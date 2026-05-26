"기본기 잘못 가르쳤다"... 한화 김서현 향한 '레전드 투수' 김병현의 냉철한 진단

"김서현은 아직 엄청난 범위를 벗어나지는 않았다. 하지만 지금 이 투구폼으로 던지다 보면 어떤 상황이 올까? (팔이) 부러질 수도 있고, (인대가) 끊어질 수도 있고, 찢어질 수도 있다. 지금은 힘이 있으니까 그걸 버티지만, 어느 순간 큰 부상이 올 수도 있는 문제점을 갖고 있다."

"김서현은 스피드의 문제가 아니다. 기본기만 잘 다듬어줬어도 지금 1이닝을 굉장히 불안해하며 던지는 선수가 아니라, 우리 나라에서 류현진, 김광현, 윤석민, 양현종의 뒤를 이을만한 선수가 됐을 것이다. 하지만 우리 아마추어 코칭스태프와 감독들이 잘못 가르친 것이다. 김서현을 위험한 선수로 만들었다."

올시즌 극심한 부진을 겪고 있는 김서현(한화 이글스)에 대해, 대선배인 프로야구 레전드 투수들이 연이어 냉철한 분석과 조언을 건네고 있다. 이번에는 전 메이저리거 김병현도 '김서현 논쟁'에 가세했다.김병현은 25일 자신의 유튜브 채널에서 김서현에 대한 솔직한 생각을 전했다. 김병현은 "김서현이 던지는 모습을 보면서 잘 던졌을 때나 못 던졌을 때나 항상 생각하는게 딱 하나가 있었다. '쟤 큰 경기에서는 못 쓰겠다'라는 것이다"라고 돌직구를 날렸다.이어 "지금은 1이닝 던지니까 충분히 30세이브도 하고 그랬지만, 만일 국가대항전이나, WBC 한일전이라면? 아니면 절체절명의 상황에서 과연 이 친구를 쓸 수 있을까? 그 물음에 대한 나의 대답은 '아니요'다. 절대 쓰지 못한다"라고 단언했다.또한 김병현은 "김서현은 자기가 지금 어떻게 해야 더 잘 던질 수 있는지 모른다. 계산이 안 서는데 어떻게 선수를 정말 중요한 상황에 내보낼 수 있을까. 프로라고 하면 확신을 가지고 들어가야 한다. 확신이 서지 않는 상황에 이 선수를 과연 쓸 수 있을까"라고 김서현의 안정성에 의문을 제기했다. 반면 김서현과 정반대로 '계산이 서는 투수'의 대표적인 사례로는, 한화 선배인 류현진을 꼽았다.김병현은 "류현진처럼 되기 위해서는 피나는 노력과 자신에 대한 확신이 필요하다. 그 확신을 찾아주기 위해서 감독, 코치가 존재하는 것"이라면서 "그런데 선수는 '아니요, 저는 제가 할래요'라고 한다? 방법은 있다. 네 폼으로 던지고 싶다면 잘 던지면 된다. 그런데 (못던져서) 팀도 응원하던 팬도 흔들리고, 본인 자신도 흔들리는 모습을 보이니까, 너무 배부른 상황"이라고 꼬집었다.김서현은 올 시즌 1군 무대에서 12경기에 등판하여 8이닝 동안 1승 2패 1세이브 볼넷 15개, 자책점 12.38, WHIP 3.00을 기록 중이다. 한화 코칭스태프는 최근 김서현에게 투구폼 수정을 제안했지만 선수 측에서 거절한 것으로 알려졌다. 김서현은 올시즌 두번째로 2군으로 향했으나 퓨처스 경기에서도 크게 달라진 모습을 보여주지 못하고 있다.김병현은 "김서현이 아직 (조언을) 받아들일 준비가 안 됐나 보다"라면서도, 자신의 메이저리그 시절 자전적 경험과 비교하며 "김서현이 부럽다는 생각을 많이 했다. 이렇게 너무 좋은 환경에 있지 않나"라고 평가했다.그는 "나는 어렸을 때 미국으로 건너가서 너무 탄탄대로로 잘 했었다. 하지만 계속 가면서 내 자신이 뭔가 바뀌고 있다는 걸 느꼈다. 그때 옆에 '누군가 나에게 도움을 줬으면 좋겠다'는 생각을 많이 했다. 주변에는 결과치만 보고 '잘한다'고만 했지만 내 속에서는 서서히 곪아가고 있었다. 뭔가 문제가 있다고 느꼈지만 그 문제점(이 무엇인지)은 몰랐다"라고 뒷이야기를 털어놓았다.김병현은 미국에서 외롭게 선수생활을 해야했던 자신과는 달리, 김서현은 한국에서 주위에 소통하고 도움을 주려하는 선배들과 코칭스태프들이 있음에도 제대로 활용하지 못하고 있다는 사실을 안타까워했다. 한편으로 김병현은 아직은 김서현에게 살아날 수 있는 희망이 있다고 진단하면서도, 앞으로도 계속 변화가 없다면 더 큰 위기가 찾아올 수 있다고 경고했다.김병현은 "김서현이 지금은 부글부글 끓어오르고 머리도 복잡할 것이다. 왜 나한테만 그래?'라는 생각을 하고 있겠지만, 많은 분들이 아끼고 사랑하는 마음에 하는 이야기"라며 "지금 안 던져도 된다. 급하게 달려들지 말고 컴다운(진정) 해야한다. 그리고 냉정하게 현실을 볼 수 있는 시간이 올 때까지 기다리라고 이야기해주고 싶다"며 애정어린 조언을 전했다.이미 김병현 외에도 많은 레전드급 선수들이 김서현의 부진에 대하여 다양한 분석과 조언을 내놓은 바 있다. 한미일 리그를 모두 거친 레전드 타자 출신인 이대호는 "일시적인 현상으로 보인다. 공 자체에는 문제가 없다. 자신감 회복이 우선"이라는 의견을 밝혔다.한미일 통산 549세이브에 빛나는 오승환은 "릴리스포인트 조정이 필요하다. 현재의 폼을 크게 바꾸기보다는 공을 놓는 위치를 일정하게 만드는 것이 중요하다"고 언급했다. KBO리그 MVP 출신 투수 윤석민은 "투구자세에 한계가 있다. 공을 정확하게 던질 수 있는 자세가 기본적으로 아니다"라고 분석한 바 있다.김병현은 "가장 중요한 것은 기본기"라고 강조하며 "우리는 가장 어려운 것을 하지 않으면서 잘하고 싶어한다. 가장 어려운 것은 기본기다. 기본도 안 됐는데 그걸 모르면서 자꾸 뭔가 특별한 걸 바라고 있다. 더 잘 될 수 있을 때까지 기본기를 먼저 해야 한다" 덧붙였다.주로 투구 매커니즘과 심리적 문제에 집중한 다른 레전드들과 달리, 김병현은 보다 근본적인 문제를 거론했다. 김병현은 김서현의 잠재력을 높게 평가하면서도, 현재 처한 위기에 대해서는 아마추어 시절부터 기본기를 소홀히 한 한국 야구 교육의 결과라고 강도높은 쓴 소리를 동시에 남겼다.