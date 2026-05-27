생각하지 않는 인간이 AI 만났을 때 벌어지는 일

▲영화 <군체> 스틸컷 ㈜쇼박스

영화는 전형적인 관계와 복합적 관계, 새로운 관계 세 축으로 설정했다. 생존자 그룹, 악당, 감염자 그룹으로 나뉘어 복합적인 구조를 생성한다.



생물학 박사지만 쓸데없이 정의로운 권세정(전지현)은 전 남편(고수)마저 취업 자리를 알아봐 줄 정도로 학계의 문제아로 낙인찍힌 인물이다. 불의를 보면 앞뒤 안 가리고 뛰어드는 확고한 성격은 갑작스러운 재난에도 침착함을 유지하며 분석하는 데 집중한다. 결국 그룹의 리더로 통솔하며 해법까지 내놓는다. 후반부에는 액션까지 선보이는 데 모든 게 가능한 데우스 엑스 마키나의 변형이다.



반면 코리안 조커를 연상시키는 서영철은 단순한 아버지의 복수나 연구 성과의 강탈로 분노에 목마른 평면적 인물이 아니다. 본인을 임상실험의 최종 단계로 두며 신인류를 창조한다는 목표까지 갖췄다.



소통의 부재에서 발생하는 상처를 비상식적인 방법으로 극복하려 든다. 가장 진화된 뇌가 개개인의 불완전을 통솔해 관계로 인한 손실을 최소화한다는 논리다. 비뚤어진 생각은 인류 진화의 최종 단계라고 믿음으로써 앞으로 나아간다. 빌런의 특성을 보이나 쉽게 그 행동에 돌을 던질 수 없는 묘한 인상이 특징이다.



권세정과 공설희(신현빈)는 한국 매체에서 좀처럼 찾아보기 힘든 관계다. 이혼한 전 부인과 남편이 연락하고 만난다고 해도 개의치 않는 쿨한 인물이다. 수습 과정에서 남편이 죽었지만 감정의 흔들림 없이 직업적 소양도 잃지 않고 항성을 유지한다. 일터에서는 일을 해야 한다는 원칙주의자로 개인사를 드러내지 않고 철저히 조절할 줄 안다.



사태의 조속한 해결을 위해 남편의 전처와 공조한다. 두 사람의 관계는 업그레이드된 좀비 형태와 더불어 최근 한국 콘텐츠의 변형된 관계의 폭을 알아보는 척도다. 전처와 현처의 아메리칸 스타일의 공조는 세상을 살리는 데 일조하고, 세상의 미움을 받겠지만 외길을 가겠다는 뚝심으로 들린다.



한국의 현실 남매와는 전혀 다른 무드로 다가온 최현석(지창욱), 최현희(김신록)는 장애라는 벽 앞에 돈독한 정서적 애착이 형성된 사례다. 걷지 못한 누나가 탈출의 최대 걸림돌이 되리란 예상을 벗어난다. CCTV 통제실에서 끝까지 존엄을 지킨 누나의 죽음은 동생의 심리 변화에 트리거가 된다.



끝으로 생물학적 진화론에 따르면 돌연변이를 만드는 것은 지극히 당연한 결과다. 단일 성질의 취약점이 발견되어 집단 폐사할 일을 대비해 후대에 개체를 남기는 특성은 마지막 장면으로 치환된다. 집단지성을 장점은 받아들이면서도 소수의견의 묵살은 막아야 한다는 열린 사고의 확장을 논의하는 장면이다.



한편, 제79회 칸영화제 미드나잇 스크리닝에 공식 초청된 <군체>는 한국으로 돌아와 바로 개봉 프로모션에 참여했다. 지난 5월 21일 개봉해 4일 만에 주말 박스오피스 1위를 차지하며 누적 관객 수 100만 명을 돌파했고 손익분기점 300만 명을 넘길 수 있을지 귀추가 주목된다.



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