피날레 장식한 북런던 라이벌, 사라지는 한국인 프리미어리거

잉글랜드 프리미어리그(EPL) 2025-26시즌이 25일(한국시간) 최종전을 끝으로 막을 내렸다.올해 프리미어리그의 피날레는 '북런던 라이벌' 두 팀이 장식했다. 미켈 아르테타 감독이 이끄는 아스널은 맨체스터 시티를 제치고 아르센 벵거 감독 시절 2003-04시즌 '무패 우승' 이후 무려 22년 만의 1부 정상 탈환에 성공했다.아스널은 2006년 신축 홈구장인 에미레이츠 스타디움의 건설로 인한 재정난에 시달리면서 한동안 리그 우승권에서 멀어졌다. 2018년 아스널의 최전성기를 이끌었던 벵거 감독의 사퇴 이후 한동안 혼란기를 겪었지만, 2019년 아르테타 감독이 지휘봉을 잡으면서 장기간의 리빌딩을 거쳐 반등에 성공했다.아스널은 2019-20시즌 FA컵 우승을 끝으로 5년 연속 공식 대회 무관에 그쳤다. 특히 최근 3시즌 연속으로 리그 2위에 머물면서 '만년 2인자'에 만족해야 했다. 절치부심한 아스널은 올 시즌을 앞두고 여름 이적시장에서 2억 9000만 유로(약 5100억 원)를 쏟아내는 대대적인 투자로 우승에 도전할 수 있는 전력을 구축했다. 그동안 EPL을 호령하며 번번이 아스널의 앞을 막아왔던 맨체스터 시티와 리버풀의 양강구도를 무너뜨리며 고대하던 리그 우승을 달성하는 데 성공했다.손흥민의 친정 팀이자, 아스널과 '북런던 더비' 라이벌 구도를 이루는 토트넘은 최악의 시즌을 보냈지만, 그나마 마지막에 웃었다. 토트넘은 25일 에버턴과의 리그 38라운드 최종전에서 1-0으로 승리하며 승점 41점으로 17위를 기록하여 18위 웨스트햄(승점 38)을 3점 차로 따돌리고 극적인 1부 잔류에 성공했다.토트넘은 손흥민이 주장으로 활약했던 지난 2024-25시즌 유로파리그 우승을 달성하는 동화 같은 스토리를 달성한 바 있다. 하지만 올 시즌에는 주축 선수들의 부상과 연이은 감독교체의 혼란 속에 1977-78시즌 이후 28년만에 2부 강등 위기까지 몰렸다. 토트넘은 2024-25시즌에 이어 2시즌 연속 17위라는 부진한 성적을 기록하며 1부리그 잔류에는 성공했지만 EPL 빅6급 클럽이라는 명성에 큰 흠집을 남겼다.EPL의 한 시대를 호령했던 '전설'들이 올 시즌을 끝으로 연이어 작별을 선언하며 새로운 시대를 예고 하고 있다. 10년간 '펩시티 왕조'를 구축하며 세계 최고의 명장으로 불렸던 펩 과르디올라 감독은 올시즌을 끝으로 맨체스터 시티를 떠날 것을 선언했다. 후임으로는 첼시를 이끌었던 엔조 마레스카 감독이 유력하다.과르디올라 감독은 2016년 맨시티의 지휘봉을 잡은 이후 EPL 우승 6회와 최초의 리그 4연패, 유럽챔피언스리그 우승 1회, 2022-23시즌 트레블(3관왕) 등 10년간 총 20개의 우승 트로피를 들어 올리며 화려한 업적을 남겼다. 마지막 시즌에는 아스널에 밀려 2년 연속 리그 우승에는 아쉽게 실패했으나 리그컵(카라바오컵)과 FA컵을 거머쥐며 유종의 미를 거뒀다.EPL 역사상 최고의 공격수 중 하나로 군림했던 '파라오' 모하메드 살라 역시 올 시즌을 끝으로 리버풀을 떠날 예정이다. 살라는 리버풀에서 9시즌을 활약하며 통산 257골 121 도움을 기록했으며 두 번의 프리미어리그 우승과 1번의 챔피언스리그 우승 등 무려 9개의 우승 트로피를 이끈 주역으로 활약했다.