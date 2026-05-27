제시 마치, 캐나다와 2030년까지 재계약... "월드컵 역사 쓴다"

한때 대한민국 대표팀 사령탑 후보로 이름을 올렸던 제시 마치 감독이 캐나다와 2030년까지 장기 재계약을 체결했다.26일 오전(한국시간) 캐나다축구협회(CSA)는 공식 홈페이지를 통해 "제시 마치 감독이 2030 FIFA 월드컵까지 캐나다 남자 국가대표팀 감독직을 유지하기 위해 4년 계약 연장에 서명했음을 발표하게 되어 기쁘다"라고 발표했다.재계약 사유에 대해서는 "2024년 부임 이후, 마치 감독은 문화적, 경기적 변화와 성장을 통해 남자 국가대표팀의 미래 방향을 제시하는 데 핵심적인 역할을 해왔다"라며 "시스템 및 전술 개발뿐만 아니라 선수들과의 개인적인 관계 구축, 이중 국적 선수 영입을 통한 선수층 확대, 그리고 캐나다 축구 발전에 기여하는 등 팀 전반에 걸쳐 큰 영향을 미쳤다"라고 밝혔다.연장 계약을 체결한 마치 감독은 "처음부터 이 팀, 나라, 프로그램의 방향에 깊은 유대감을 느꼈다. 캐나다는 이 세대의 선수들을 통해 엄청난 잠재력을 가지고 있다고 믿으며, 전국적으로 축구가 발전하는 모습을 기대한다"라며 "헌신하여 앞으로 수년간 프로그램을 발전시키고, 선수들을 최고 수준으로 끌어올리는 데 기여할 수 있어서 기쁘다"라고 소감을 밝혔다.1973년생인 마치는 선수 시절 그리 주목받는 자원은 아니었다. 미국 대표팀으로 선발됐으나 1경기 출격에 그쳤고, DC 유나이티드를 비롯해 시카고 파이어·치바스 USA(해체)와 같은 자국 리그에서만 활약했다. 2009년 은퇴 직후에는 미국 대표팀 수석코치에 선임됐던 그는 브래들리 감독을 잘 보좌하며 16강 진출을 이끌었고, 몬트리올·뉴욕 레드불스에서 좋은 성과를 냈다.지도자 변신 후 미국에서 승승장구했던 그는 2018-19시즌을 앞두고 자국을 벗어나 독일 라이프치히 수석코치로 변신하며 도전에 나섰고, 이듬해 잘츠부르크 사령탑에 오르며 생애 첫 유럽 지도자 커리어를 쌓았다. 여기서는 대한민국 대표팀 핵심 공격수 황희찬과 연을 맺기도 했고, 엘링 홀란·미나미노 타쿠미 등과 같은 젊은 자원들의 기량을 폭발시키며 주목을 받았다.실력을 인정받았던 마치는 라이프치히를 거쳐 2021-22시즌 중반, 프리미어리그 리즈 유나이티드 소방수로 부임했다. 강등권에 자리하고 있던 이들을 극적으로 구해내며 실력을 입증했지만, 그다음 시즌 부진의 늪에서 벗어나지 못하면서 결국 경질됐다. 이후 2024년 4월에는 위르겐 클린스만 감독 후임으로 우리 대표팀 사령탑 후보로 거론되기도 했다.이후 각종 협상 문제로 난항을 겪으며 한국과 연을 맺지 못했던 마치는 2024년 5월 13일(한국시간), 북중미 월드컵 공동 개최국 중 하나인 캐나다 사령탑에 오르면서 생애 첫 국가대표 감독직을 시작했다. 부임 당시에는 의구심이 가득했던 시선이 있었다. 라이프치히·리즈 유나이티드에서 모두 실패하며 경질을 당했기 때문.실제로 데뷔전이었던 네덜란드와 평가전서 0-4 완패를 당했고, 이어 프랑스와 격돌에서도 승리하지 못하면서 비난 여론이 생기기도 했다. 하지만, 마치 감독은 빠르게 팀 구조와 철학을 완성하면서 본인 지도력을 보여주기 시작했다. 부임 직후 첫 번째 메이저 대회였던 2024 코파 아메리카에서는 4강까지 올라갔고, 우루과이·아르헨티나 상대로 대등한 경기를 펼쳤다.