여줄 수 있는 선수라는 의미로 해석된다. 이현중은 미국 NCAA 명문 데이비슨대를 거쳐 NBA 드래프트에 도전했던 선수다. 이후 G리그와 호주 리그, 일본 리그를 경험하며 꾸준히 성장해왔다.

198cm의 신장에 뛰어난 슈팅 능력과 볼 핸들링, 패싱 능력을 동시에 갖춘 현대형 포워드라는 점에서 꾸준히 높은 평가를 받아왔다.

특히 최근 NBA가 국제 무대에서 검증된 슈터형 윙 자원들을 적극적으로 주목하고 있다는 점에서 이번 활약은 의미가 크다. 일본 현지에서도 "B.리그 수준을 넘어선 선수다", "NBA 스타일과 가장 가까운 선수 중 한 명이다"이라는 평가가 나오고 있다.

실제로 이번 시즌 이현중은 단순한 득점뿐 아니라 경기 운영과 수비, 클러치 능력까지 모두 증명했다. 큰 경기에서 강한 모습을 보였다는 점 역시 해외 스카우트들이 높게 평가하는 부분이다.

이번 우승은 한국 농구에도 상당한 의미를 남긴다. 한국 농구는 최근 국제 경쟁력 약화에 대한 우려가 계속 제기돼왔다. 특히 세계 농구 흐름에 맞는 대형 윙 자원의 부족이 가장 큰 문제로 지적됐다.

하지만 이현중은 현재 한국 선수 가운데 가장 현대 농구 스타일에 가까운 자원이라는 평가를 받는다. 큰 키에도 외곽슛 능력이 뛰어나고, 볼 운반과 패싱 능력까지 갖췄다. 수비 범위 역시 넓다. 국제무대에서 경쟁력을 갖춘 몇 안 되는 한국 선수 중 하나다.

실제로 그는 현재 한국 남자농구 대표팀에서도 공격의 중심 역할을 맡고 있다. 앞으로 예정된 국제대회에서도 대표팀 핵심 전력으로 활약할 가능성이 크다. 농구계에서는 "이현중의 성장은 단순한 개인의 성공이 아니라 한국 농구 전체 경쟁력과 연결되는 문제다"라는 평가도 나온다.

이전에도 한국 선수들이 일본 리그에서 활약한 사례는 있었지만, 리그를 대표하는 MVP급 선수로 군림한 경우는 사실상 없었다.

이현중은 이제 단순한 해외파 선수가 아니다. 일본 무대를 넘어 아시아 전체가 인정하는 스타로 성장했다. 그리고 이번 우승은 그가 더 높은 무대로 향할 수 있다는 가능성을 다시 한번 증명한 무대가 됐다.

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플레이오프MVP 이현중우승 나가사키벨카

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