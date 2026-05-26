'전반기 리그 무득점' 속 빛난 15개의 도움... '위기 극복 DNA' 손흥민을 의심할 이유는 없다

전반기 리그 무득점으로 고개를 숙였으나 손흥민이 보유한 능력치를 절대 의심할 필요는 없다. 항상 위기에 강했던 그의 능력을 다시금 믿어야만 하는 때다.마크 도스 산토스 감독이 이끄는 LAFC는 25일 오전 10시 15분(한국시간) 미국 로스앤젤레스에 자리한 BMO 스타디움에서 열린 '2026 미국 메이저리그사커(MLS)' 15라운드서 브라이언 슈메처 감독의 시애틀 사운더스에 1-0 승리를 거뒀다. 이로써 LA는 7승 3무 5패 승점 24점 서부 조 5위에, 시애틀은 7승 3무 3패 승점 24점 조 6위에 자리했다.리그 3연패의 늪에 빠져있던 LA는 시애틀을 상대로 파상 공세를 퍼부었다. 90분 동안 전방에 자리한 손흥민을 필두로 드니 부앙가·마르티네스·틸만이 무려 17개의 슈팅을 퍼부으며 파상 공세를 퍼부었지만, 쉽사리 시애틀 골문을 열어젖히지 못했다. 하지만, 종료 4분 전을 남겨 놓고 틸만이 타일로 보이드의 크로스를 받아 극적 결승 골을 터뜨리며 팀을 승리로 이끌었다.이날 경기를 끝으로 LA는 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 휴식기에 돌입한 가운데 전반기 마지막 경기에서도 답답한 흐름이 이어지는 그림이 연출됐다. 지난 시즌 체룬돌로 감독 지휘 아래 서부 조 3위를 차지했던 이들은 전방에서 무려 65골이나 터뜨릴 정도로 파괴력이 상당한 모습을 자랑했다. 이는 MLS 전체 30팀 중 2위에 자리한 모습이었다.이를 바탕으로 MLS 플레이오프 진출권을 손쉽게 넣었고, 8강까지 올라서며 유종의 미를 거두는 데 성공했다. 하지만, 이번 시즌 흐름은 그리 쉽지 않아 보인다. 리그 15경기서 패배는 무려 5회나 될 정도로 쉽게 흔들리는 모습이 연출됐고, 공격에서는 단 24골에 그치는 빈공에 시달리고 있다. 특히 최근 리그 5경기서는 단 7골을 기록하며 1승에 머물렀다.도스 산토스 감독의 지도력과 관련된 비판이 이어지고 있는 상황 속 '주포' 손흥민 역시 이번 시즌 개막 후 리그에서 단 1골도 터뜨리지 못한 채로 전반기를 마감했다.지난해 8월, 10년 동안 머무르며 전설적인 발자취를 남겼던 토트넘을 떠나 제2의 축구 인생을 위해 미국 MLS LAFC로 합류했던 손흥민은 이적 직후 압도적인 클래스로 단숨에 핵심 자원으로 발돋움했다. 체룬돌로 감독 지휘 아래 마무리 역할을 담당했던 그는 양발을 자유자재로 사용하는 능력으로 미국 무대를 지배하는 데 성공했다.공식전 13경기서 12골 3도움이라는 괴력 적인 파괴력을 선보였고, 세부 스탯 역시 매우 화려했다. 90분당 득점은 무려 0.98로 리그에서 압도적인 수준이었으며 유효 슈팅 역시 2.2회로 강력한 공격력을 보여줬다. 기회 창출 역시 3.51회로 팀 내에서 드니 부앙가(32골·10도움)와 함께 가장 치명적인 공격 수준을 선보이면서 펄펄 날았다.하지만, 이번 시즌 손흥민은 개막 후 계속해서 침묵하고 있는 모습을 보여주고 있다. 북중미 챔피언스컵 1라운드 레알 에스파냐와 원정 1차전서 1골, 이어 8강에서 크루즈 아술과 맞대결에서 1골을 터뜨린 이후 득점과 상당히 멀어진 상황이다. 리그 개막 후 13경기서 모습을 비췄으나 0골에 그치면서 아쉬움을 사고 있다.이에 따라 내달 열리는 북중미 월드컵에 관한 우려도 서서히 커지고 있지만, 손흥민을 향한 의심의 시선을 거둘 필요가 있다. 