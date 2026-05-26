'친정' 울린 빅버드 특급 파울리뇨... 오랜 기다림 끝 터진 '귀중한 시즌 1호 골'

오래 걸렸다. 개막 후 명단 제외가 반복되며 고개를 숙였던 파울리뇨가 위기에 빠진 수원을 구해내는 극장 골을 터뜨리면서 포효했다.이정효 감독이 이끄는 수원 삼성은 25일 오후 4시 30분 수원월드컵경기장에서 열린 '하나은행 K리그2 2026' 13라운드서 박진섭 감독의 천안시티FC에 3-2 승리를 거뒀다. 이로써 수원은 8승 2무 2패 승점 26점 2위에, 천안은 3승 6무 3패 승점 15점 10위에 자리했다.분위기 전환이 필요했던 수원이었다. 이번 시즌 개막 후 이정효 감독 부임과 함께 압도적인 1위로 승격이 예상됐으나 그리 만족스럽지 않은 행보가 이어지고 있었다. 앞선 11경기서 8승을 쓸어 담았지만, 10라운드 수원FC전 패배 이후 대구와 0-0 무승부를 기록하며 침체기에 빠졌다. 비판 여론이 형성된 상황 속 이 감독은 "우리만 잘하면 된다"라고 목소리를 높였다.천안 역시 마찬가지였다. 박진섭 감독 부임 후 11경기서 단 2패만을 기록하는 끈끈한 조직력을 갖추고 있었고, 플레이오프 권 진출과 단 6점 차이밖에 나지 않으면서 놀라운 행보를 선보였다. 다만 최근 직전 리그 3경기서 1무 2패를 했기에, 최소 승점 1점이라도 필요했던 상황, 박 감독은 "조직력으로 맞서기 위해 일주일 동안 철저하게 준비했다"라며 의지를 다졌다.그렇게 시작된 경기, 예상대로 수원의 공세를 퍼부었고 전반 22분에 김도연의 크로스를 받은 송주훈이 헤더로 선제골을 터뜨렸다. 천안도 물러서지 않았고, 후반 11분에는 굴절된 크로스를 이상준이 정확한 임팩트로 동점을 만들었다. 팽팽한 흐름이 지속되던 가운데 수원은 후반 26분 일류첸코가 머리로, 천안은 후반 40분 이준호가 득점을 터뜨리면서 균형이 이어졌다.2-2로 끝날 거만 같았던 경기였으나 수원이 끝까지 포기하지 않았고, 끝내 승자가 됐다. 후반 51분 코너킥 상황에서 크로스를 박대한 골키퍼가 잡았으나 착지하는 과정에서 볼을 놓쳤다. 이를 포착한 파울리뇨가 오른발로 툭 밀어 넣으면서 골망을 갈랐다. 이후 VAR 과정을 거친 박진호 주심은 "컨택 과정에서 같은 팀을 맞고 나왔기에 수원 득점으로 인정한다"라고 했다.결과적으로 파울리뇨의 득점이 결승 골이 됐고, 수원은 2경기 무승(1무 1패)의 늪에서 벗어나서 선두 부산과 격차를 단 2점으로 좁히는 데 성공했다 시즌 1호 골을 터뜨린 일류첸코를 비롯해 홍정호의 빈자리를 완벽하게 메운 송주훈도 상당히 좋은 모습을 보여줬으나, 오랜 기다림 끝 득점을 터뜨리며 포효한 파울리뇨도 훌륭했다.2023년 여름, 브라질·UAE(아랍에미리트) 무대를 거쳐 천안에 입성했던 그는 1시즌 반 동안 17골 5도움을 기록하며 K리그2 수준급 외인으로 이름을 날렸다. 2024시즌 여름 이적시장을 통해 수원 유니폼을 입은 파울리뇨는 빠르게 적응했고, 지난해에는 34경기에 나서 8골 1도움으로 팀이 어려운 순간 해결사 역할을 톡톡히 해냈다.171cm의 작은 신체 조건이지만 빠른 발과 인상적인 발재간과 드리블은 수원 팬들의 마음을 훔치기에 충분했고, 이정효 감독 체제 아래서도 핵심 자원으로 활약할 것이라는 기대감이 커졌다. 그러나 겨울 동계 훈련 기간 동안 팀 훈련에 들어가지 못하면서 이적설이 불거졌고, 등번호 역시 11번에서 96번으로 옮기면서 전력 외 자원으로 평가받았다.개막 후에는 강현묵·박현빈·고승범·김도연·이준재 등과 같은 자원들에 밀리며 10라운드까지 벤치에 앉지 못하는 굴욕을 맛봤고, 그렇게 그는 기억 속에서 사라지는 듯했다. 힘든 상황 속 포기할 법도했으나 파울리뇨는 끝까지 본인을 믿었다. 이후 직전 대구와 리그 경기서 후반 교체 투입되어 15분 동안 경기장을 누빈 그는 이번 경기에서도 기회를 받았다.후반 21분 김도연을 대신해 경기장을 밟은 파울리뇨는 좌측 윙어로 배치됐으나 실제로는 중앙·측면을 가리지 않고 수원 공격을 이끌었다. 적극적인 쇄도·침투 움직임으로 슈팅 공간을 만드는 역할도 훌륭하게 해냈고, 후반 26분 일류첸코의 득점 당시에는 기점 패스를 성공시키면서 날카로운 모습을 연이어서 보여줬다.특히 2-2로 맞선 후반 종료 직전에는 끝까지 집중력을 발휘하며 역전 골까지 완성한 파울리뇨는 이번 경기에서 완벽한 '히어로'로 등극하는 데 성공했다.전력 외 자원에서 교체로 그리고 친정 천안을 맞아 귀중한 결승 골까지 터뜨린 파울리뇨의 활약에 이정효 감독도 칭찬을 아끼지 않았다. 이 감독은 "훈련 과정에 있어서 브라질 특유의 습관을 버리고, 수원의 팀 문화에 적응하려는 모습을 보여줬다. 좋아지고 있다고 생각한다. 완벽하게 마음에 들지는 않지만, 팀이 바뀌고 있다는 것에 선수들을 칭찬해주고 싶다"라고 했다.파울리뇨가 부활하게 되면 수원은 K리그1 복귀에 더욱 탄력을 받을 수 있다. 현재 2선 자원에서 매 경기 인상적인 모습을 선보이고 있는 헤이스(3골 1도움)를 제외하면 눈에 띄는 선수는 그리 없다. 야심 차게 영입한 페신은 장기 부상으로 인해 월드컵 휴식기 이후 복귀할 예정이며, 강성진·브루노 실바 역시 다소 기대에 미치지 못한 모습을 보여주고 있다.이런 상황 속 파울리뇨가 살아나게 된다면 답답한 공격력과 패턴 플레이에서 힘을 받을 수 있기에 수원으로서는 상당히 득이 많았던 이번 천안전 승리인 셈.한편, 수원은 휴식 후 오는 30일, 충남 아산과 리그 14라운드 일전을 치르게 된다.