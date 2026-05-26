뜨뜻미지근한 관심 속 월드컵 출항... 안정환의 현실적 조언

김종수

큰사진보기 ▲홍명보 감독으로서는 일단 결과로라도 증명할 수밖에 없는 상황이다. 김종수

결국 답은 그라운드... 홍명보호가 짊어진 무게



그럼에도 월드컵은 다가오고 있다. 대표팀은 이미 북중미 현지 적응과 최종 전술 점검에 돌입했다. 대한축구협회는 트리니다드토바고, 엘살바도르와 평가전을 치르며 실전 감각을 끌어올릴 계획이다. 특히 멕시코 현지 고지대 환경 적응은 이번 월드컵에서 매우 중요한 변수로 꼽힌다.



한국은 조별리그에서 강팀들과 치열한 승부를 펼쳐야 한다. 특히 북중미 특유의 기후와 이동 거리, 고지대 환경은 선수들의 체력 부담을 크게 높일 수 있다. 대표팀은 이를 대비해 미국 현지에서 장기간 훈련과 평가전을 병행하며 실전 적응력을 끌어올리고 있다.



전력만 놓고 보면 이번 대표팀은 충분히 경쟁력이 있다는 평가도 많다. 주장 손흥민을 중심으로 김민재, 이강인, 황희찬, 이재성 등 유럽 무대에서 실력을 입증한 선수들이 포진해 있다. 여기에 젊은 자원들의 성장세까지 더해지며 역대 대표팀 가운데 가장 화려한 개인 기량을 갖춘 세대라는 평가도 나온다.



특히 손흥민에게 이번 월드컵은 상당히 특별한 의미를 가진다. 2014 브라질 월드컵부터 2026 북중미 월드컵까지 네 차례 월드컵을 경험하게 되는 그는 이제 명실상부한 한국 축구의 상징적 존재다. 대표팀에서도 핵심 전력이자 정신적 지주 역할을 하고 있다.



하지만 화려한 선수 구성만으로 월드컵 성공이 보장되는 것은 아니다. 오히려 지금 대표팀에 가장 필요한 것은 무너진 분위기를 하나로 묶어낼 수 있는 강한 정신력과 결과다. 축구 팬들의 신뢰를 회복하는 방법 역시 결국 경기장에서 좋은 모습을 보여주는 것밖에는 없다.



안정환 역시 바로 이 부분을 강조했다. 그는 "대표팀은 국민의 비판을 감수해야 하는 자리다. 월드컵에서 기대 이하의 성적을 낸다면 나부터 가장 먼저 대표팀을 강하게 비판하겠다"고 밝혔다. 이는 현재의 과도한 비난 분위기를 경계하면서도, 결과에 대한 책임만큼은 결코 피할 수 없다는 점을 분명히 한 발언이었다.



사실 국가대표팀은 늘 극단적인 평가 속에서 존재해왔다. 승리하면 국민적 영웅이 되지만, 패배하면 누구보다 거센 비난을 감당해야 했다. 특히 월드컵은 단순한 스포츠 이벤트를 넘어 국민적 자존심이 걸린 무대라는 점에서 그 압박감은 상상을 초월한다.



지금의 홍명보호 역시 같은 시험대 위에 올라 있다. 이미 여론은 차갑게 식어 있다. 과정에서의 신뢰도 상당 부분 흔들렸다. 그러나 역설적으로 그렇기 때문에 월드컵에서의 결과가 가져올 반전 효과 역시 더 커질 수 있다.



결국 안정환의 메시지는 단순하다. 지금 필요한 것은 끝없는 감정 싸움이 아니라 결과라는 것이다. "비판은 결과가 나온 뒤에 해도 늦지 않다"는 말은 단순한 감싸기가 아니다. 오히려 결과로 증명하지 못하면 더 거센 비판을 피할 수 없다는 냉정한 선언에 가깝다.



과정에 대한 비판은 충분히 가능하고 또 필요하다. 하지만 월드컵이라는 최종 무대가 시작되기도 전에 모든 가능성을 부정하는 것은 대표팀에도, 한국 축구에도 도움이 되지 않는다는 뜻이다.



