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생각하지 않는 인간이 AI 만났을 때 벌어지는 일

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[리뷰] 영화 <군체>

장혜령(doona90)
26.05.27 09:41최종업데이트26.05.27 09:41
영화 <군체> 스틸컷
영화 <군체> 스틸컷㈜쇼박스

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)

좀비 마스터 연상호 감독의 <군체>는 익숙함 속의 새로움을 발견하는 영화다. 10년 동안 약 14편의 작품을 만들어 낸 연 감독은 <반도> 이후 6년 만에 다시 좀비 카드를 들었다. 시쳇말로 철 지난 좀비를 두고 아직 할 이야기가 무궁무진해 보였다. 대체 흔한 소재로 어떤 이야기를 펼쳐낼지 궁금해졌다.

그래서일까. 국내보다 해외에서 먼저 선보이며 글로벌 호평을 이끌어냈다. 해외 관객 눈에 들만한 보편적인 주제와 직관적인 이미지로 화두인 AI까지 아우른다.

언데드 좀비의 진화

장르물에서 오랫동안 사랑받아 온 크리처 좀비는 1968년 조지 로메로의 <살아 있는 시체들의 밤>에서 본격적으로 다루기 시작해 샘 레이미의 <이블 데드>(1989)로 정착했다. 이후 수많은 B급 영화에서 다루는 중심 소재로 등극했다.

21세기로 들어오며 전력 질주라는 빠른 좀비의 시초인 데니 보일의 <28일 후>(2003)에서 속도 진화를 거듭했으며, 바다 건너 한국으로 흘러 들어와 <부산행>으로 변형되었다. <부산행>은 신파 논란 속에서도 대중과 평단의 호평을 받으며 세계에 한국 좀비를 소개했다. 한국의 대표 감독인 박찬욱, 봉준호, 나홍진 감독과 함께 연상호란 이름을 알리는 데 이바지했다.

<부산행>은 부산행으로 향하는 KTX에 감염자가 탑승해 달리는 열차 안 빠져나갈 수 없는 지옥을 겪는 다양한 인간 군상을 그렸다. 감염자가 어디에서 왔는지를 밝혀준 애니메이션 프리퀄 <서울역>, 감염자로 초토화된 한반도의 모습을 다룬 <반도>까지 연니버스의 시초가 되었다. 2016년 개봉한 <부산행> 이후 10 년, 무엇이 달라졌을까.

<부산행>, <서울역>, <반도>가 각각 좀비와 기차, 서울역, 고립된 한반도란 공간의 활용에 치중했다면 <군체>는 상하좌우로 다양하게 활보한다. 전작이 제한된 공간의 탈출을 목표로 했다면 이번에는 조종자를 찾는 구조다. 신파는 배제되고 할리우드에서나 봤을 법한 관계가 흥미롭다. 연상호식 인간 군상에서 빼놓을 수 없는 고구마 캐릭터는 유지하되, 각자도생에 익숙한 사회현상의 개인화와 자유의지를 밀어붙이는 캐릭터로 돌파하고자 했다.

영화 <군체> 스틸컷
영화 <군체> 스틸컷㈜쇼박스

<군체>는 좀비가 주인공인 최초의 영화다. 좀비 즉, 감염자가 어떠한 루트로 감염되어 진화를 거듭하는지 자세히 다룬다. 업그레이드된 좀비는 23년 만에 후속편을 만든 <28년 후>와 비슷한 길을 걷는 듯 보이나 영민한 방법을 택했다. <28년 후>는 영국의 분노 바이러스 이후 28년 후를 다루며 다양한 진화 양상의 감염자를 선보였고 가족관계와 성장, 인간성에 초점을 맞췄다. 하지만 마니아적 연출과 좀비 영화로 홍보한 잘못된 마케팅은 실패라는 성적표를 얻기 충분했다.

하지만 한국만의 정서와 상업적 재미를 추구한 <군체>는 전혀 다른 결과를 보인다. 따로 또 같이 즉, 단합과 개별행동 사이의 줄타기에 익숙한 한국 사회에서 필요에 따라 뭉치고 흩어지는 생존자의 행동은 전혀 낯설지 않다.

가족, 군중심리를 중시하는 한국적 정서를 IT 기기의 특성으로 환원한 이미지는 강력하다. 클라우드나, 와이파이처럼 습득한 정보를 실시간 공유하는 특성을 좀비에게 적용해 집단의 위험성과 편리성을 동시에 설파한다. 끈적이는 하얀 점액질인 균류는 거대한 네트워크를 상징하며 개미의 페로몬 소통과 사회학을 시각적으로 표현해 불쾌감을 더한다.

