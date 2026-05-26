B급 코미디 벗고 가족애 입었다… 박지훈의 조금 특별한 휴가

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티빙 오리지널 드라마 '취사병 전설이 되다'티빙
성재를 그저 단순히 조리 비법을 얻으려는 수많은 사람 중 한 명 정도로 여겼던 하 사장이었지만, 그는 곧 성재의 진심을 알아차리고 제자로 받아들였다. 하루 종일 뜨거운 기름 앞에서 튀김을 완성해가는 주인공의 모습은 마치 진지한 수련 과정을 보는 듯한 인상을 남겼다.
부대 복귀가 임박할 무렵, 하 사장은 격려의 의미로 홍시 한 상자를 강성재에게 선물했다. 여기서 성재는 아버지 떡볶이의 묘한 단맛 비밀이 홍시에 있었다는 사실을 깨닫게 됐고, 단숨에 가족들의 입맛을 사로잡았다. 이어 오랫동안 파리만 날리던 푸드트럭에도 손님들이 하나둘 모여들기 시작했다.
게임 시스템의 도움을 받아 취사병으로 성장하던 성재였지만, 어떠한 외부 도움 없이 스스로 실패와 성공을 경험하는 일련의 과정은 극중 주인공의 인간적인 매력을 더욱 강하게 부각시켰다. 특히 아버지의 손맛을 되찾고 싶어 하는 주인공의 진심이 차곡차곡 쌓이며, 앞선 방영분보다 훨씬 깊은 감정선을 완성해냈다. 이제 이병 강성재는 시스템의 한계를 벗어나 스스로 성장하는 법을 터득하게 되었다.
현실감까지 획득한 판타지 코미디