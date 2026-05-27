'데뷔 첫 멀티 홈런' 최원준, 48억 안 아깝다

kt 위즈

kt 위즈 최원준kt가 적지에서 두산을 완파하고 주중 3연전 첫 경기를 승리로 장식했다.이강철 감독이 이끄는 kt 위즈는 26일 서울 잠실 야구장에서 열린 2026 신한 SOL 뱅크 KBO리그 두산 베어스와의 원정 경기에서 홈런 2방을 포함해 장단 9안타를 터트리며 6-0으로 승리했다. 지난 24일 안방에서 최하위였던 NC 다이노스에게 일격을 당하며 3위로 떨어졌던 kt는 이날 승리로 두산을 4연패에 빠트리며 선두 삼성 라이온즈, 2위 LG 트윈스와의 승차를 반 경기로 유지했다(28승 1무 17패).kt는 선발 케일럽 보쉴리가 7이닝 3피안타 무사사구 3탈삼진 무실점 호투로 시즌 6승 고지를 밟았고 한승혁과 박영현이 차례로 마운드에 올라 kt의 승리를 지켰다. 타선에서는 4회 선제 적시타를 때린 김상수가 결승타를 포함해 2안타 2타점을 기록했고 이 선수의 데뷔 첫 멀티 홈런이 두산의 추격 의지를 꺾었다. 2안타 2타점 2득점 1볼넷을 기록하며 타율 1위(.370)로 올라선 kt의 '돌격대장' 최원준이 그 주인공이다.2013년에 창단해 2015년부터 1군 무대에 참가하기 시작한 kt는 창단 초기 김사율과 박경수(kt 주루코치), 박기혁(kt 수비코치), 유한준(kt 타격코치), 황재균(티빙 해설위원) 등 FA 시장에서 선수들을 적극적으로 영입했다. 그렇게 내실 있게 팀 전력의 틀을 만들어간 kt는 이강철 감독 부임 후 만년 하위팀에서 벗어나 2020년 창단 첫 가을야구에 진출했고 2021년에는 첫 한국시리즈 우승의 기쁨을 누렸다.창단 초기만큼 적극적이진 않았지만 첫 우승 후에도 kt는 FA영입을 통해 꾸준히 전력을 보강했다. Kt는 2021년 12월 4번의 홈런왕에 빛나는 거포 박병호(키움 히어로즈 잔류군 선임코치)를 3년 30억 원에 영입했다. 2020년과 2021년 연속으로 2할대 초반의 타율에 그치며 전성기가 지났다고 평가 받은 박병호는 2022년 124경기에서 타율 .275 35홈런 98타점을 기록하면서 통산 5번째 홈런왕에 등극했다.kt는 2022 시즌이 끝나고 주전 유격수 심우준(한화 이글스)이 상무에 입대하자 2022년 11월 삼성 '왕조시대'의 주전 유격수였던 김상수와 4년 총액 29억 원에 계약했다. 이적 첫 시즌 주전 유격수로 활약하며 kt의 한국시리즈 준우승에 기여한 김상수는 2024년 중반 심우준 복귀 후 2루수로 변신했다. 김상수는 계약 마지막 시즌이 된 올해 45경기에서 타율 .324 17타점 17득점으로 뛰어난 활약을 이어가고 있다.kt는 2024년 5월 박병호와의 트레이드를 통해 영입한 오재일(SPOTV 해설위원)이 기대에 미치지 못하면서 내야 재편이 불가피해졌고 황재균을 1루로 돌리면서 FA시장에서 허경민을 4년 총액 40억 원에 영입했다. 리그 최고의 3루 수비를 자랑하는 허경민은 2025년 타율 .283 4홈런 44타점 47득점으로 좋은 활약을 해줬고 올해는 햄스트링 부상으로 19경기 출전에 그쳤지만 무려 .424의 높은 타율을 기록하고 있다.2025년 토종 선발진의 좋은 활약과 안현민이라는 '괴물신인'의 등장에도 6년 만에 가을야구 진출에 실패한 kt는 2025년 FA시장에서 3명을 영입하는 적극적인 행보를 했다. 2025년 한국시리즈 MVP에 선정된 '타격기계' 김현수를 3년 50억 원에 영입한 kt는 포수 한승택과도 4년 10억 원에 계약했다. 하지만 kt가 2025년 FA시장에서 했던 최고의 영입은 바로 FA 외야수 최원준과 4년 총액 48억 원에 계약한 것이다.서울고 시절부터 '야수 최대어'로 평가 받으며 메이저리그 구단의 관심을 받았던 최원준은 2016년 신인 드래프트에서 1라운드 전체 3순위로 KIA 타이거즈의 지명을 받았다. 고교 시절 주로 유격수로 활약한 최원준은 KIA 입단 후 이범호(KIA 감독)의 후계자로 낙점 되면서 3루수로 자리를 잡았다. 루키 시즌 14경기에서 타율 .458를 기록한 최원준은 2017년에도 72경기 타율 .308를 기록하며 순조롭게 성장했다.최원준은 2018년 내야 전 포지션은 물론 외야수로도 180.2이닝을 소화하며 101경기에 출전하는 다재다능한 능력을 보였지만 2019년 90경기에서 타율 .198 1홈런 18타점 33득점에 그치며 최악의 부진에 빠졌다. 하지만 2020년부터 외야로 포지션이 고정된 최원준은 2020년 타율 .326 117안타 72득점 14도루, 2021년 타율 .295 174안타 82득점 40도루를 기록하며 KIA의 1번타자로 맹활약한 후 상무에 입대했다.군복무를 마친 2023년 타율 .255를 기록한 최원준은 2024년 타율 .292 9홈런 56타점 75득점 21도루의 성적으로 KIA의 한국시리즈 우승에 기여했다. FA를 앞둔 2025년 부진을 면치 못하던 최원준은 7월 28일 트레이드를 통해 NC로 이적했지만 NC에서도 50경기에서 타율 .258에 그치며 반등에 실패했다. 결국 최원준은 2025년 11월 4년 48억 원이라는 기대보다 다소 아쉬운 금액에 kt와 FA 계약을 체결했다.하지만 시즌 개막 후 두 달이 지난 현재 최원준 영입은 kt에게 '신의 한 수'가 되고 있다. 올 시즌 kt에서 1번과 2번을 오가며 활약하고 있는 최원준은 47경기에서 타율 .370 71안타 3홈런 28타점 37득점 12도루로 기대를 훌쩍 뛰어넘는 최고의 활약을 해주고 있다. 특히 26일 두산전에서는 5회와 9회 솔로 홈런을 터트리며 프로 데뷔 첫 멀티 홈런과 함께 박성한(SSG 랜더스, .369)을 제치고 타율 1위로 올라섰다.kt는 시즌 초반 14경기에서 타율 .365를 기록하던 '수원 고릴라' 안현민이 햄스트링 손상으로 50일째 1군에서 빠져 있지만 안현민이 없음에도 팀 타율 1위(.289)와 팀 득점 2위(279점)에 올라 있다. 이는 베테랑 내야수 허경민, 김상수의 맹활약과 외국인타자 샘 힐리어드의 반등이 결정적이었다. 하지만 타율, 최다안타 1위와 득점 4위로 kt 타선을 이끌고 있는 최원준이 없었다면 올 시즌 kt가 이런 화력을 뽐내는 것은 불가능했다.