사랑했던 남자의 살인 고백, 그녀는 왜 신고하고도 돌아갔나

넷플릭스

넷플릭스 오리지널 다큐멘터리 <살인자와 결혼할 수 있을까?>의 한 장면.이 기괴하고 기묘한 사건, 샌디와 로버트가 사고를 낸 것이냐 과실치사냐 살인이냐를 두고 벌어지는 공방과 캐럴라인이 경찰의 보호를 받지 못한다고 생각하는 한편 오히려 샌디에게서 사랑을 느끼는 믿지 못할 감정의 소용돌이와 스코틀랜드 경찰의 논란이 될 만한 증인 보호 프로토콜까지 다층다단하게 얽히고설켜 있다.그녀는 다시 샌디와 만나며, 심지어 그의 집에 직접 찾아가 그곳에서 살다시피 하며 이렇게 생각했다. '샌디는 불행한 유년기를 보냈어' '그건 사고였어(사고 이후의 행각을 보면 명백히 의도되고 계속된 살인)' '술에 취해 있었어' '샌디는 좋은 사람이니 나아질 수 있어' '내가 제어할 수 있어' 하고 말이다.하지만 시간이 얼마간 흐른 후 어느 날 샌디와 로버트는 사건에 대해 털어놓는다. 그 모습은 동정도 후회도 없는, 괴물 그 자체였다. 그들은 피해자를 탓하고 있었던 것이다. 캐럴라인은 정신을 차렸고, 그들을 떠나 글래스고로 돌아온다. 그리고 그녀가 내놓은 증거와 경찰이 찾아낸 증거로 샌디와 로버트는 다시 한번 체포되었고 재판이 시작된다. 캐럴라인에게 또 다른 역경이 찾아올 터였다.이 복잡한 사건에서 잘잘못을 따지는 건 의미가 없다. 샌디와 로버트 형제의 잘못이 명명백백하다. 다만 캐럴라인의 이해하지 못할 행동과 경찰이 핵심 증인을 대하는 태도와 형식이 논란이 될 만하다. 그중에서도 특히 캐럴라인의 경우 인간이 가지는 지독한 아이러니의 심리, 사랑의 감정을 보여 준다. 그녀는 사랑하고 사랑받고 싶었을 뿐이고 하필 살인자 샌디가 충족시켜 줬다. 그 강력한 열병에서 헤어 나올 이가 얼마나 많으랴. 감정이 있는 인간이라면 그녀를 이해하리라.