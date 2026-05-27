초조한 히틀러가 예상하지 못한 한 가지

▲벌거벗은세계사
독소전쟁TVN
히틀러는 독일의 정권을 장악한 이후, 베르사유 조약을 폐기하고 대대적인 군사력 증강과 극단적 인종주의를 내세워 유럽의 평화를 위협했다. 영국과 프랑스는 이러한 히틀러의 영토확장에 위협을 느끼고 뒤늦게 대응에 나섰다.
서유럽 제패를 노렸던 독일에게 전쟁의 최대 걸림돌은 바로 배후의 소련이었다. 히틀러는 내심 공산주의를 혐오했지만, 현실적으로 양면 전선을 만들지 않기 위해서는 전략상 동쪽의 소련을 적으로 돌리지 않아야만 했다.
소련도 이미 히틀러와 나치독일의 위험성을 일찍이 경계하고 있었지만, 스탈린의 '대숙청'으로 고위 장교들이 줄줄이 숙청되거나 목숨을 잃고 대혼란에 빠지면서 당장 독일과의 전쟁을 감수할 준비가 전혀 되어있지 않았다. 또한 스탈린은 영국과 프랑스가 나치 독일의 위협 앞에 무기력한 모습을 보고, 서방보다 히틀러와 손을 잡는 것이 더 실리적이라고 판단했다.
1939년 8월 23일, 독일과 소련은 결국 '독소 불가침조약'을 체결하며 전 세계를 충격에 빠뜨렸다. 당시 미국은 히틀러과 스탈린을 신혼부부에 비유한 만평을 올리며 '달콤한 신혼생활이 얼마나 오래 갈까'라고 비꼬면서 물과 기름 같은 두 독재자의 동맹이 어차피 오래 가지 못할 불안한 관계임을 예언했다.
소련의 위협을 차단한 독일은 마침내 1939년 9월 폴란드 침공을 시작으로 2차대전을 일으킨다. 독일은 파죽지세로 유럽 전역을 정복해 나갔고, 1940년 5월에는 프랑스까지 점령하며 서유럽 일대를 손아귀에 넣게 된다. 하지만 섬나라인 영국은 고립된 상황에서도 굴복하지 않고 저항을 계속됐다.
히틀러의 선택
전쟁이 예상보다 길어지면서 초조해진 히틀러에게는 새로운 돌파구가 필요했다. 히틀러가 타깃을 변경하며 영국에서 눈길을 돌린 것은 바로 소련이었다. 히틀러는 일시적으로 불가침조약을 선언하기는 했지만, 이념과 인종이 다른 소련을 적대하며 언젠가는 무너뜨려야 할 대상으로 생각하고 있었다. 또한 히틀러는 강대국인 영국보다 소련이 더 정복하기 수월한 상대라고 생각했고 장기전을 대비하여 소련의 광대한 자원을 손에 넣으려는 야심을 품었다.
히틀러는 외교적 기만전술로 소련의 침공 계획 사실을 철저히 은폐했다. 방심하고 있던 소련은 불가침조약의 일환으로 독일에 다양한 물자까지 지원했다. 사실 소련도 정보전을 통하여 독일의 대규모 병력이동과 침공 준비에 대한 첩보를 입수했지만, 정작 최고지도자인 스탈린은 이를 '독소관계의 결렬을 바라는 영국의 음모'로 치부하며 전혀 믿지 않았다.
1941년 6월 22일, 독일은 '바르바로사 작전'을 실행하며 전체 독일군의 80%에 이르는 148개 사단, 약 350만의 지상군이 투입되어 독일 역사상 최대 규모의 침공작전을 펼친다. 바로 2차대전의 운명을 바꿀 독소전쟁의 시작이었다.
전쟁 초반에는 독일이 기습공격으로 바르바로사 작전이 개시된지 3개월 만에 소련의 주요 거점도시를 점령하고 승승장구한다. 독일의 침공에 전혀 대비하지 못했던 소련은 막대한 피해를 입었다. 삼면으로 침공한 독일 지상군은 주요 도시인 키이우를 함락하고 레닌그라드를 포위하여 수도 모스크바로 진격한다.
침공 직후만 해도 히틀러의 배신을 믿지 못했던 스탈린은 뒤늦게 자신의 과오를 인정하며 뼈저리게 후회했다고 한다. 1941년 7월 3일 스탈린은 공식 입장을 발표하고, 독일에 대한 단호한 항전 의지를 밝힌다.
복수를 선언한 소련은 먼저 무기공장과 기계시설을 모두 해체하고 우랄산맥 동쪽으로 이동시켰다. 1941년 말까지 대형군수공장 약 1500여개와 2500만명의 노동자가 동쪽을 이동하며 전쟁을 위한 대규모 군수공장 단지를 건설한다. 이렇게 건설된 산업시설은 훗날 독일을 향한 반격에 중요한기반이 된다. 소련을 낙후된 원시적인 국가로 얕보고 전쟁을 조기에 끝낼 것이라고만 믿었던 히틀러가 전혀 예상하지 못한 결과였다.
독일은 소련의 수도인 모스크바에 병력을 집결시켜 총공세에 나선다. 하지만 스탈린은 모스크바에서 직접 열병식을 주관하는 퍼포먼스를 보이며 단호한 항전의지를 드러냈다.
설상가상 독일이 예상하지 못한 또 다른 변수는 소련의 '날씨'였다. 모스크바로 진격한 독일 기갑군은 해빙기와 폭우로 도로가 진흙탕이 되는 라스푸티차 현상으로 인하여 진군과 보급품수송에 애를 먹었다. 여기에 겨울에 접어들며 소련 특유의 극심한 한파가 독일군을 덮쳤다. 겨울이 오기 전에 소련을 정복할 줄 알았던 독일군은 방한 대비가 되어있지 않아 곤경에 처했다. 모스크바 전투에 참전했던 독일군의 동상 환자만 20만 명에 달했다고 한다.
소련은 모스크바 공방전에서 독일의 침공을 격퇴하며 본격적인 반격의 서막을 알린다. 자신의 계획이 틀어지자 현실을 받아들이지 못한 히틀러는, 지휘관들에게 모스크바 공격을 독촉하며 고언을 하는 지휘관은 해임하는 등 히스테리컬한 반응을 보였다고 한다.
1942년 독일은 소련의 보급선을 끊기 위하여 병력을 재정비하여 주요 물자가 집결되는 산업도시 스탈린그라드를 공격한다. 이 스탈린그라드 전투는 독소전쟁의 최대 격전지이자 인류 역사상을 통틀어서 가장 치열하고 처절한 전투로도 회자된다. 이 전투에서만 독일군 약 20만, 소련군 약 40만의 병력이 전사했다.