이후 북중미 네이션스리그에서 멕시코에 밀려 결승전 진출에 실패했으나 3~4위 결정전에서 '최대 라이벌' 미국을 2-1로 제압하는 이변을 연출하면서 서서히 본인만의 팀을 완성하고 있었다. 이어 열린 2025 북중미 골드컵에서는 상대적 약체인 과테말라에 무너지며 8강에서 짐을 싸야만 했으나 이어진 친선 경기에서는 끈끈한 조직력을 보여줬다.지난해 9월 A매치 일전에서는 루마니아·웨일스를 차례로 잡으며 선전했고, 이어 10월과 11월에는 남미 전통 강호이자 월드컵 진출국인 에콰도르·콜롬비아를 상대로 대등한 경기력을 선보이면서 무승부를 기록하기도 했다. 또 직전 3월에도 아이슬란드(무)·튀니지(무)를 상대로 인상적인 경기력을 선보이며 본선 기대감을 한껏 끌어올린 상황.마치 감독은 현재까지 캐나다 대표팀을 이끌고 29경기에 나서 12승 12무 5패 37골 23실점이라는 인상적인 기록을 선보였다. 이를 바탕으로 부임 당시 50위에 머물렀던 순위를 1년 반 만에 27위까지 끌어올리면서 캐나다 역대 최고 순위 기록을 경신하기도 했다. 경기 내용 역시 상당히 인상적이다. 4-4-2 전형을 플랜 A로 가동하는 그는 조직력을 중요시한다.최전방에는 조너선 데이비드(유벤투스)·사일 라린(사우스햄튼)을 주전조로 활용하는 가운데 이들은 폭 넓은 움직임으로 상대 후방 빌드업을 제어한다. 동시에 측면에서는 속도에 강점이 있는 테이존 뷰캐넌이 공수 양면으로 활동 반경을 가져가면서 도움을 보탠다. 이에 더해 좌측에는 알리 아메드(노리치)와 '핵심' 알폰소 데이비스 역시 빠른 속도로 상대 측면을 무너뜨린다.이를 바탕으로 높은 지역에서 압박을 통해 볼을 탈취하는 경우가 상당하며 최대한 간결한 터치를 통해 슈팅과 득점을 만드는 모습이다. 수비 역시 상당히 안정적이다. 수비 시에는 4-4-2로 깊게 눌러앉아 지역 수비를 통해 공간을 내주지 않으려고 노력하며 이를 토대로 상대 수비 뒷공간을 노리는 정확한 킥을 통해 빠른 공수 전환을 즐겨하는 마치 감독의 캐나다다.부임 1년 반 동안 이런 전형을 갈고 닦은 가운데 최근 흐름도 상당히 훌륭하다. 최근 공식전 6경기 무패 행진(2승 4무)을 질주하고 있고, 수비에서는 단 2실점(클린시트 5회)을 기록하며 끈끈한 모습을 선보이고 있다. 상승 곡선을 내달리고 있는 상황 속 캐나다는 직전 카타르에서 기록했던 3전 전패의 굴욕을 뒤집고, 자국에서 열리는 월드컵에서 반전을 노리고 있는 상황.조 편성 역시 나쁘지 않다. 캐나다는 B조에 속해 보스니아 헤르체고비나(65위)·카타르(55위)·스위스(19위)와 묶였다. 1강으로 꼽히는 스위스를 제외하면 보스니아와 카타르는 충분히 해볼 수 있는 상대라는 것. 역대 월드컵 참가 횟수는 단 2회(1986·2022)에 불과한 이들은 마치 감독 지휘 아래 본선 첫 승리와 더불어 내심 토너먼트 진출까지 바라고 있다.마치 감독을 향한 믿음 역시 충분하다. 피터 아우그로소 캐나다 축구협회장은 재계약 건과 관련해 "제시는 캐나다 축구 협회에 합류한 순간부터 탁월한 리더십을 보여줬다. 특히, 학부모-교사 협회(PTSO), 캐나다 코치진, 그리고 전국의 축구 커뮤니티와 적극적으로 소통하며 축구 홍보 대사로서 폭넓은 역할을 수행했다. 앞으로도 제시가 남자 국가 대표팀을 이끌어 나가는 여정을 기대한다"라며 기대감을 드러냈다.한편, 제시 마치 감독의 캐나다는 내달 2일에는 에드먼턴에서 우즈베키스탄과, 이어 4일 후에는 퀘벡으로 넘어가 아일랜드와 최종 평가전을 치르게 된다.