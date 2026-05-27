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'데뷔 첫 승' 김태형 "양현종 선배 아성 넘고 싶다"

'데뷔 첫 승' 김태형 "양현종 선배 아성 넘고 싶다"

6이닝 무안타 무실점 호투로 KIA, 키움에 5-2 승리

박재형(kbo1982_ing)
26.05.27 09:47최종업데이트26.05.27 09:47
26일 키움전 6이닝 무실점으로 호투하며 데뷔 첫 승을 신고한 KIA 김태형
26일 키움전 6이닝 무실점으로 호투하며 데뷔 첫 승을 신고한 KIA 김태형KIA타이거즈

매치업부터가 다윗 대 골리앗이었다. 그런데 키움의 특급 에이스 안우진과의 선발 맞대결에서 판정승을 거뒀다. 그의 활약에 힘을 입어 KIA는 키움을 5 대 2로 꺾었다. KIA 승리의 주역, 선발투수 김태형이다.

김태형은 26일 서울 고척스카이돔에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 키움 히어로즈와의 경기에서 선발로 나와 6이닝 0피안타 2사사구 6탈삼진 무실점으로 호투했다. KBO리그 무대 첫 QS 투구 및 첫 승을 달성하는 순간이다.

그뿐만이 아니다. 이날 등판에서 김태형은 노히트를 기록했다. 데뷔 첫 승을 노히트로 기록한 사례는 KBO리그에서는 불과 7차례였다. 이중 KIA 구단에서의 데뷔 첫 노히트 승리는 김태형이 유일했다. 노히트 선발승은 방수원(해태, 1984년)과 선동열(해태, 1989년), 전병두(KIA, 2008년)에 이어 타이거즈 통산 4번째다.

시작은 좋지 않았다. 1회부터 선두타자 서건창에게 스트레이트 볼넷을 허용했다. 하지만 세 타자를 모두 삼진으로 잡아내며 이닝을 마무리했다.

2회를 삼자범퇴로 막은 김태형은 3회에 1사 이후 박수종에게 10구 접전 끝에 볼넷을 허용했다. 하지만 서건창(땅볼)과 안치홍(뜬공)을 모두 범타 처리하며 실점 없이 이닝을 마쳤다. 4회부터 안정감을 찾은 김태형은 6회까지 연속 삼자범퇴로 이닝을 마무리 지었다.

투구 수가 81개에 불과해서 7회에도 나올 법했으나 KIA는 여기서 투수 교체를 감행했다. KIA 불펜이 8회와 9회에 1실점씩 하며 불안함을 보였으나 김태형과 KIA의 승리를 지킴에 있어서는 크게 문제가 없었다.

동료들로부터 물세례를 받고 있는 KIA 김태형
동료들로부터 물세례를 받고 있는 KIA 김태형KIA타이거즈

경기 종료 후 김태형은 방송 인터뷰를 통해 "작년부터 첫 승을 너무 하고 싶었다. 너무 늦게 한 거 같아 팬분들께 죄송하다"라며 소감을 밝혔다.

이어서 "지난 17일 열린 삼성전 때부터 간절함을 가지고 경기에 임했다. 마인드도 평소와 다르게 좀 더 집중해서 경기를 하려고 노력했다. (김)태군 선배의 미트만 보고 강하게 던졌는데, 좋은 결과로 이어졌다"라고 말했다.

6회까지 투구 수가 불과 81개였다. 더 던질 수도 있었고, 팀의 리빙 레전드 양현종도 이에 대해 이야기를 했다고 한다. 그는 "(양)현종 선배가 '노히트 경기를 또 한다는 보장이 없다. 점수 차이도 큰데, 용기내서 코치님께 더 던지고 싶다고 해'라고 말해주셨다"라며 "많이 아쉬웠지만 다음에 또 좋은 기회가 있을 거라고 생각한다"라고 말했다.

KIA에서의 목표에 대해선 "선발로 계속 뛰고 싶다. 긴 이닝을 안정감 있게 소화하는 투수로 기억에 남고 싶다. 그리고 (양)현종 선배가 타이거즈 최다승 투수다. 그 아성을 내가 넘어보고 싶다"라고 말했다.

마지막으로 KIA 팬들에게 "나의 첫 승을 기다린 팬들이 많은 걸로 알고 있다. 마침내 첫 승을 거뒀는데, 그 순간까지 같이 있어준 팬들에게 감사하다고 말하고 싶다. 앞으로 KIA에서 더 많은 승을 거둘 수 있도록 열심히 노력하겠다. 많은 응원 부탁드린다"라고 말했다.

한편 27일 선발로 KIA는 제임스 네일이 나선다. 이에 맞서는 키움은 라울 알칸타라가 선발로 나온다.

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KIA타이거즈 선발투수 김태형 데뷔첫승

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박재형 (kbo1982_ing) 내방

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