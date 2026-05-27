사랑했던 남자의 살인 고백, 그녀는 왜 신고하고도 돌아갔나

2020년 스코틀랜드 글래스고, 시체안치소 병리학자 캐럴라인은 20대 후반까지 8년 동안 사귄 남자친구에게 내팽개쳐진다. 그녀는 그녀를 바꾸려고 하지 않는 사람을 만나고 싶어 한다. 여느 20대가 그렇듯 '틴더'에 가입해 남자친구를 찾는 그녀, 오래지 않아 193cm의 남자다운 하일랜드 사람 샌디와 이어진다. 그는 사냥터 관리인이었다.
하일랜드 오크이스테이트의 이루 말할 수 없는 황홀한 풍경 속에서 그들은 급속도로 가까워진다. 샌디는 캐럴라인을 있는 그대로 봐주고 유쾌한 사람이었다. 하지만 술을 마시면, 정도를 넘어서면 사람이 완전히 달라지기도 했다. 그렇게 약혼까지 하게 된 두 사람, 하지만 캐럴라인은 샌디에게서 청천벽력 같은 이야기를 듣는다.
넷플릭스 오리지널 다큐멘터리 시리즈 <살인자와 결혼할 수 있을까?>는 제목이 모든 걸 말해 준다. 캐럴라인 입장에서 살인자인 샌디와 결혼할 수 있을 것인가 하는 이야기다. 그런 한편 제목은 모든 걸 말해 주지 않는다. 오히려 헷갈리게 할 수도 있는데, 샌디의 살인 고백이 엉뚱하게 흘러가 그녀를 더욱 괴롭히기 때문이다.
샌디의 기막힌 고백, 형제 로버트와 함께 뺑소니를 쳤고 사고 당시 살아 있었으나 조치를 취하지 않았고 후에 사유지로 데려가 땅에 묻었다는 이야기를 들은 캐럴라인은 곧바로 경찰에 신고하지 못한다. 말로 표현할 수 없는 다양한 감정이 한꺼번에 휘몰아쳤기 때문인데, 그에게서 받은 사랑의 크기가 너무나도 크고 넓었을 테다. 그럼에도 그녀는 감정을 정리하고 용기를 내 신고했지만, 정작 시체를 찾을 수 없었다. 사건은 이상하게 흘러간다.