바이오와 아이티의 결합도 신선하다. 뭉치면 살고 흩어지는 죽는다는 말, 모난 돌이 정 맞는다는 말은 예로부터 집단 의지를 미덕으로 삼았다. 모두가 같아야 미덕인 시대에는 튀는 사람을 용납하지 않았고, 보통의 가치가 우선시되는 사회에서 소수자는 끊임없이 고통받았다.

AI의 보편적 사고를 좀비 집단성과 연결해 시의적절하다. 효율성과 편리성만 추구하다 보면 개인의 독립성과 다양성은 말살되는 결과다. 집단지성이 우위인 세상에서 소수의견은 무시되고 극한의 경우 마녀사냥으로 번진다. 이는 더 나아가 인류 전체의 발전과 퇴보로 확장해 볼 수 있다.

모두의 생각이 동일하다면 과연 인류의 문화, 사회와 경제가 발전할 수 있었을까. 같은 생각을 공유한다면 오류는 누가 수정할까. 결국 회복 불가능한 감염자의 뇌와 뭐가 다를까. 생각을 멈춘다면 군체와 다를 바 없다는 메시지가 날카롭게 다가온다.

아는 맛도 레시피가 다르면...

영화 <군체> 스틸컷
영화 <군체> 스틸컷㈜쇼박스

영화는 전형적인 관계와 복합적 관계, 새로운 관계 세 축으로 설정했다. 생존자 그룹, 악당, 감염자 그룹으로 나뉘어 복합적인 구조를 생성한다.

생물학 박사지만 쓸데없이 정의로운 권세정(전지현)은 전 남편(고수)마저 취업 자리를 알아봐 줄 정도로 학계의 문제아로 낙인찍힌 인물이다. 불의를 보면 앞뒤 안 가리고 뛰어드는 확고한 성격은 갑작스러운 재난에도 침착함을 유지하며 분석하는 데 집중한다. 결국 그룹의 리더로 통솔하며 해법까지 내놓는다. 후반부에는 액션까지 선보이는 데 모든 게 가능한 데우스 엑스 마키나의 변형이다.

반면 코리안 조커를 연상시키는 서영철은 단순한 아버지의 복수나 연구 성과의 강탈로 분노에 목마른 평면적 인물이 아니다. 본인을 임상실험의 최종 단계로 두며 신인류를 창조한다는 목표까지 갖췄다.

소통의 부재에서 발생하는 상처를 비상식적인 방법으로 극복하려 든다. 가장 진화된 뇌가 개개인의 불완전을 통솔해 관계로 인한 손실을 최소화한다는 논리다. 비뚤어진 생각은 인류 진화의 최종 단계라고 믿음으로써 앞으로 나아간다. 빌런의 특성을 보이나 쉽게 그 행동에 돌을 던질 수 없는 묘한 인상이 특징이다.

권세정과 공설희(신현빈)는 한국 매체에서 좀처럼 찾아보기 힘든 관계다. 이혼한 전 부인과 남편이 연락하고 만난다고 해도 개의치 않는 쿨한 인물이다. 수습 과정에서 남편이 죽었지만 감정의 흔들림 없이 직업적 소양도 잃지 않고 항성을 유지한다. 일터에서는 일을 해야 한다는 원칙주의자로 개인사를 드러내지 않고 철저히 조절할 줄 안다.

사태의 조속한 해결을 위해 남편의 전처와 공조한다. 두 사람의 관계는 업그레이드된 좀비 형태와 더불어 최근 한국 콘텐츠의 변형된 관계의 폭을 알아보는 척도다. 전처와 현처의 아메리칸 스타일의 공조는 세상을 살리는 데 일조하고, 세상의 미움을 받겠지만 외길을 가겠다는 뚝심으로 들린다.

한국의 현실 남매와는 전혀 다른 무드로 다가온 최현석(지창욱), 최현희(김신록)는 장애라는 벽 앞에 돈독한 정서적 애착이 형성된 사례다. 걷지 못한 누나가 탈출의 최대 걸림돌이 되리란 예상을 벗어난다. CCTV 통제실에서 끝까지 존엄을 지킨 누나의 죽음은 동생의 심리 변화에 트리거가 된다.

끝으로 생물학적 진화론에 따르면 돌연변이를 만드는 것은 지극히 당연한 결과다. 단일 성질의 취약점이 발견되어 집단 폐사할 일을 대비해 후대에 개체를 남기는 특성은 마지막 장면으로 치환된다. 집단지성을 장점은 받아들이면서도 소수의견의 묵살은 막아야 한다는 열린 사고의 확장을 논의하는 장면이다.

한편, 제79회 칸영화제 미드나잇 스크리닝에 공식 초청된 <군체>는 한국으로 돌아와 바로 개봉 프로모션에 참여했다. 지난 5월 21일 개봉해 4일 만에 주말 박스오피스 1위를 차지하며 누적 관객 수 100만 명을 돌파했고 손익분기점 300만 명을 넘길 수 있을지 귀추가 주목된다.
군체

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