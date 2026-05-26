인생투 던진 '대체 선발' 양창섭... 대체불가로 진화할까?

케이비리포트

삼성 양창섭의 주요 투구기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)사실 올시즌 초반 흐름은 순탄치 않았다. 국내 선발 에이스인 원태인의 부상 공백을 틈 타 선발 기회를 잡은 양창섭은 지난 4월 1일 두산 베어스전에서 1449일 만의 선발승(5이닝 2실점)을 거두며 로테이션의 한 자리를 굳히는 듯했다. 하지만 이후 15일 한화 이글스전에서 제구 난조로 1.2이닝 3실점하며 조기 강판됐고 이후 불펜에서도 부진하며 1군에서 말소되고 말았다.그러나 오랜 시련을 겪은 양창섭은 그대로 무너지지 않았다. 2군에서 열흘 넘게 재정비 시간을 가진 양창섭은 다시 찾아온 선발 기회를 놓치지 않았다. 좌완 선발 이승현의 부상으로 대체 선발 등판한 14일 LG 트윈스전에서 5이닝 2실점(1자책)으로 시즌 2승째를 챙기며 다시금 선발 기회를 얻었다.그리고 기존 선발 최원태가 어깨 염증으로 부상자 명단에 오르며 열흘 만에 다시 대체 선발 기회를 얻은 양창섭은 기대를 뛰어넘는 압도적인 호투를 펼치며 선발진의 한 축을 차지할 자격을 입증했다. 부상자 속출로 고민이 많던 박진만 감독 입장에서도 양창섭의 호투는 마운드 운영에 큰 힘이 될 것으로 보인다.