이제 남은 시간은 많지 않다. 트리니다드토바고, 엘살바도르와의 평가전을 지나면 곧 북중미 월드컵이라는 냉혹한 실전이 시작된다. 차갑게 얼어붙은 여론을 되돌릴 수 있는 유일한 방법은 단 하나뿐이다. 홍명보호가 그라운드 위에서 결과로 모든 질문에 답하는 것. 안정환의 묵직한 당부 속에서, 한국 축구는 다시 한번 월드컵이라는 거대한 시험대 앞에 서 있다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 홍명보 감독으로서는 일단 결과로라도 증명할 수밖에 없는 상황이다.그럼에도 월드컵은 다가오고 있다. 대표팀은 이미 북중미 현지 적응과 최종 전술 점검에 돌입했다. 대한축구협회는 트리니다드토바고, 엘살바도르와 평가전을 치르며 실전 감각을 끌어올릴 계획이다. 특히 멕시코 현지 고지대 환경 적응은 이번 월드컵에서 매우 중요한 변수로 꼽힌다.한국은 조별리그에서 강팀들과 치열한 승부를 펼쳐야 한다. 특히 북중미 특유의 기후와 이동 거리, 고지대 환경은 선수들의 체력 부담을 크게 높일 수 있다. 대표팀은 이를 대비해 미국 현지에서 장기간 훈련과 평가전을 병행하며 실전 적응력을 끌어올리고 있다.전력만 놓고 보면 이번 대표팀은 충분히 경쟁력이 있다는 평가도 많다. 주장 손흥민을 중심으로 김민재, 이강인, 황희찬, 이재성 등 유럽 무대에서 실력을 입증한 선수들이 포진해 있다. 여기에 젊은 자원들의 성장세까지 더해지며 역대 대표팀 가운데 가장 화려한 개인 기량을 갖춘 세대라는 평가도 나온다.특히 손흥민에게 이번 월드컵은 상당히 특별한 의미를 가진다. 2014 브라질 월드컵부터 2026 북중미 월드컵까지 네 차례 월드컵을 경험하게 되는 그는 이제 명실상부한 한국 축구의 상징적 존재다. 대표팀에서도 핵심 전력이자 정신적 지주 역할을 하고 있다.하지만 화려한 선수 구성만으로 월드컵 성공이 보장되는 것은 아니다. 오히려 지금 대표팀에 가장 필요한 것은 무너진 분위기를 하나로 묶어낼 수 있는 강한 정신력과 결과다. 축구 팬들의 신뢰를 회복하는 방법 역시 결국 경기장에서 좋은 모습을 보여주는 것밖에는 없다.안정환 역시 바로 이 부분을 강조했다. 그는 "대표팀은 국민의 비판을 감수해야 하는 자리다. 월드컵에서 기대 이하의 성적을 낸다면 나부터 가장 먼저 대표팀을 강하게 비판하겠다"고 밝혔다. 이는 현재의 과도한 비난 분위기를 경계하면서도, 결과에 대한 책임만큼은 결코 피할 수 없다는 점을 분명히 한 발언이었다.사실 국가대표팀은 늘 극단적인 평가 속에서 존재해왔다. 승리하면 국민적 영웅이 되지만, 패배하면 누구보다 거센 비난을 감당해야 했다. 특히 월드컵은 단순한 스포츠 이벤트를 넘어 국민적 자존심이 걸린 무대라는 점에서 그 압박감은 상상을 초월한다.지금의 홍명보호 역시 같은 시험대 위에 올라 있다. 이미 여론은 차갑게 식어 있다. 과정에서의 신뢰도 상당 부분 흔들렸다. 그러나 역설적으로 그렇기 때문에 월드컵에서의 결과가 가져올 반전 효과 역시 더 커질 수 있다.결국 안정환의 메시지는 단순하다. 지금 필요한 것은 끝없는 감정 싸움이 아니라 결과라는 것이다. "비판은 결과가 나온 뒤에 해도 늦지 않다"는 말은 단순한 감싸기가 아니다. 오히려 결과로 증명하지 못하면 더 거센 비판을 피할 수 없다는 냉정한 선언에 가깝다.과정에 대한 비판은 충분히 가능하고 또 필요하다. 하지만 월드컵이라는 최종 무대가 시작되기도 전에 모든 가능성을 부정하는 것은 대표팀에도, 한국 축구에도 도움이 되지 않는다는 뜻이다.이제 남은 시간은 많지 않다. 트리니다드토바고, 엘살바도르와의 평가전을 지나면 곧 북중미 월드컵이라는 냉혹한 실전이 시작된다. 차갑게 얼어붙은 여론을 되돌릴 수 있는 유일한 방법은 단 하나뿐이다. 홍명보호가 그라운드 위에서 결과로 모든 질문에 답하는 것. 안정환의 묵직한 당부 속에서, 한국 축구는 다시 한번 월드컵이라는 거대한 시험대 앞에 서 있다. 홍명보 안정환 2026월드컵 대한민국축구국가대표팀 한국축구 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김종수 (oetet) 내방 구독하기 조금씩 배우면서 소소하게 즐기고 있습니다. 이 기자의 최신기사 부처님 오신 날, 영가등을 올리며 아버지를 떠올렸다

