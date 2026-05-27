부당징계 맞서 4년 투쟁... 승소한 선생님은 왜 퇴직했을까?

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투쟁 중인 열무, 윤용숙 선생님.뉴스타파
- 다큐 업로드한 소회가 어때요?
"많은 분들이 잘 봤다고 연락을 주셔서 하길 잘했다는 생각이 들어요. 모든 작업을 마쳤을 때의 시원함과 섭섭함이 동시에 있고, 못다 한 이야기도 있지만 장편에서 풀어낼 생각이에요. 앞서 단편으로 25분짜리 작품을 만들어 여러 영화제에서 상영했고, 여기에 더해 49분짜리로 뉴스타파에 공개했어요. 2편인 셈이죠. 이를 토대로 장편으로 만들기 위해 지금 추가 작업 중이에요."
- 작품이 '열무'라는 별명의 윤용숙 선생님의 삶을 다루잖아요. 어떻게 시작하게 되었나요?
"제가 구미 아사히글라스 비정규직 이야기를 다큐로 만들었어요. 그런데 어느 날 아사히글라스, 지회장이던 차헌호님에게 전화가 왔어요. 학교의 부당한 징계에 맞서 싸우는 강릉 유천초 선생님들 집회에 참석하러 강릉에 온다고 하더라고요. 그래서 같이 갔다가 유천초 이야기를 듣고 그때부터 촬영을 시작했어요.
처음엔 영화를 만들려고 찍은 게 아니에요. 국가 폭력이나 공권력과 싸우는 분들은 사회적 약자잖아요. 옆에 카메라가 있으면 경찰들도 함부로 못 하는 부분이 있어서, 연대하는 의미로 카메라를 들고 간 거였어요. 그러다 선생님들이 교육감에게 약속을 지키라고 항의하러 간 날이 있었어요. 경찰에게 끌려 나오는 선생님들의 모습을 바로 옆에서 지켜보며 굉장히 분노했죠. 이대로 있으면 안 되겠다는 생각에 이야기를 다큐로 공개해야겠다고 결심했어요."
- 윤용숙 선생님(열무)은 어떤 사람이었나요?
"민주적이고 학생들 시선에서 함께하려는 선생님이더라고요. 학교라는 집단이 워낙 보수적이다 보니 처음에는 열무(윤용숙 선생님)도 교장 선생님이 뭐라고 하면 다 따랐다고 해요. 겨울에 교장실에는 난로를 때면서 학생들 교실에는 안 땔 때, 이건 잘못됐다고 말하기까지 7년이 걸렸다고 해요. 조금씩 변해온 사람인데, 학생들을 위한 게 뭔지 늘 생각하는 선생님이라고 느꼈어요."
- 열무라는 별명이 생긴 이유가 있나요.
"초반엔 열무라는 별명이 없었더라고요. 그래서 별명이 있던 다른 선생님에게 왜 학생들에게 별명을 부르게 하는 지 물었죠. 학생들과 수평적인 관계를 맺기 위해서라는 답을 듣고 본인도 별명을 만든 거예요. 평소 선생님이 열무김치를 굉장히 잘 담갔기에 별명도 열무라고 지은 거죠. 사실 학생들이 선생님 이름을 뒤에서 함부로 부르기도 하잖아요. 선생님 앞에서는 이름을 못 부르기도 하고요. 근데 별명은 선생님 앞에서도, 뒤에서도 부를 수 있어요. 학생과 선생님이 소통하는 데 도움이 될 수밖에 없죠."
- 작품을 보니 열무 선생님이 근무하던 학교에 혁신학교 정책이 도입되면서 열무도 전환점을 맞이한 거 같아요.
"사실 열무는 이전부터 학생들이 주인이 되는 민주적인 학교를 만들고 싶어 했어요. 강원도에서는 '행복 더하기 학교'라는 이름으로 2011년부터 이 제도(혁신학교)가 도입됐어요. 열무는 2011년 2학기부터 공부 모임에 합류했고 이후 적극적으로 활동했죠.
정책 도입 전에도 열무는 한 달에 한 번씩 놀이 활동을 했는데, 끝나면 늘 분위기가 안 좋아지고 다툼이 일어났다고 해요. '행복 더하기 학교'로 지정된 후에야 그 이유를 깨달았다고 해요. 열무 스스로 '나는 너희를 즐겁게 해주는 좋은 교사'라고 생색내려는 마음이 컸고, 학생들을 동등한 관계가 아닌 가르치고 통제하는 대상으로 봤다는 거예요.
놀이 대부분이 경쟁 게임이라 늘 기분 나쁜 누군가가 있을 수밖에 없었던 거죠. 그래서 '행복 더하기 학교' 이후 학생들이 자기 생각을 자유롭게 표현하고 진심으로 즐기는 모습을 볼 때마다 감동 받으며 열무도 많이 성장했다고 해요."
절망 안에서 희망 찾기