사이트 전체보기
인생투 던진 '대체 선발' 양창섭... 대체불가로 진화할까?

인생투 던진 '대체 선발' 양창섭... 대체불가로 진화할까?

[KBO리그] 불펜 강등-2군행 딛고 '1안타 완봉승' 거둔 양창섭... 삼성 선발진의 새로운 희망으로 급부상

케이비리포트(kbreportcom)
26.05.26 17:22최종업데이트26.05.26 17:22
1안타 완봉승을 거둔 삼성 양창섭
1안타 완봉승을 거둔 삼성 양창섭삼성라이온즈

삼성 라이온즈의 9년 차 우완 투수 양창섭에게는 데뷔 첫 시즌 이후 '아픈 손가락'이라는 꼬리표가 붙었다. 덕수고 시절 고교 무대 최고 투수 중 하나로 평가받으며 2018 신인드래프트 2차 1라운드 2순위 지명을 받고 화려하게 프로에 입단했지만, 부상과 부진이 반복되며 자신의 잠재력을 온전히 꽃피우지 못했기 때문이다.

하지만 2026년 5월 24일, 부산 사직구장은 마침내 양창섭이라는 투수가 왜 그렇게 많은 주목을 받았는지를 증명한 무대였다. 양창섭은 24일 롯데 자이언츠전에 선발 등판해 야구 인생 최고의 역투를 펼치며 9이닝 무실점 1피안타 무사사구 6탈삼진 완봉승을 기록했다.

이날 삼성의 10-0 완승을 견인한 양창섭은 KBO리그 역대 143번째 무사사구 완봉승의 주인공이 됐다. 3회말 첫 타자인 롯데 장두성에게 허용한 단타 하나만 아니었다면 KBO리그 사상 첫 퍼펙트게임까지 가능했던 완벽에 가까운 투구였다.

이날 양창섭은 최고 150㎞/h를 기록한 포심 패스트볼에 투심, 슬라이더, 체인지업, 커브 등을 다채롭게 섞으며 롯데 타선을 압도했다. 무엇보다 적극적으로 스트라이크존을 공략해 볼넷을 단 1개도 허용하지 않은 점이 가장 인상적이었다. 투구 수 역시 102개에 불과했다. 선발 투수로서 긴 이닝을 소화할 수 있는 능력도 입증한 셈이다.

삼성 양창섭의 주요 투구기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)
삼성 양창섭의 주요 투구기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)케이비리포트

사실 올시즌 초반 흐름은 순탄치 않았다. 국내 선발 에이스인 원태인의 부상 공백을 틈 타 선발 기회를 잡은 양창섭은 지난 4월 1일 두산 베어스전에서 1449일 만의 선발승(5이닝 2실점)을 거두며 로테이션의 한 자리를 굳히는 듯했다. 하지만 이후 15일 한화 이글스전에서 제구 난조로 1.2이닝 3실점하며 조기 강판됐고 이후 불펜에서도 부진하며 1군에서 말소되고 말았다.

그러나 오랜 시련을 겪은 양창섭은 그대로 무너지지 않았다. 2군에서 열흘 넘게 재정비 시간을 가진 양창섭은 다시 찾아온 선발 기회를 놓치지 않았다. 좌완 선발 이승현의 부상으로 대체 선발 등판한 14일 LG 트윈스전에서 5이닝 2실점(1자책)으로 시즌 2승째를 챙기며 다시금 선발 기회를 얻었다.

그리고 기존 선발 최원태가 어깨 염증으로 부상자 명단에 오르며 열흘 만에 다시 대체 선발 기회를 얻은 양창섭은 기대를 뛰어넘는 압도적인 호투를 펼치며 선발진의 한 축을 차지할 자격을 입증했다. 부상자 속출로 고민이 많던 박진만 감독 입장에서도 양창섭의 호투는 마운드 운영에 큰 힘이 될 것으로 보인다.

팔색조 투구로 KBO 역대 47번째 1피안타 완봉-143번째 무4사구 완봉을 기록한 양창섭(출처: 삼성 구단 SNS)
팔색조 투구로 KBO 역대 47번째 1피안타 완봉-143번째 무4사구 완봉을 기록한 양창섭(출처: 삼성 구단 SNS)삼성라이온즈

무엇보다 긍정적인 대목은 양창섭의 완성도 높은 투구 내용이다. 단순히 속구 구속만 빠른 젊은 투수들과 달리 양창섭은 투심으로 맞혀 잡고, 다양한 변화구로 타이밍을 빼앗으며 효율적인 투구를 펼쳤다. '아픈 손가락', '유리몸' 이라는 꼬리표에 가려졌던 특유의 마운드 운영 능력이 꽃을 피운 것으로 보인다.

하지만 아직 시즌은 길다. 그간 부상 이력이 많고 풀타임 시즌 경험이 없는 양창섭으로서는 꾸준한 컨디션 관리가 최우선 과제다. 삼성 역시 갑자기 등판 간격을 앞당기기보다는 충분한 휴식을 보장하며 조심스럽게 기용해야 한다. 프로 입단 후 오랜 시간 동안 기대와 좌절 사이를 오갔던 양창섭이 생애 첫 완봉승을 기점으로 삼성 선발진의 대체 불가 카드로 진화할 수 있을지 주목된다.

[관련 기사] 삼성과 LG의 '가을야구 전쟁사 [KBO야매카툰]

[기록 참조: 야구기록실 케이비리포트(KBREPORT), KBO기록실]

☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기
덧붙이는 글 (글: 민상현 / 김정학 기자) 프로야구/MLB 객원기자 지원하기[ kbreport@naver.com ]
프로야구 KBO 삼성라이온즈 양창섭 완봉승

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
케이비리포트 (kbreportcom) 내방

대중문화/스포츠 컨텐츠 공작소 https://contents.premium.naver.com/kbreport/spotoon(케이비리포트)입니다. 필진 및 웹툰작가 지원하기[kbreport@naver.com]

이 기자의 최신기사 '마무리 연착륙' 손주영... LG가 고우석 없어도 괜찮은 이유