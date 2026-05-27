'유재석 캠프'가 보여준 단체 예능의 묘미... 손님 몰려들겠네

'국민 MC' 유재석이 약 4년 만에 넷플릭스로 돌아왔다. 지난 26일 첫 공개된 넷플릭스 오리지널 시리즈 <유재석 캠프>는 제목 그대로 유재석을 전면에 내세운 버라이어티 예능이다. 그동안 유재석은 TV를 중심으로 유튜브, OTT 등으로 영역을 확장해 온 우리 시대 최고 예능인으로 손꼽힌다.
OTT 플랫폼의 파급력, 구독자 수 등이 지금 시기처럼 활성화되지 않았던 2018년 <범인은 바로 너> 시즌1~3을 비롯해서 2022년 <코리아 넘버원> 등으로 넷플릭스와 인연을 맺은 그의 귀환은 그래서 더욱 큰 의미가 있다.
유재석의 애착 인형(?)으로 불리는 이광수와 지예은을 비롯해서 대세 배우 변우석의 합류도 눈에 띈다. 또 일반 시민 출연자와 하는 버라이어티 장르라는 점에서도 <유재석 캠프>는 연애, 관찰, 서바이벌 중심 기존 OTT 예능과의 차별화를 도모했다. 총 10부작 구성 중 전반부 5회까지 소개된 <유재석 캠프>는 넷플릭스라는 든든한 울타리 안으로 구독자들을 끌어모을 수 있을까?
몰려드는 손님 어쩌나