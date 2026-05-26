93세 디자이너의 이 말, 글태기 빠진 나에게 용기가 됐습니다

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1세대 모델 이소라와 홍진경이 런웨이로 돌아가는 과정을 담은 프로그램 <소라와 진경>MBC
우연히 유튜브에서 최근 방영을 시작한 MBC 예능 프로그램 <소라와 진경>을 봤습니다. 처음에는 그저 90년대 추억의 모델들이 다시 런웨이에 도전하는 프로그램 정도로 여겼습니다. 스치고 넘길 수도 있던 프로그램이었는데, 시선을 붙잡은 장면이 있습니다. 한 시대를 대표했던 30년 경력의 톱모델들이 한참 어린 후배 앞에서 어깨 움직임, 걸음걸이, 속도 등을 지적받고, 고쳐가며 기초 워킹을 배우는 장면이었습니다.
이들은 연예계와 패션계를 오가며 30년 넘게 활동해 온 사람들입니다. 그런 그들이 가장 기본인 워킹부터 새롭게 점검받고 있었습니다. 이 방송은 단순한 예능 프로그램이 아니었습니다. 이미 정상의 자리에 서 보았던 베테랑들이 타성을 깨고 다시 자신의 가능성을 시험하는, 인생 리부트 이야기였습니다.
이들이 설레고 떨리는 표정으로 런웨이에 서는 모습은 거창한 성공보다 '나는 아직 끝나지 않았다'라는 자신과의 싸움처럼 느껴졌습니다. 이 낯설고도 치열한 모습을 보면서, 늘 걷던 길에서 방향을 잃고 서성이던 요즘의 제 모습이 떠올랐습니다.
늘 걷던 길, 익숙함이 준 글태기
2011년부터 블로그를 시작해 브런치에 글을 올렸고, 기사 연재와 출간까지 하며 나름대로 글 쓰는 사람의 궤도를 꾸준히 걸어왔습니다. 피곤한 줄도 모른 채 주말 내내 카페에 앉아 글만 써도 행복했던 시절이 있었고, 잠들기 전 떠오른 글감 하나 때문에 이불을 박차고 일어나 키보드를 두드리던 열정도 있었습니다.
하지만 어느 순간부터 글쓰기는 즐거움이 아닌 '의무와 마감'이 되었습니다. 원고 청탁이나 연재 요청 등 확실한 보상이 따를 때만 꾸역꾸역 워드 창을 열었습니다. 글을 아예 안 쓴 것은 아니지만, 늘 써오던 글쓰기가 어느새 타성과 관성에 갇혀버렸습니다.
연차가 쌓일수록 '베테랑이 되어야 한다'라는 압박이 생겼고, 늘 비슷한 글만 반복하는 것 같은 괴로움에 빠졌습니다. 여기에 '나이 들어가는 중년의 글을 요즘 세대가 읽어줄까', '누구나 글을 쓸 수 있는 AI 시대에 내 글이 무슨 의미가 있을까' 하는 회의감까지 더해지니, 글 쓰는 시간이 별로 즐겁지 않았습니다. 15년 동안 글쓰기를 멈춘 적은 없지만, 최근에는 글 쓰는 설렘을 잃어버린 채 자판을 두드렸습니다.
"글이란 게 늘 잘 써질 수 있나요. 저는 1년 동안 안 썼을 때도 있었어요."
언젠가 들었던 한 기자분의 조언입니다. 글 쓰는 일이 직업인 사람조차 이런 일을 경험하고 있다고 생각하니 위안이 되면서도, 한편으로는 씁쓸했습니다. 저에게 지금 필요한 건 연차에 맞는 화려하고 완벽한 글쓰기 기술이 아니라, 예전처럼 글을 쓸 때 느끼던 설레던 마음이라는 걸 알았기 때문입니다.
93세 디자이너의 말 "인생 자체가 끝나는 날까지 도전"