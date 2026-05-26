인생투 던진 '대체 선발' 양창섭... 대체불가로 진화할까?

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1안타 완봉승을 거둔 삼성 양창섭삼성라이온즈
삼성 라이온즈의 9년 차 우완 투수 양창섭에게는 데뷔 첫 시즌 이후 '아픈 손가락'이라는 꼬리표가 붙었다. 덕수고 시절 고교 무대 최고 투수 중 하나로 평가받으며 2018 신인드래프트 2차 1라운드 2순위 지명을 받고 화려하게 프로에 입단했지만, 부상과 부진이 반복되며 자신의 잠재력을 온전히 꽃피우지 못했기 때문이다.
하지만 2026년 5월 24일, 부산 사직구장은 마침내 양창섭이라는 투수가 왜 그렇게 많은 주목을 받았는지를 증명한 무대였다. 양창섭은 24일 롯데 자이언츠전에 선발 등판해 야구 인생 최고의 역투를 펼치며 9이닝 무실점 1피안타 무사사구 6탈삼진 완봉승을 기록했다.
이날 삼성의 10-0 완승을 견인한 양창섭은 KBO리그 역대 143번째 무사사구 완봉승의 주인공이 됐다. 3회말 첫 타자인 롯데 장두성에게 허용한 단타 하나만 아니었다면 KBO리그 사상 첫 퍼펙트게임까지 가능했던 완벽에 가까운 투구였다.
이날 양창섭은 최고 150㎞/h를 기록한 포심 패스트볼에 투심, 슬라이더, 체인지업, 커브 등을 다채롭게 섞으며 롯데 타선을 압도했다. 무엇보다 적극적으로 스트라이크존을 공략해 볼넷을 단 1개도 허용하지 않은 점이 가장 인상적이었다. 투구 수 역시 102개에 불과했다. 선발 투수로서 긴 이닝을 소화할 수 있는 능력도 입증한 셈이다.