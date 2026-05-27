'데뷔 첫 승' 김태형 "양현종 선배 아성 넘고 싶다"

KIA타이거즈

동료들로부터 물세례를 받고 있는 KIA 김태형경기 종료 후 김태형은 방송 인터뷰를 통해 "작년부터 첫 승을 너무 하고 싶었다. 너무 늦게 한 거 같아 팬분들께 죄송하다"라며 소감을 밝혔다.이어서 "지난 17일 열린 삼성전 때부터 간절함을 가지고 경기에 임했다. 마인드도 평소와 다르게 좀 더 집중해서 경기를 하려고 노력했다. (김)태군 선배의 미트만 보고 강하게 던졌는데, 좋은 결과로 이어졌다"라고 말했다.6회까지 투구 수가 불과 81개였다. 더 던질 수도 있었고, 팀의 리빙 레전드 양현종도 이에 대해 이야기를 했다고 한다. 그는 "(양)현종 선배가 '노히트 경기를 또 한다는 보장이 없다. 점수 차이도 큰데, 용기내서 코치님께 더 던지고 싶다고 해'라고 말해주셨다"라며 "많이 아쉬웠지만 다음에 또 좋은 기회가 있을 거라고 생각한다"라고 말했다.KIA에서의 목표에 대해선 "선발로 계속 뛰고 싶다. 긴 이닝을 안정감 있게 소화하는 투수로 기억에 남고 싶다. 그리고 (양)현종 선배가 타이거즈 최다승 투수다. 그 아성을 내가 넘어보고 싶다"라고 말했다.마지막으로 KIA 팬들에게 "나의 첫 승을 기다린 팬들이 많은 걸로 알고 있다. 마침내 첫 승을 거뒀는데, 그 순간까지 같이 있어준 팬들에게 감사하다고 말하고 싶다. 앞으로 KIA에서 더 많은 승을 거둘 수 있도록 열심히 노력하겠다. 많은 응원 부탁드린다"라고 말했다.한편 27일 선발로 KIA는 제임스 네일이 나선다. 이에 맞서는 키움은 라울 알칸타라가 선발로 나온다.