'모자무싸'를 더 가치 있게 만든 매력적인 3인방

jtbc 화면 캡처

[노강식]

큰사진보기 ▲성동일은 <모자무싸>에서 최고의 연기와 괴팍한 성격을 가진 노강식 역으로 특별 출연해 남다른 존재감을 보여줬다. jtbc 화면 캡처

친근한 이미지와 달리 영화나 드라마에서는 독한 캐릭터나 악역도 종종 맡았던 성동일은 <모자무싸>에서 노강식 역으로 특별 출연했다. 노강식은 뛰어난 연기와 티켓 파워를 겸비한 최고의 배우로 누구나 캐스팅하고 싶을 정도로 영화계에서 높은 입지를 가진 배우다. 연기 인생 내내 감초 캐릭터를 많이 연기했던 성동일에게는 낯선 캐릭터였지만 성동일은 36년 차 베테랑 배우답게 괴팍한 톱배우 역을 잘 소화했다.



8회에서 변은아와 마재영(김종훈 분)이 함께 쓴 <낙낙낙>의 시나리오를 읽고 흥미를 가지면서 등장한 노강식은 연기를 잘하는 후배를 폭행하고 후배가 돋보이는 장면을 쓰지 못하게 감독을 압박하는 겉과 속이 다른 인물로 알려졌다. 실제로 11회에서는 촬영 현장에서 후배 배우(김동욱 특별 출연)와 주먹다짐 직전까지 갈 뻔 하기도 했다.



<낙낙낙>의 시나리오가 오정희에게 넘어가고 주인공을 여자로 바꾸려 하자 노강식은 '홧김에' 거들떠 보지도 않았던 황동만의 데뷔작 <날씨를 만들어 드립니다>에 출연하겠다고 수락했다. 노강식은 스케줄까지 조정하며 신인 감독의 영화에 출연했지만 촬영에 들어가자 멘탈이 터진 황동만은 촬영을 진행하지 못한다. 이 때 물리적 충격(구타)을 통해 황동만의 전투력(?)을 다시 끄집어낸 인물도 바로 노강식이었다. 모두가자신의무가치함과싸우고있다 박혜영작가 고혜진 장미란 노강식 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기

백치미 있는 유쾌한 캐릭터를 많이 연기했던 한선화는 <모자무싸>에서 외로움을 많이 느끼는 톱배우 역할을 맡았다.걸그룹 시크릿 시절부터 '백치 캐릭터'로 사랑 받았던 한선화는 배우 전향 후에도 <술꾼 도시 여자들>과 <놀아주는 여자> 등에서 비슷한 느낌의 캐릭터를 연기했다. 따라서 새 엄마 오정희(배종옥 분)의 후광을 받아 스타가 된 도도한 장미란 캐릭터는 한선화에게 결코 쉽지 않은 도전이었다. 배우로서 유쾌하고 밝은 이미지를 가지고 있는 만큼 결이 다른 장미란 캐릭터가 시청자들의 몰입에 방해가 될 수도 있기 때문이다.박경세 감독의 5번째 영화 <팔 없는 둘째 누나>의 주연 배우로 등장한 장미란은 영화가 흥행에 실패하고 영화에 대한 악플이 달리자 "감독님은 데뷔작이 가장 좋았던 거 같아요"라고 일침을 날린다. 이 때까지만 해도 도도한 스타 장미란의 캐릭터와 러블리한 매력을 가진 한선화라는 배우가 썩 어울리지 않았지만 황동만과 변은아(고윤정 분)을 만나면서 장미란의 진짜 매력들이 드러나기 시작했다.8인회의 아지트에 놀러 왔다가 경세와 동만이 싸우는 장면을 목격한 미란은 동만과 함께 경세의 흉을 보면서 즐거운 시간을 보냈다. 그렇게 빠르게 동만과 가까워진 미란은 아는 연예인 한 명 없어 친척들에게 구박을 받던 동만을 위해 사촌 동생의 결혼식에 나타나 축가를 불러줬다(하지만 '기깔 난' 시나리오 나오면 자신에게 가장 먼저 보여 달라는 미란의 말과 달리 황동만의 데뷔작에는 장미란이 나오지 않았다).그 후에도 동만을 비롯한 8인회 사람들과 어울리던 미란은 은아와도 가까워지고 은아와 알 수 없는 동질감을 느낀다. 마지막회에서 미란은 은아에게 "엄마가 '내 친딸은 '근사하다'던데 근사한 건 어떤 거야?"라고 묻자 은아는 자신이 오정희의 친딸임을 밝힌다. 미란은 은아의 고백을 듣고 충격을 받지만 소리 없이 눈물만 흘리는 은아를 꼭 안아주며 자신과는 다른 아픔을 견뎌냈던 은아를 진심으로 위로한다.