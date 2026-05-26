2026 북중미 월드컵 C조, 브라질의 명예 회복 무대 될까

4년만에 돌아온 세계인의 축제, 2026 FIFA 북중미 월드컵이 곧 막을 올린다. 이번 월드컵은 최초로 3개국에서 열림과 동시에, 참가국도 48개국에 이르러 역대 최대 규모의 월드컵이 될 예정이다. 월드컵을 더 재밌게 즐길 수 있도록, 월드컵에 참여하는 48개국을 A조~L조 순서대로 알아보고자 한다.C조에는 전통의 축구명가 브라질을 필두로, 모로코, 아이티와 스코틀랜드가 위치해 있다.C조는 앞선 두 조와 달리 강과 약의 구분이 명확하다는 평가를 받고 있다. 브라질과 모로코가 2강 체제를 이루며 1위 싸움을 할 것이고, 아이티와 스코틀랜드가 이 두 국가를 넘어서기는 매우 힘들 것이라는 의견이 지배적이다.이번에는 명예 회복에 성공해야 한다. 브라질은 지난 두 대회에서 모두 8강 탈락이라는 성적표를 받으며 축구강국으로서의 자존심을 구겼다. 월드컵 우승의 역사는 어느덧 24년 전의 먼 이야기가 되었고, 그 사이 수많은 유럽의 축구강국들이 우승후보로 떠오르게 되었다. '브라질은 여전히 강하다' 를 증명하기 위해 이번 대회의 선전이 반드시 필요한 브라질이다.공격의 중심에는 레알 마드리드의 스타 선수인 비니시우스 주니오르가, 수비의 중심에는 아스날의 22년 만의 우승을 이끈 가브리에우 마갈량이스가 있다. 그리고 챔피언스리그 역대 최다 우승 감독인 카를로 안첼로티 감독이 이들을 이끈다. 더할 나위 없는 호화로운 스쿼드가 브라질의 가장 큰 장점이다.하지만 여전히 우려는 지워지지 않고 있다. 지역예선에서는 에콰도르, 콜롬비아 등 2포트 국가에게 밀리며 최종 순위는 5위, 지난 대회였다면 대륙간 PO로 향해야 했을 부진한 결과를 가져왔다. 또한, 주전 풀백과 수비형 미드필더 등의 노쇠화가 빠르게 진행된 브라질이 광활한 북중미 대륙에서 펼쳐지는 이번 대회 일정을 어떻게 소화할지도 해결해야 할 문제점 중 하나로 꼽히고 있다. 스페인, 프랑스 등 유럽권의 강세가 점쳐지는 이번 대회에서 브라질이 삼바축구의 건재함을 뽐낼 수 있을지 귀추가 주목된다.4년 전, 모로코는 월드컵 무대에서 세계를 놀라게 했다. 스페인과 포르투갈 등 거함을 격침시키며 아프리카 국가 최초로 4강 무대를 밟았다. 더불어 현재 모로코의 피파랭킹은 8위로, 2포트 중 가장 높다. 사실상 1포트급 국가라고 평가할 수 있는데, 시작부터 브라질이라는 거대한 산이 앞에 위치해 있다. AGAIN 2022를 꿈꾸며 이번 월드컵에 나설 모로코이다.PSG의 아슈라프 하키미, 레알 마드리드의 브라힘 디아스, 지난 대회를 '슈퍼캐리' 했던 골키퍼 야신 부누까지. 4강 신화를 달성한 팀답게 선수들 또한 그 누구도 부럽지 않은 화려한 네임밸류를 갖추고 있다. 월드컵과 국가대표라는 이름이 주는 부담감이 많은 선수들에게 작용할 수 있는데, 모로코는 지난 대회 4강 진출로 이번 대회에서 '높은 무대' 에 대한 면역을 갖고 임할 수 있다는 것도 보이지 않은 이점이 될 전망이다.이런 모로코에게도 악재가 있다면 사령탑의 변화가 그것이다. 