"도와줘"라는 말을 평생 해본 적 없는 사람들

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하이라이트황동만의 시나리오를 읽은 변은아는 말한다. 주인공에게 파워가 없다고. 쓴 사람 본인에게 그런 게 없으니까 그렇다고.이기리(배명진)는 비웃는다. "못나면 인간적이야? 잘나면 인간적이지 않고? 황동만이 인간적이래? 나는 비인간적일래."이들이 말하는 "파워"는 단순한 카리스마가 아니다. 어떤 상황에서도 밀리지 않고, 살아남고, 끝내 인정받는 힘이다. 반대로 "인간적"이라는 말은 자꾸 흔들리고 상처받고 실패하는 사람에게 붙는 패배의 언어처럼 취급된다.이 장면은 묘하게 오래 남는다. 왜냐하면 한국 사회는 오래전부터 인간보다 쓸모를 먼저 평가해 왔기 때문이다. 얼마나 쓸모 있는가, 얼마나 인정받는가, 얼마나 끝까지 살아남는가. 사람들은 "좋은 사람"보다 "쓸모 있는 사람"이 되기를 먼저 강요받는다.문제는 그 기준에서 밀려난 사람들을 대하는 방식이다. 사람들은 실패 자체보다, 끝내 뒤처진 채 남아 있는 존재를 더 불편해한다. 설명하기 어려운 불안과 열등감, 어정쩡한 패배의 흔적을 오래 바라보는 일을 견디지 못한다. 누군가를 이해하기보다 "불쾌한 존재"로 낙인찍고 함께 비웃는 방식.박경세가 말한 "국민을 열받게 하는 인간을 처리하는 사회"는 그래서 단순한 SF적 상상이라기보다, 이미 우리가 익숙하게 서로를 대하는 방식처럼 보인다.그래서 황동만은 특히 더 불편한 존재다. 그는 실패했기 때문이 아니라, 실패한 채 끝내 사라지지 않았기 때문이다. 드라마 속 8인회 사람들은 한때 모두 황동만과 비슷했다. 똑같이 불안했고, 똑같이 아무것도 아니었던 시절이 있었다. 하지만 하나둘 데뷔하고 자리를 잡으면서 그들은 그 시간을 지나간 과거로 정리했다.그런데 황동만은 아직 그 자리에 남아 있다. 성공한 사람들에게 그는 지워버린 과거가 계속 눈앞에 서 있는 것 같은 존재다. 그래서 그를 볼 때마다 불쾌해진다. 그 감정은 단순한 혐오라기보다, 오래 외면해 온 자기 자신의 흔적과 마주하는 불편함에 가깝다.최동현(최원영)은 황동만에게 말한다. "남 잘 되는 거 배 아파하지 말고 이제 좀 건설적으로 생산적으로 살자, 응?" 그러자 황동만이 되묻는다. "내 인생이 왜 네 마음에 들어야 되는데요?"이 짧은 문장은 이 드라마 전체를 관통하는 반문처럼 들린다. 생산성과 결과로 인간의 가치를 서열화하는 사회 안에서, 아무 성과도 증명하지 못한 사람이 던지는 질문. 내 인생이 왜 누군가의 기준에 합격해야만 의미가 있는가.