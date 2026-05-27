'데뷔 첫 승' 김태형 "양현종 선배 아성 넘고 싶다"

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26일 키움전 6이닝 무실점으로 호투하며 데뷔 첫 승을 신고한 KIA 김태형KIA타이거즈
매치업부터가 다윗 대 골리앗이었다. 그런데 키움의 특급 에이스 안우진과의 선발 맞대결에서 판정승을 거뒀다. 그의 활약에 힘을 입어 KIA는 키움을 5 대 2로 꺾었다. KIA 승리의 주역, 선발투수 김태형이다.
김태형은 26일 서울 고척스카이돔에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 키움 히어로즈와의 경기에서 선발로 나와 6이닝 0피안타 2사사구 6탈삼진 무실점으로 호투했다. KBO리그 무대 첫 QS 투구 및 첫 승을 달성하는 순간이다.
그뿐만이 아니다. 이날 등판에서 김태형은 노히트를 기록했다. 데뷔 첫 승을 노히트로 기록한 사례는 KBO리그에서는 불과 7차례였다. 이중 KIA 구단에서의 데뷔 첫 노히트 승리는 김태형이 유일했다. 노히트 선발승은 방수원(해태, 1984년)과 선동열(해태, 1989년), 전병두(KIA, 2008년)에 이어 타이거즈 통산 4번째다.
시작은 좋지 않았다. 1회부터 선두타자 서건창에게 스트레이트 볼넷을 허용했다. 하지만 세 타자를 모두 삼진으로 잡아내며 이닝을 마무리했다.
2회를 삼자범퇴로 막은 김태형은 3회에 1사 이후 박수종에게 10구 접전 끝에 볼넷을 허용했다. 하지만 서건창(땅볼)과 안치홍(뜬공)을 모두 범타 처리하며 실점 없이 이닝을 마쳤다. 4회부터 안정감을 찾은 김태형은 6회까지 연속 삼자범퇴로 이닝을 마무리 지었다.
투구 수가 81개에 불과해서 7회에도 나올 법했으나 KIA는 여기서 투수 교체를 감행했다. KIA 불펜이 8회와 9회에 1실점씩 하며 불안함을 보였으나 김태형과 KIA의 승리를 지킴에 있어서는 크게 문제가 없었다.