모로코의 4강 신화를 이끌었떤 왈리드 레그라귀 감독이 지난 2025년 모로코 감독직을 사임하면서 모로코 대표팀에도 변화가 생겼다. 새로운 사령탑 모하메드 우아비 감독은 모로코 연령별 대표팀부터 차근차근 코스를 밟아온 이상적인 인물이나, 월드컵이라는 큰 무대에서 지난 대회 못지않은 호성적을 거두기 위해서는 감독의 역할도 매우 중요할 것으로 보인다. 지난 대회의 성공은 '원히트 원더' 였을지, 새로운 축구강국의 탄생이었을지, 이번 대회에서 그 답을 지켜볼 수 있을 것으로 보인다.아이티의 이름을 듣고 놀란 축구팬이 비단 나 혼자는 아닐 것이다. 아이티는 지금 국가가 정상적으로 작동하지 않는 상황이다. 갱단들의 폭주로 인해 행정부가 제 역할을 하지 못하고 있고, 나라는 살인과 약탈로 뒤덮여 지옥도로 변해가고 있다. 그런 조국을 가슴에 품고 누군가는 필드에 나섰고, 그렇게 아이티가 52년 만에 월드컵에 진출했다.아이티는 지역예선에서 온두라스, 코스타리카 등 북중미 지역에서 강팀 축에 포함되는 나라들을 모두 꺾고 월드컵 본선에 올랐다. 객관적인 전력은 최약체 축에 속하지만, 지역예선을 뚫고 올라온 기세와 베일에 싸인 전력을 잘 이용한다면 기적을 꿈꿔볼 수도 있을 것이다.C조를 2강 2약으로 바라보는 시선도 있지만, 2강 1중 1약으로 바라보는 시선도 적지 않다. 그만큼 객관적인 시선에서 바라보는 아이티는 약한 평가를 받을 수밖에 없다. 대표팀의 감독은 아이티에 단 한번도 입국하지 못한 채 대표팀을 월드컵으로 이끌었고, 52년 만의 월드컵 진출이기에 당연히 모든 선수들이 월드컵 경험이 전무하다. 이런 어려움 속에서 아이티의 도전은 어떤 이야기들을 만들어 나갈지 주목해 볼만하다.28년 만에 스코틀랜드가 월드컵에 진출했다. 셀틱, 레인저스 등 좋은 구단들이 포진해 있고, 빅리거들도 많이 보유한 국가였지만 긴 시간 동안 월드컵과는 연을 맺지 못했다. 그리고 긴 기다림 끝에 이번 지역예선에서 덴마크를 제치며 조1위를 차지하고 북중미행 비행기에 몸을 싣게 되었다. 압도적 2강 체제로 평가받는 C조에 배치되었지만, 스코틀랜드는 이 구도를 흔들고 편안한 토너먼트 진출을 하기를 원할 것이기에 까다로운 팀이 될 것으로 보인다.앞서 언급한 대로 스코틀랜드 대표팀에는 빅리거가 다수 포진해 있다. 나폴리에서 24-25시즌 세리에A MVP를 차지한 스콧 맥토미니를 필두로, 유로파리그 우승을 차지한 아스톤 빌라의 존 맥긴, 올시즌을 끝으로 리버풀과 작별하고 토트넘과 강하게 연결되고 있는 앤디 로버트슨까지. 해외축구 팬이라면 이름부터 익숙할 선수들이 다수 포진해 있다.하지만 결국 이들의 발목을 잡는 것 또한 경험 부족이다. 28년 전 월드컵을 뛰었던 선수는 당연히 대표팀에 없기에 모두가 월드컵 데뷔전을 가지는 것은 물론, 스코틀랜드는 과거에도 토너먼트 진출 경력이 없다. 늘 조별리그에서 탈락의 쓴맛을 맛보았는데, 48개국 체제로 처음 나서는 이번 대회에서 이런 아픈 기록들도 함께 지우기를 원할 것이다. 스코틀랜드가 브라질-모로코의 2강 구도를 부술 '게임 체인저' 가 될 것인지 지켜보면 좋을 것이다.6.14 07:00 브라질 vs 모로코6.14 10:00 아이티 vs 스코틀랜드6.20 07:00 스코틀랜드 vs 모로코6.20 09:30 브라질 vs 아이티6.25 07:00 스코틀랜드 vs 브라질6.25 07:00 모로코 vs 아이티