하지만 살라는 마지막 시즌, 극심한 에이징 커브 현상을 드러내며 개인성적에서 리버풀 입단 이후 최악의 시즌을 보냈다. 여기에 자신이 벤치로 밀려난 데 불만을 품고 사령탑인 아르네 슬롯 감독과 리버풀 구단에 불만을 표출하는 인터뷰를 하면서, 리버풀 레전드들과 홈팬들도 등을 돌릴 만큼 여론이 악화됐다. 구단과 팬들의 박수를 받으며 영예롭게 떠나는 과르디올라 감독과는 상반된 엔딩이었다.EPL 전통의 명가 맨유와 첼시는 새로운 감독을 영입하며 변화를 앞두고 있다. 맨유는 지난 시즌 15위에 그쳤으나, 올 시즌 후벵 아모림 감독을 경질하고 구단 레전드 출신인 마이클 캐릭 감독을 임시 사령탑으로 영입한 이후 리그 3위로 챔피언스리그 진출권을 확보하며 반등에 성공했다. 맨유는 캐릭 감독의 능력을 인정하여 시즌 종료를 앞두고 23일 캐릭 감독과 2년 계약을 맺고 정식 감독으로 낙점했다.첼시는 올 시즌 10위로 추락하며 체면을 구긴 이후, 사비 알론소 감독을 영입하며 다음 시즌 대비에 나섰다. 스페인의 레전드인 알론소 감독은 2023-24시즌 독일 레버쿠젠의 리그 무패 우승을 이끌었고, 지난 2025-26시즌에는 스페인 레알 마드리드의 감독을 역임한 바 있는 전술가다.리버풀은 올 시즌 5위로 추락하며 아쉬운 시즌을 보냈다. 지난 시즌 부임 첫해 리그 우승을 이끌었으나, 올 시즌에는 지도력에서 많은 문제점을 드러낸 슬롯 감독의 거취를 두고 잔류와 경질설이 팽팽하게 맞서고 있다. 팀을 떠날 것이 유력한 살라의 대체자를 찾는 것도 리버풀의 뜨거운 화두가 될 전망이다.올해 프리미어리그는 유럽클럽대항전에서도 강세를 이어가고 있다. 리그 4위 애스턴빌라는 올해 유로파리그에서 독일 프라이부르크를 꺾고 44년 만에 유럽클럽대항전 정상에 올랐다. 잉글랜드는 지난해 토트넘에 이어 2년 연속 유로파리그 우승 팀을 배출하게 됐다.여기에 리그 우승 팀 아스널이 유럽챔피언스리그 결승에 진출하여 더블을 노리다. 아스널은 31일 디펜딩챔피언 PSG(파리 생제르맹, 프랑스)과 패권을 놓고 격돌하게 됐다. 아스널은 아직 UCL 우승 경험은 없으며 결승 진출은 벵거 감독 시절인 2005-06시즌 이후 20년 만이다.한편 한국인 프리미어리거들에게는 유난히 아쉽고 험난한 시즌이기도 했다. '한국 축구의 아이콘' 손흥민이 2024-25시즌을 끝으로 토트넘을 떠나 미국 MLS로 자리를 옮겼다. 유일하게 1군 무대에서 활약한 황희찬은 잦은 부상과 주전 경쟁에 어려움을 겪으며 커리어 로우인 3골 4도움(리그 2골 2도움)에 그쳤다. 설상가상 소속팀 울버햄튼이 최하위에 그치며 2부리그로 강등당하며 다음 시즌 프리미어리그에서 뛸 수 없게 되면서 향후 거취도 불투명해졌다.한국 축구는 2005년 박지성을 시작으로 손흥민, 기성용, 이영표, 이청용, 황희찬 등 수많은 성공한 프리미어리거들을 배출했다. 하지만 다가오는 2026-27시즌에는 21년 만에 프리미어리그에서 뛰는 한국인 선수가 전멸하는 상황이 현실화될 수 있다는 우려가 나온다. 그나마 잉글랜드에서 뛰고 있지만, 아직 1군 무대에서 자리 잡지 못한 양민혁(토트넘), 박승수(뉴캐슬)처럼 잠재력 있는 젊은 선수들의 성장에 기대를 걸어야 하는 상황이다.