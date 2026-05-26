"이게 마지막일 줄 알았는데..."어린아이처럼 뛴 86세 거장

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2026 제18회 서울 재즈 페스티벌의 둘째날(5월 23일) 무대에 오른 존 바티스트본인 촬영
23일의 헤드라이너로 나선 미국 뉴올리언스 출신 음악가 존 바티스트의 기세 역시 못지 않았다. 존 바티스트는 2022 그래미 어워드 올해의 앨범상 수상자이자, 픽사 영화 <소울>의 음악 감독을 맡아 아카데미와 골든 글로브를 거머쥐었다. 또한 뉴진스, 방탄소년단 뷔와의 협업으로도 국내 팬들에게 익숙하다.
존 바티스트는 명문 줄리어드 음대에서 재즈학을 전공한 아티스트이지만, 결코 전통의 문법에만 집중하지 않았다. 그랜드 피아노부터 드럼, 기타, 샘플러 등 악기를 자유자재로 바꿔 연주하는 그의 모습은 감탄을 자아냈다. 다룰 수 있는 악기만큼이나 들려주는 음악도 다채로웠다. 자신의 음악적 뿌리라 할 수 있는 재즈는 물론 컨트리, 레게, 힙합 등 온갖 장르를 유영했다. 베토벤과 모차르트의 명곡에 재즈와 블루스를 접목하기도 했다. 존 바티스트는 능수능란하게 9인조 밴드를 지휘하는 '마에스트로'이자, 춤을 추고 떼창을 지휘하는, 팝스타로서의 역할을 충실하게 수행했다.
존 바티스트는 마지막 노래 '프리덤(FREEDOM)'을 부르다가, 9명의 밴드 전원을 데리고 무대 밑으로 내려가 관객들을 만났다. '피리부는 사나이'를 연상시키는 그의 행진은 좀처럼 끝날 기미가 보이지 않아, 돗자리 존에 있던 관객들 역시 존 바티스트를 가까이서 만날 수 있었다. 재즈의 가장 큰 기치 중 하나인 '자유'의 현신과 같은 모습이었다.
존 바티스트는 공연 내내 웃고 있었다. 실제로 그는 인종 차별이나 기후 위기처럼 현실적인 문제에 대해서도 노래하지만, 긍정적인 태도를 잃지 않는다. 자신의 음악을 '소셜 뮤직(사회적인 음악)'이라고 부르면서, 음악으로 모두가 연결될 수 있다는 믿음을 견지한다. 우리에게 너무나 익숙한 동요 '텔레비전'을 멜로디카로 연주한 깜짝 팬서비스 역시 한국 관객과 그래미 수상자를 연결했다.
"텔레비전에 내가 나왔으면 정말 좋겠네 정말 좋겠네
춤추고 노래하는 예쁜 내 얼굴"