“비판은 결과가 나온 뒤에 해도 늦지 않다”는 안정환의 말은 단순한 감싸기가 아니다. 오히려 결과로 증명하지 못하면 더 거센 비판을 피할 수 없다는 냉정한 선언에 가깝다.2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 개막이 다가오고 있지만 대한민국 축구 국가대표팀을 둘러싼 분위기는 좀처럼 밝아지지 않고 있다. 예년 같으면 월드컵 본선을 앞두고 대표팀을 향한 기대감과 응원 열기가 서서히 달아오를 시점이지만, 지금의 한국 축구는 설렘보다 피로감이 더 크게 감지된다.월드컵 본선 진출이라는 결과를 만들어냈음에도 불구하고, 대표팀을 바라보는 국민적 시선은 여전히 냉담하다. 그 중심에는 홍명보 감독 선임 과정에서 불거진 논란과 대한축구협회를 둘러싼 행정적 불신이 자리하고 있다.대표팀 감독 선임 과정에서 드러난 각종 절차적 문제는 축구 팬들에게 큰 실망감을 안겼다. 단순히 특정 감독 개인에 대한 호불호를 넘어, 한국 축구 행정 시스템 전체가 과연 공정하고 투명하게 운영되고 있는가에 대한 근본적인 의문이 제기됐다.월드컵이라는 큰 무대를 준비해야 하는 시기에 대표팀이 경기력보다 행정 논란으로 더 많은 주목을 받는 상황은 분명 정상적이라고 보기 어려웠다.이런 어수선한 분위기 속에서 한국 축구의 상징적인 인물 중 한 명인 안정환이 던진 메시지가 축구계 안팎에서 화제가 되고 있다. 그는 최근 공식 석상에서 현재 대표팀을 둘러싼 여론에 대해 "평가는 결과가 나온 뒤에 해야 한다"고 말했다.무조건적인 감싸기도 아니었고, 대중의 분노에 편승한 자극적인 비난도 아니었다. 선수와 지도자, 그리고 해설위원으로 한국 축구의 가장 뜨거운 순간과 가장 잔인한 비판을 모두 경험했던 경험자로서 할 수 있는 현실적인 조언에 가까웠다.지난 21일 서울 구로구 더링크서울 호텔에서 있었던 한 예능 프로그램 제작발표회 현장. 새 프로그램 출범을 알리는 자리였지만 취재진의 관심은 자연스럽게 국가대표팀 이야기로 향했다. 그간 대표팀을 둘러싼 논란이 워낙 뜨거웠던 만큼 안정환의 입에서 어떤 이야기가 나올지 관심이 집중됐다.안정환은 현재 대표팀이 처한 상황을 누구보다 냉정하게 바라봤다. 그는 최근 축구 팬들의 관심이 눈에 띄게 줄어든 현실과 대표팀을 향한 싸늘한 시선을 부정하지 않았다. 오히려 지금 한국 축구가 상당한 위기 국면에 놓여 있다는 점을 인정하는 기색이었다.다만 비판의 방향과 시점에 대해선 조금 다른 시각을 드러냈다. 안정환은 과거 자신이 선수로 뛰던 시절을 돌아보며 "어떤 감독이 대표팀을 맡든 월드컵 준비 과정에서는 항상 잡음이 있었다"고 말했다. 