설욕 나선 '전차군단' 독일, 코트디부아르-에콰도르는 2위 싸움

AP/연합뉴스

"축구는 단순한 경기다. 90분 동안 22명이 공을 쫓아다니다가도 결국은 항상 독일이 이긴다(Football is a simple game. 22 men chase a ball for 90 minutes and at the end, the Germans always win)."

팀 프로필 피파랭킹 : 10위

월드컵 본선 진출 횟수 : 22회

월드컵 최고 성적 : 우승 4회 (1954, 1974, 1990, 2014)

북중미 월드컵 지역예선 성적 : 5승 1패 (유럽예선 A조 1위)

2026 북중미 월드컵 독일 대표팀아직까지도 회자되고 있는 잉글랜드의 전설적인 스트라이커 게리 리네커의 이 발언은 독일 축구의 저력을 뜻한다. 독일은 역대 월드컵에서 가장 많은 결승 진출(우승 4회, 준우승 4회)을 기록한 국가다. 월드컵 최다 우승국인 브라질(우승 5회, 준우승 2회)보다 앞서 있다. 독일 축구의 최대 장점은 일관성이다. 매 대회 최소한 조별리그 이상의 성적을 거둘만큼 꾸준함을 유지했다.하지만 독일 축구는 최근 들어 최악의 시기를 보내고 있다. 2018 러시아 월드컵, 2022 카타르 월드컵에서 연이어 조별리그 탈락의 고배를 마셨다. 독일 축구계에 심각한 스크래치를 남긴 사건이었다. 굴욕을 맛본 독일은 이번 2026 북중미 월드컵에서 도약을 노리고 있다.독일은 2018 러시아 월드컵 조별리그 탈락, 유로 2020 16강 탈락, 2022 카타르 월드컵 조별리그 탈락으로 최악의 참사를 겪었다. 독일의 피파랭킹은 16위까지 추락했고, 2023년 9월 일본을 홈으로 불러들인 평가전에서 복수는커녕 1-4 참패를 당한 것이다. 독일축구협회는 역사상 처음으로 감독 경질이라는 카드를 꺼내들며 한지 플릭 감독과 작별을 고했다.그리고 호펜하임, 라이프치히, 바이에른 뮌헨을 이끌었던 1987년생의 젊은 지도자 율리안 나겔스만 감독을 선임하며 체질 개선에 나섰다. 2023년 9월부터 독일 대표팀을 이끈 나겔스만 감독은 유로 2024에서 독일 축구의 자존심을 조금이나마 세웠다. 독일은 비록 스페인에게 패하며 8강 탈락에 그쳤지만 경기 내용에서는 호평이 잇따랐다. 안정적인 공수 밸런스, 다채로운 공격 전술과 단단함을 선보였으며, 토니 크로스(은퇴), 마누엘 노이어(바이에른 뮌헨), 일카이 귄도안(갈라타사라이)로 대표되는 노장들과 2000년대 초반생 자말 무시알라(바이에른 뮌헨), 플로리안 비르츠(리버풀), 카이 하베르츠(아스날)의 신성들이 신구조화를 이루면서 시너지를 내는 데 성공했다.유로 2024 종료 후 크로스, 귄도안, 노이어가 대표팀 은퇴를 선언하면서 독일은 다시 과도기를 맞았다. 독일은 2024-25 UEFA 네이션스리그에서 조별리그를 통과한 뒤 8강에서 이탈리아를 제압하고, 4강에 진출했다. 그러나 지난해 6월 열린 4강전에서 포르투갈에 1-2로 패한데 이어 프랑스와의 3-4위전마저 0-2로 무너졌다. 독일은 상대의 빠른 역습을 전혀 제어하지 못하는 약점을 뚜렷하게 남겼다. 수비에서의 강인함 부족도 아쉬움을 남겼다.독일은 지난해 9월부터 시작된 2026 북중미 월드컵 유럽예선 슬로바키아와의 원정 1차전에서 0-2로 패하며 불안하게 출발했다. 엉성한 수비와 포지셔닝, 느릿한 뒷 공간 커버에서 문제점을 노출했다. 좌우 풀백들은 상대 윙어와의 일대일 싸움에서 수시로 돌파를 허용했다. 월드컵 본선 직행의 커트라인인 조1위 가능성에 적신호가 켜졌다.이후 독일은 다시 일어섰다. 북아일랜드를 3-1로 물리치며 첫 승을 신고한 뒤 룩셈부르크(4-0승), 북아일랜드(1-0승), 룩셈부르크(2-0승)에 연승을 거두며 승점을 차곡차곡 쌓았다.마지막 조1위가 걸린 슬로바키아와의 홈 경기에서 6-0 승리를 거두고 월드컵 본선 진출 티켓을 획득했다. 독일의 유럽 예선 경기 중 최고의 퍼포먼스였다. 높은 강도의 전방 압박으로 90분 내내 주도권을 잃지 않았다.풀백으로 출전한 요주아 키미히(바이에른 뮌헨)이 가운데로 좁히며, 중앙 미드필더 알렉산다르 파블로비치(바이에른 뮌헨)과 후방 빌드업을 담당했다. 레온 고레츠카(바이에른 뮌헨)는 2선으로 올라가는 포지셔닝이 유기적으로 이뤄졌다. 같은 소속팀에서 뛰고 있는 3인방의 호흡이 인상적이었다. 환상적인 패스 워크와 개인기로 슬로바키아 수비진을 농락한 독일은 시원한 골 폭풍으로 부활의 신호탄을 쏘아올렸다.독일은 지난 유럽 예선 기간 동안 안토니오 뤼디거(레알 마드리드), 하베르츠, 무시알라 등 주전급 자원들의 장기 부상으로 제대로 활용할 기회가 없었다. 이들이 부상에서 회복함에 따라 독일은 좀더 업그레이드 된 전력을 기대할 수 있게 됐다.기존까지 독일은 높은 수비 라인으로 인해 뒷 공간을 내주거나 역습 대처에 불안감을 남긴 바 있다. 하지만 지난해 10월 요나탄 타(바이에른 뮌헨)-니코 슐로터벡(도르트문트)의 센터백 라인이 안정감을 찾기 시작한 것은 다행스럽다. 리버풀 이적 첫 시즌 전반기 동안 부진을 면치 못하던 비르츠는 후반기 들어 조금씩 적응력을 보여주며 폼을 끌어올렸다.나겔스만 감독의 고민은 공격수 부재다. 오랜 기간 가짜 9번 역할을 수행한 하베르츠가 장기 부상 이후 복귀했지만 100% 컨디션은 아니다. 지난 유럽예선에서 4골을 터뜨리며 전방을 책임진 닉 볼테마데(뉴캐슬)는 올 시즌 후반기 부진에 빠졌다.독일은 지난 3월 스위스-가나와의 2연전에서 모두 승리하며 좋은 흐름을 이어가고 있다. 오는 6월에는 핀란드-미국과의 2차례 평가전을 마지막으로 월드컵 본선에 돌입한다.독일은 최근 월드컵에서 비유럽 국가팀들에게 매우 고전했다. 이번 월드컵에서 E조에 속한 독일은 퀴라소-코트디부아르-에콰도르와 차례로 맞붙는다. 과연 전차군단 독일이 2회 연속 월드컵 조별리그 탈락의 아픔을 씻고 부활할 수 있을지 주목된다.4-2-3-1 : GK 노이어 - 키미히, 타, 슐로터벡, 라움 - 슈틸러, 파블로비치 - 사네, 무시알라, 비르츠 - 하베르츠