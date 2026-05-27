생각하지 않는 인간이 AI 만났을 때 벌어지는 일

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영화 <군체> 스틸컷㈜쇼박스
(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
좀비 마스터 연상호 감독의 <군체>는 익숙함 속의 새로움을 발견하는 영화다. 10년 동안 약 14편의 작품을 만들어 낸 연 감독은 <반도> 이후 6년 만에 다시 좀비 카드를 들었다. 시쳇말로 철 지난 좀비를 두고 아직 할 이야기가 무궁무진해 보였다. 대체 흔한 소재로 어떤 이야기를 펼쳐낼지 궁금해졌다.
그래서일까. 국내보다 해외에서 먼저 선보이며 글로벌 호평을 이끌어냈다. 해외 관객 눈에 들만한 보편적인 주제와 직관적인 이미지로 화두인 AI까지 아우른다.
언데드 좀비의 진화
장르물에서 오랫동안 사랑받아 온 크리처 좀비는 1968년 조지 로메로의 <살아 있는 시체들의 밤>에서 본격적으로 다루기 시작해 샘 레이미의 <이블 데드>(1989)로 정착했다. 이후 수많은 B급 영화에서 다루는 중심 소재로 등극했다.
21세기로 들어오며 전력 질주라는 빠른 좀비의 시초인 데니 보일의 <28일 후>(2003)에서 속도 진화를 거듭했으며, 바다 건너 한국으로 흘러 들어와 <부산행>으로 변형되었다. <부산행>은 신파 논란 속에서도 대중과 평단의 호평을 받으며 세계에 한국 좀비를 소개했다. 한국의 대표 감독인 박찬욱, 봉준호, 나홍진 감독과 함께 연상호란 이름을 알리는 데 이바지했다.
<부산행>은 부산행으로 향하는 KTX에 감염자가 탑승해 달리는 열차 안 빠져나갈 수 없는 지옥을 겪는 다양한 인간 군상을 그렸다. 감염자가 어디에서 왔는지를 밝혀준 애니메이션 프리퀄 <서울역>, 감염자로 초토화된 한반도의 모습을 다룬 <반도>까지 연니버스의 시초가 되었다. 2016년 개봉한 <부산행> 이후 10 년, 무엇이 달라졌을까.
<부산행>, <서울역>, <반도>가 각각 좀비와 기차, 서울역, 고립된 한반도란 공간의 활용에 치중했다면 <군체>는 상하좌우로 다양하게 활보한다. 전작이 제한된 공간의 탈출을 목표로 했다면 이번에는 조종자를 찾는 구조다. 신파는 배제되고 할리우드에서나 봤을 법한 관계가 흥미롭다. 연상호식 인간 군상에서 빼놓을 수 없는 고구마 캐릭터는 유지하되, 각자도생에 익숙한 사회현상의 개인화와 자유의지를 밀어붙이는 캐릭터로 돌파하고자 했다.