실제로 한국 축구는 월드컵을 준비하는 과정마다 크고 작은 논란과 갈등을 반복해왔다.2002 한일 월드컵을 앞두고도 거스 히딩크 감독의 지도 방식과 세대교체 문제를 둘러싼 거센 비판이 존재했다. 당시만 해도 히딩크 감독은 국내 여론의 절대적인 지지를 받는 인물이 아니었다. 해외파 기용과 기존 스타 선수들의 활용 방식, 강도 높은 체력 훈련 등을 두고 비판 여론이 만만치 않았다.하지만 결과적으로 한국 축구는 사상 첫 월드컵 4강 신화를 만들어냈고, 당시의 모든 논란은 역사적인 성과 뒤로 묻혔다. 2010 남아공 월드컵 역시 마찬가지였다. 허정무 감독 체제를 둘러싸고 전술적 한계와 세대교체 문제에 대한 우려가 끊이지 않았지만, 원정 월드컵 첫 16강 진출이라는 성과를 통해 분위기를 반전시켰다.2022 카타르 월드컵에서도 파울루 벤투 감독은 대회 직전까지 전술 경직성과 선수 기용 문제로 적지 않은 비판을 받았지만, 결국 포르투갈을 꺾고 16강 진출에 성공하며 평가를 뒤집었다. 안정환이 강조한 것도 바로 이 지점이었다. 과정에서의 논란은 존재할 수 있지만, 국가대표팀은 결국 월드컵이라는 실전 무대에서 평가받아야 한다는 의미였다.그러나 현재 대표팀을 둘러싼 상황은 단순한 경기력 논란 수준을 넘어선다는 점에서 더 심각하게 받아들여지고 있다. 문화체육관광부 감사 결과 홍명보 감독 선임 과정에서 규정 위반 문제가 드러났고, 이는 대한축구협회의 행정 운영 전반에 대한 불신으로 이어졌다.축구 팬들이 분노하는 이유는 단순히 감독 선임 결과 자체 때문만은 아니다. 절차적 공정성과 투명성이 훼손됐다는 인식이 강하게 자리 잡았기 때문이다. 국가대표팀은 국민적 상징성을 가진 조직이다. 따라서 감독 선임 역시 철저한 원칙과 납득 가능한 과정 속에서 이뤄져야 한다는 목소리가 클 수밖에 없다.하지만 이번 과정에서는 축구협회의 설명 부족과 석연치 않은 행정 처리들이 연이어 논란이 됐다. 그 결과 대표팀은 월드컵 준비 자체보다 외부 논란으로 더 큰 주목을 받는 상황에 놓였다. 이는 선수단에도 적지 않은 부담으로 작용할 가능성이 크다.최근 축구 팬들의 눈높이는 과거보다 훨씬 높아졌다. 유럽 빅리그에서 활약하는 선수들이 늘어나고, 해외 축구를 실시간으로 접하는 환경이 보편화되면서 팬들은 경기력뿐 아니라 협회의 운영 방식까지 세밀하게 바라보기 시작했다. 과거처럼 단순히 "대표팀이니까 응원한다"는 정서만으로 여론을 끌고 가기 어려운 시대가 된 것이다.실제로 최근 온라인 커뮤니티와 축구 팬들 사이에서는 "예전처럼 대표팀 경기가 기다려지지 않는다"는 반응도 적지 않게 나온다. 월드컵 시즌이면 자연스럽게 형성되던 거리 응원 분위기와 전국적인 열기도 아직은 크게 느껴지지 않는다. 이는 단순한 성적 문제가 아니라 대표팀 자체에 대한 신뢰가 흔들리고 있다는 의미이기도 하다.