느리고 허약해서 인간적인 연극의 매력, 대학로에서 시작합니다

"연극을 사유하고, 다시 그 깊이가 자리 잡을 수 있는 장을 마련하고 싶습니다."
지난 26일 종로구 대학로극장 쿼드 무대에 선 송형종 서울문화재단 대표이사의 말은 이날 기자간담회의 성격을 가장 또렷하게 설명했다. 이 자리는 단순히 대학로극장 쿼드의 올해 하반기 공연 라인업을 발표하는 행사가 아니었다. 한 극장이 왜 다시 연극을 이야기해야 하는지, 대학로가 왜 지금 연극의 본질을 물어야 하는지, 그리고 기술이 인간의 영역을 빠르게 대체하는 시대에 연극은 무엇으로 남을 수 있는지를 묻는 자리였다.
그는 먼저 "대학로가 요즘 어렵다"는 말로 서문을 열었다. 그러나 이번 프로젝트가 단지 대학로의 어려움 때문에 기획된 것은 아니라고 강조했다. 코로나 이후 연극과 공연예술계는 과연 제대로 가고 있는가. 재개관 이후 대학로극장 쿼드는 현장과 시민, 그리고 연극을 사랑하는 관객에게 충분한 역할을 해왔는가. 그는 그 질문을 고민해왔다고 밝혔다.
"극장이 리빌딩되고 재개관하면서 그 목적을 열심히 해왔지만, 현장에, 시민들에게, 마니아 관객층에게 그 역할을 충분히 다하지 못했다고 생각했습니다."
그 고민 끝에 쿼드는 다시 연극 자체로 돌아갔다. 그는 지난해 가을부터 이번 프로젝트를 기획하며 한국 연극의 중요한 길을 걸어온 다섯 명의 연출가에게 참여를 요청했다. 그는 요청을 "연극 운동 차원의 부탁"이었다고 표현했다.
이날 무대 위 스크린에는 다섯 명의 얼굴이 크게 걸려 있었다. 김아라, 김광보, 김우옥, 이성열, 한태숙. 이름만으로도 한국 연극의 한 시대를 거쳐온 상징적인 예술가들이다. 그 아래 긴 테이블 앞에는 굵은 글씨로 "쿼드, 연극의 질문들: 진화하는 텍스트"라고 적혀 있었다.
오는 9월부터 12월까지 대학로극장 쿼드는 이 다섯 연출가와 함께 시즌 프로젝트 '쿼드, 연극의 질문들: 진화하는 텍스트'를 선보인다. 김아라의 <The sound of Macbeth>, 김광보의 <옥상 밭 고추는 왜 - Ethics & Moral>, 김우옥의 <혁명의 춤>, 이성열의 <화염>, 한태숙의 <서안화차>가 차례로 무대에 오른다.