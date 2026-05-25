강등 위기 토트넘 구한 '1등 공신'은 임대생 팔리냐

프리미어리그에서 극적으로 생존한 토트넘. 위기를 살려낸 주인공은 임대생 주앙 팔리냐였다.로베르토 데 제르비 감독이 이끄는 토트넘 훗스퍼는 25일 오전 0시(한국시간) 잉글랜드 런던에 자리한 토트넘 훗스퍼 스타디움에서 열린 '2025-26시즌 잉글랜드 프리미어리그(PL)' 최종전서 데이비드 모예스 감독의 에버턴에 1-0 승리를 거뒀다. 이로써 토트넘은 10승 11무 17패 승점 41점 17위에, 에버턴은 13승 10무 15패 승점 49점 13위로 시즌을 마감했다.승점 3점이 절실했던 토트넘이었다. 바로 강등 문제가 걸려있었기 때문. 경기 전 승점 38점으로 17위에 자리하고 있었던 이들은 18위 웨스트햄과 격차는 단 2점이었다. 최종전서 승리를 거두면 자력으로 잔류에 성공할 수 있었지만, 패배하게 되면 상황이 복잡하게 흘러갈 수 있었다. 웨스트햄이 리즈 유나이티드에 승리하면 순위가 뒤집혀 챔피언십으로 강등될 수 있었다.복잡한 경우의 수를 따지지 않기 위해서는 승리가 필요했던 토트넘인 셈. 데 제르비 감독은 사전 기자회견을 통해 "우리는 적응해야 하고, 기존의 습관을 바꿔야 한다"라며 강력한 의지를 드러냈다. 에버턴 역시 동기부여는 존재했다. 승리하게 되면 콘퍼런스 리그 진출권이 주어지는 8위까지 올라가는 경우의 수는 있었으나 가능성은 희박했다.그렇게 시작된 경기서 토트넘은 전방에 자리한 마티스 텔을 필두로 주앙 팔리냐·제드 스펜스·코너 갤러거가 공격적인 기회를 만들었고 결국 선제골을 터뜨렸다. 전반 42분 코너킥 상황서 팔리냐의 헤더가 골대 맞았으나 흘러나온 볼을 왼발로 밀어 넣으면서 활짝 웃었다. 득점 이후에는 밀리는 상황이 있었지만, 킨스키의 슈퍼 세이브를 비롯해 수비진이 끝까지 집중하며 승리를 지켜냈다.토트넘이 극적으로 잔류하는 데 성공했다. 18위 웨스트햄이 리즈 유나이티드를 상대로 2-0 완승을 챙기면서 바짝 추격했지만, 본인들의 승리를 끝까지 지켜내면서 안도의 한숨을 내쉬었다. 이처럼 다음 시즌에도 프리미어리그에서 활약할 기회를 얻어낸 가운데 이번 경기 히어로는 단연 선제 결승 골을 기록한 주앙 팔리냐였다.1995년생인 팔리냐는 이번 시즌을 앞두고 바이에른 뮌헨을 떠나 임대로 토트넘 유니폼을 입었다. 직전 시즌 분데스리가에서 다소 실망스러운 퍼포먼스로 전력 외 자원으로 평가됐지만, 다시 돌아온 프리미어리그에서는 기대감이 상당했다. 2022-23시즌부터 2년 동안 풀럼에서 활약하며 최정상급 3선 자원으로 활약했던 바가 있었기 때문.예상대로 팔리냐는 계속해서 좋은 퍼포먼스를 보여줬다. 팀이 강등권으로 추락하는 와중에도 묵묵하게 허리를 지켰고, 위기 순간에서는 공격 포인트를 올리면서 희망을 불어넣었다. 암흑 속 진주 같은 존재였던 가운데 강등이 걸렸던 에버턴과 맞대결에서는 '주인공'으로 떠올랐다. 벤탄쿠르와 함께 3선 미드필더로 배치됐던 그는 박스 투 박스 임무를 부여받았다.왕성한 활동량을 바탕으로 에버턴 볼 줄기 핵심인 제임스 가너·듀스버리 홀을 끊임없이 괴롭혔고, 본인의 확실한 장기인 커트 능력으로 맥을 끊어내기도 했다. 이에 더해 전반 초반부터는 과감한 전진을 통해 기회 창출과 슈팅을 선보였고, 팽팽한 흐름에 균열을 내는 중요한 역할을 해내면서 포효했다.0-0으로 맞서고 있던 전반 43분. 코너킥 상황에서 펄쩍 뛰어올랐던 팔리냐는 헤더로 골대를 맞혔으나 이후 높은 집중력을 발휘, 흘러나온 볼을 그대로 밀어 넣으면서 선제 결승 골을 터뜨렸다. 득점 후에도 팔리냐는 흥분할 수 있었으나 침착함을 유지했다. 중원에서 흔들리지 않는 플레이를 통해 균형을 잡아냈고, 결정적 순간에도 태클로 에버턴 공격을 끊어냈다.풀타임으로 활약한 주앙 팔리냐는 팀 내 최다 슈팅(5회)·최다 수비적 행동(17회)·패스 성공률 86%·기회 창출 2회·태클 성공 4회·걷어내기 5회·지상 볼 경합 성공 10회를 성공, 공수 양면에서 펄펄 날면서 토트넘을 극적으로 살려냈다. 축구 전문 통계 매체 <풋몹>도 시합 내 최고 평점인 8.8점을 부여하며 활약을 인정했다.비단 이번 경기뿐만 아니다. 팔리냐의 활약이 없었다면 생존을 장담하기 어려웠을 것이다. 리그 33경기에 나섰던 그는 5골을 기록했는데, 이 순도가 상당히 높았다. 시즌 1호 득점이었던 맨체스터 시티와 맞대결에서는 2-0으로 승리를 기록했고, 이어 울버햄튼(1골·승리, 1골·무승부)전에서도 이는 동일했다. 이후 본머스와 21라운드에서 패배했으나 이번 경기는 아니었다.선제골을 통해 팀 승리를 지켜냈고, 팔리냐는 리그에서 득점을 기록한 5경기에서 승점 10점을 토트넘에 선물하며 프리미어리그 잔류 1등 공신이 됐다. 만약 그의 골이 없었다면, 이들은 일찌감치 챔피언십으로 강등이 확정될 수 있었던 상황이었던 셈.이런 활약에 현지 매체 <골닷컴>은 "수비에서는 훌륭한 활약을 펼쳤지만, 볼 소유 능력은 다소 부족해 보였다. 하지만 그 모든 것은 전반전 종료 직전 그가 날린 슈팅이 골라인을 아슬아슬하게 넘긴 것에 비하면 아무것도 아니었다"라며 극찬을 아끼지 않았다.