링 위의 전설, 링 밖의 구설…메이웨더 끝없는 논란

김종수

복싱 레전드 플로이드 메이웨더 주니어의 이미지는 최근 완전히 무너졌다.플로이드 메이웨더 주니어(49, 미국)는 복싱 역사상 가장 위대한 선수 가운데 한 명으로 꼽힌다. 프로 통산 50전 전승(27KO), 5체급 세계 챔피언, 그리고 천문학적인 파이트머니까지, 그는 오랜 시간 세계 복싱계를 지배했고, 스스로를 '머니(Money)'라고 부를 만큼 막대한 부를 상징하는 스포츠 스타였다.그러나 은퇴 이후 그의 행보는 선수 시절의 위대함과는 점점 다른 방향으로 흘러가고 있다. 최근 몇 년 사이 메이웨더의 이름은 각종 소송과 금전 문제, 양육비 논란, 세금 체납 의혹 등 부정적 뉴스에서 더 자주 등장하고 있다.특히 최근에는 혼외자를 둘러싼 친자 소송에서 패소하며 거액의 양육비 지급 명령까지 받았다. 미국 TMZ는 최근 법원 문서를 인용해 "메이웨더가 4세 딸의 친부로 공식 인정됐다"고 보도했다.보도에 따르면 아이 엄마인 페이지 모어헤드는 지난 2023년 메이웨더를 상대로 친자 확인 및 양육비 청구 소송을 제기했다. 모어헤드는 메이웨더가 운영하는 라스베이거스 스트립클럽 '걸 컬렉션'에서 일했던 인물로 알려졌다.그녀는 소장에서 "메이웨더와 약 8년간 관계를 이어왔다. 2021년 임신 사실을 알린 뒤 관계가 끝났고 메이웨더가 임신 중절을 압박했다"고 주장했다.특히 법원이 두 차례 DNA 검사를 명령했음에도 메이웨더가 친자 검사를 받지 않은 점은 현지에서도 적지 않은 논란을 불러왔다. 결국 담당 판사는 궐석 판결(default judgment) 형식으로 메이웨더를 친부로 인정했다.판결에 따라 메이웨더는 매달 3만 2850달러의 양육비를 지급해야 한다. 여기에 지난 수년간 밀린 양육비까지 더해 총액은 약 93만 달러(약 14억 원)에 달하는 것으로 전해졌다. 법원은 양육비 확보를 위해 메이웨더 소유 부동산에 최대 200만 달러 규모 유치권 설정도 허용한 것으로 알려졌다.메이웨더는 현재까지 약 15만 달러를 지급한 상태로 전해졌지만, 이번 판결과 관련해 별다른 공식 입장은 내놓지 않고 있다.최근 메이웨더를 둘러싼 가장 큰 논란은 단연 금전 문제다. 한때 그는 세계 스포츠 역사상 가장 많은 수익을 올린 선수 가운데 한 명이었다. 실제로 메이웨더는 선수 생활 동안 약 10억 달러(약 1조5000억 원) 이상을 벌어들인 것으로 알려졌다.하지만 은퇴 이후 메이웨더는 끊임없이 각종 금융 소송과 세금 문제에 휘말리고 있다. 영국 매체 스포츠 바이블은 최근 "메이웨더가 전 측근들을 상대로 1억 7500만 달러(약 2600억 원) 규모의 사기 소송을 제기했다"고 보도했다.메이웨더 측 주장에 따르면 전 매니저와 부동산 투자업체 관계자들이 수년 동안 자신을 속이며 자금을 빼돌렸다는 것이다. 메이웨더 측은 부동산 투자금, 재융자 자금, 합의금, 부동산 계약금 등이 본인 승인 없이 다른 계좌로 송금됐다고 주장하고 있다.특히 그는 투자 명목으로 송금한 750만 달러가 실제 투자에는 사용되지 않았고 반환도 이뤄지지 않았다고 주장했다. 또 뉴욕 부동산 계약금 일부가 보석상 결제에 사용됐다는 주장도 제기했다. TMZ 역시 메이웨더가 "수년 동안 조직적인 금융 사기를 당했다"며 관련 자금 회수를 위한 법적 대응에 나섰다고 전했다.그러나 현지 여론은 메이웨더에게 마냥 우호적이지 않다. 해외 복싱 팬덤과 온라인 커뮤니티에서는 "매년 돈 문제 뉴스가 나온다", "그 많은 돈을 벌고도 왜 계속 이런 일이 생기나", "은퇴 후 이미지가 완전히 무너졌다" 같은 반응도 이어지고 있다.실제로 메이웨더는 최근 몇 년 동안 미납 세금 논란, 부동산 압류, 전용기 비용 미납, 호텔 임대료 체납 등 여러 재정 문제에 휘말렸다. 미국 현지 보도에 따르면 미국 국세청(IRS)은 최근 메이웨더를 상대로 약 730만 달러 규모의 세금 압류 절차를 진행한 것으로 알려졌다.또 그는 최근 쇼타임과 전 쇼타임 스포츠 대표를 상대로 "정당하게 지급돼야 할 수익 일부가 누락됐다"며 수억 달러 규모의 소송까지 제기한 상태다. 한때 SNS에서 현금다발과 슈퍼카, 전용기를 과시하던 메이웨더가 최근에는 오히려 자금난 의혹에 휩싸이고 있다는 점도 아이러니라는 평가가 나온다.메이웨더는 선수 시절부터 호불호가 극명한 스타였다. 과도한 부의 과시와 거친 언행, 여성 폭행 전력 등으로 비판받았지만 링 위에서만큼은 누구도 부정할 수 없는 실력을 보여줬다. 특히 철저한 수비 중심 복싱과 상대를 분석하는 경기 운영 능력은 역사상 최고 수준이라는 평가를 받는다.하지만 은퇴 후에는 이벤트 경기 위주로 시합을 뛰며 여전히 많은 돈을 벌고 있지만 그런 상황에서도 계속해서 돈 관련 논란이 일고 있다. 이미지가 끊임없이 추락하고 있는 이유다.