일단 득점에는 계속해서 실패했으나 경기력 자체는 매우 훌륭하다. 도스 산토스 감독은 체룬돌로 감독 체제와는 달리, 손흥민을 최전방 해결 자원이 아닌 도우미로써 그를 활용하고 있는 모습을 보여준다.눈에 보이는 수치로만 확인했을 때 손흥민은 MLS 13경기에 나서 8도움을 쌓았고, 북중미 챔피언스컵에서도 8경기 7도움으로 총합 15도움을 올리고 있다. 이는 리그에서 현재 도움 순위 1위에 해당하며, 북중미 챔피언스컵에서도 마찬가지다. 세부 스탯을 확인하면, 90분단 기회 창출은 무려 2.5회에 해당하며, 드리블 성공 역시 1.72회로 압도적인 모습이다.또한 빅찬스를 만드는 횟수 역시 0.69회로 팀 내에서 가장 날카로운 퍼포먼스를 뽐내고 있다. 다만 상대 골문과는 다소 먼 거리에서 활동 반경을 가져가기에 평균 유효 슈팅은 0.86회로 다소 아쉬운 기록을 보유하고 있으나 경기에 미치는 영향력은 상당한 셈. 이는 월드컵을 앞둔 대표팀으로서는 걱정할 필요가 전혀 없다.당장 대표팀 명단에는 득점을 기록할 수 있는 자원이 풍부하다. 베식타시에서 뜨거운 감각을 자랑했던 오현규를 필두로 조규성(미트윌란)·황희찬(울버햄튼)이 자리하고 있다. 특히 이번 시즌 셀틱에서 10골 2도움을 기록하며 결정력이 물이 오른 양현준까지 있기에 득점력에 관한 걱정은 다소 덜한 상황. 하지만, 볼 운반과 기회를 만드는 자원에 대해서는 걱정이 많다.'핵심' 이강인(PSG)이 건재하지만, 부상 여파가 존재하는 이재성(마인츠)·황인범(페예노르트)이 본선에서 정상적인 컨디션을 발휘할지는 의문 부호가 붙었다. 물론 엄지성(스완지)·배준호(스토크)라는 좋은 유망한 자원들이 있지만, 월드컵 경험이 없기에 이를 해결할 자원이 필요했다. 결국 이 두 부분을 충족하는 손흥민이라는 카드를 이 역할과 임무를 부여한다면 엄청난 영향력을 발휘할 가능성이 크다.또 전반기에 득점하지 못했으나 언제나 위기 상황에 강했던 손흥민이라는 존재감을 잊어서는 안 된다. 독일을 거쳐 2015-16시즌 토트넘에 입단했던 그는 입단 첫 해 8골에 그치며 고개를 숙였다. 영국을 떠나 다시금 독일로 향하기를 원했던 그는 위기 상황에서 맞이했던 2016-17시즌 리그에서 무려 14골을 터뜨리며 반등 계기를 마련했던 바가 있다.국가대표팀에서도 마찬가지다. 지난 2015 아시안컵 결승전서 0-1로 뒤졌던 후반 종료 직전 '클러치' 능력을 발휘하면서 팀을 연장전으로 이끌었다. 이외에도, 직전 카타르 월드컵 포르투갈과 조별리그 3차전에서 안와골절이라는 치명적인 부상에도 불구하고 1-1로 팽팽하게 맞선 후반 막판, 황희찬에 기적과 같은 도움을 성공시키면서 대표팀을 16강으로 이끌었다.즉, 손흥민은 위기의 순간, 본인의 클래스를 유감없이 발휘하며 이름값을 증명했다는 것. 이에 대해 그 역시 지난 23일(한국시간) 미국 LA에 자리한 I.V 리쿼드 센터에서 열린 기자회견서 "많은 분이 제가 골을 많이 넣는 것을 좋아해 주시고, 또 이에 대한 이야기가 오가는 것은 당연하다고 생각한다"면서도 "축구는 혼자만의 스포츠가 아니고, 제 욕심보다는 팀원들이 어떻게 하면 더 잘할 수 있는지를 좀 더 생각하고 있다"라고 했다.이어 손흥민은 "골은 언제든지 들어갈 수 있다고 생각하고, 제가 가진 능력이 하루아침에 어디 가지도 않는다"라며 컨디션 우려에 대해서 전혀 걱정할 필요가 없다고 단언했다.한편, LA에서 전반기를 마친 손흥민은 이제 곧바로 미국 솔트레이크시티에서 고지대 적응 훈련 중인 홍명보호에 합류하여 본인의 4번째 월드컵 준비에 나서게 된다.