'모자무싸'를 더 가치 있게 만든 매력적인 3인방

24일 종영한 JTBC 주말 드라마 <모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다>(이하 '모자무싸')가 5.3%의 시청률로 막을 내렸다(닐슨코리아 시청률 기준). 역사 왜곡 문제로 잡음이 많았던 <21세기 대군부인>이 시청률 13.8%를 기록했고 임지연의 변신이 돋보이는 <멋진 신세계>가 6회 만에 두 자리 수 시청률을 돌파했으며 <은밀한 감사> 역시 6~9%의 시청률을 유지하고 있는 것에 비하면 <모자무싸>의 시청률은 썩 높다고 할 수 없다.
하지만 <모자무싸>를 집필한 박혜영 작가는 사실 시청률이 높은 인기 드라마를 쓰는 작가와는 거리가 있다. 첫 히트작 <또!오해영>이 10%의 시청률을 기록했지만 박혜영 작가 최고의 수작으로 꼽히는 <나의 아저씨>가 최고 시청률 7.35%, "날 추앙해요"라는 명대사를 남긴 <나의 해방일지> 역시 최고 시청률 6.73%에 불과(?)했다.
하지만 <모자무싸>는 영화계를 배경으로 인간 내면의 무가치함에 대한 고민과 투쟁을 입체적으로 그려낸 드라마다. 초반 다소 지루하고 불편한 구간을 견디다 보면 각 캐릭터들이 받는 치유와 자유의 감정을 시청자도 느낄 수 있다. 그리고 주연 구교환, 고윤정 외에도 드라마를 더욱 가치 있게 만든 매력적인 캐릭터들이 많았다.
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