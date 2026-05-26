B급 코미디 벗고 가족애 입었다… 박지훈의 조금 특별한 휴가

▲티빙 오리지널 드라마 '취사병 전설이 되다' 티빙

<취사병 전설이 되다> 5회가 단순한 휴가 에피소드에 그치지 않고 깊은 인상을 남길 수 있었던 이유는 강성재의 부대 밖 일상뿐만 아니라 그가 자리를 비운 강림 초소의 또 다른 이야기도 한 몫을 담당한 덕분이었다.



상급자의 만류에도 불구하고 군납 비리 의혹의 실체에 조금씩 접근하는 소대장 조예린 중위(한동희 분)의 모습, 후임병에 밀려 휴가를 가지 못한 말년 병장 윤동현(이홍내 분)의 웃픈 상황은 판타지 코미디 드라마 속 '현실감' 한 스푼 역할을 담당해줬다.

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어느덧 중반부에 도달한 <취사병 전설이 되다>는 주인공의 내면적 서사와 가족애를 설득력 있게 그려내면서 동시에 부대 안의 부조리와 병사들의 애환까지 균형감 있게 다루고 있다. 이 과정에서 판타지와 현실 사이의 간극을 좁히는 등 드라마는 현명하게 자신의 영역을 확장시켰다.



부대 밖으로 나간 강성재는 잠시 요리 기술을 잃었지만 대신 군대와 사회의 중간 지점에서 자신의 역할을 고민하는 캐릭터의 설득력과 입체감을 획득했다.

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게임 같은 설정은 그대로 유지하면서 가족의 생계, 군 조직의 비리, 청년의 불안과 성장 같은 생활 밀착형 정서를 적절히 배합해 작품의 세계관 자체를 한층 단단하게 만들었다. 이제 <취사병 전설이 되다>는 B급 코미디를 뛰어 넘어 의외의 현실감과 따뜻한 온기를 모두 품은 청춘 드라마로 자리매김하고 있다.

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