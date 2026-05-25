'노력형 괴물' 류현진, 한미 통산 200승 '금자탑'

한화 이글스

한미 통산 200승을 달성한 류현진은 송진우의 210승 기록에도 10승 밖에 남겨두지 않았다.2006년 신인 드래프트는 SK 와이번스와 롯데 자이언츠가 최악의 선택을 했던 해로 기억되고 있다. SK가 1차지명에서 동산고 좌완 류현진 대신 인천고 포수 이재원(한화 플레잉코치), 롯데가 2차1라운드 전체 1순위로 광주일고의 사이드암 나승현을 지명했기 때문이다.물론 류현진이 SK나 롯데에 입단했다면 어떤 투수로 성장했을진 알 수 없지만 두 팀은 한국 야구 역대 최고의 좌완을 놓치는 실수를 저지른 셈이다.한화는 SK와 롯데 덕분에 2006년 신인 드래프트 2차1라운드 전체 2순위로 류현진을 지명했고 김인식 감독이 월드베이스볼클래식(WBC) 감독으로 자리를 비운 사이 고 최동원 투수코치의 지도 속에 꾸준히 선발 수업을 받았다. 여기에 대선배 구대성으로부터 체인지업 그립을 배워 자신의 것으로 만든 류현진은 루키 시즌 18승6패1세이브 평균자책점2.23을 기록하며 역대 최초로 정규리그 MVP와 신인왕을 휩쓸었다.2006년 한화를 7년 만에 한국시리즈로 이끈 류현진은 2007년에도 17승을 따내며 한화를 가을야구로 견인했다. 그리고 2008년 베이징올림픽에서는 2경기에 등판해 17.1이닝2실점(평균자책점1.04)으로 2승을 따내면서 한국의 '퍼펙트 금메달'에 결정적인 기여를 했다. 한화는 2007년을 끝으로 만년 하위팀으로 떨어졌지만 류현진은 2010년 3번의 완봉을 포함해 16승4패1.82를 기록하며 또 한 번 눈부신 성적을 올렸다.2011년 24경기에서 11승7패3.36으로 프로 데뷔 후 가장 부진(?)한 시즌을 보낸 류현진은 2012년 27경기에서 182.2이닝을 소화하며 210탈삼진과 함께 2.66의 뛰어난 평균자책점을 기록했다. 하지만 류현진의 엄청난 활약에도 팀 타율 9위(.249), 팀 득점 최하위(509점)였던 한화 타자들은 류현진에게 득점 지원을 해주지 못했고 류현진은 데뷔 후 가장 많은 삼진을 잡아내고도 두 자리 승수를 기록하지 못했다.2012 시즌이 끝나고 포스팅 자격을 얻은 류현진은 메이저리그 진출을 선언했고 6년 총액 3600만 달러의 조건에 '코리안 특급' 박찬호가 활약했던 LA 다저스와 계약했다. 그렇게 KBO리그에서 메이저리그로 직행한 최초의 선수가 된 류현진은 조쉬 베켓,크리스 카푸아노,테드 릴리,리키 놀라스코 등과의 선발 경쟁에서 승리해 빅리그 진출 첫 해부터 크레이큰 커쇼, 잭 그레인키에 이어 다저스의 3선발로 활약했다.2013년과 2014년 연속으로 14승을 따내며 다저스의 핵심 투수로 활약하던 류현진은 2015년5월 어깨 관절경 수술을 받으며 시즌 아웃됐다. 류현진이 받은 수술은 메이저리그에서도 재활 성공률이 매우 낮은 수술로 실제로 류현진 역시 2016 시즌까지 2년의 세월을 날렸다. 하지만 2017년 마운드로 복귀한 류현진은 2019년 내셔널리그 올스타전 선발 등판과 함께 평균자책점 1위(2.32)에 오르며 화려하게 부활했다.2020시즌을 앞두고 4년8000만 달러를 받고 아메리칸리그의 토론토 블루제이스로 이적한 류현진은 미니 시즌으로 치러진 2020년 아메리칸리그 사이영상 투표 3위에 오르며 건재를 과시했다. 2021년에도 14승을 따내며 토론토의 에이스로 활약하던 류현진은 2022년 다시 팔꿈치 인대 접합수술을 받았고 2023년 11경기에서 3승을 기록한 후 78승48패3.27의 성적을 남기고 11년의 빅리그 생활을 마쳤다.2023 시즌을 마치고 8년170억 원을 받고 한화로 복귀한 류현진은 2024년 10승8패3.87의 성적을 기록하며 '몬스터의 귀환'을 알렸다. 하지만 한화가 류현진의 루키 시즌 이후 19년 만에 한국시리즈에 진출한 작년엔 3.23의 좋은 평균자책점을 기록하고도 규정이닝을 채우지 못하며 9승에 머물렀다. 일부 야구팬들은 올 시즌 만39세가 되는 류현진이 더 이상 리그 정상급 투수로 활약하긴 힘들 거라고 전망하기도 했다.하지만 류현진은 문동주와 엄상백,오웬 화이트 등 선발 투수들이 차례로 부상으로 이탈한 올 시즌 아시아쿼터 왕옌청과 함께 한화의 선발진을 든든하게 지키고 있다. 특히 직전 등판이었던 17일 kt 위즈전에서 5이닝2실점을 기록하고도 승리를 따지 못했던 류현진은 24일 두산과의 홈경기에서 6.2이닝 동안 104개의 공을 던지며 6피안타 무사사구3탈삼진 2실점 호투로 한미 통산 200승이라는 전인미답의 대기록을 세웠다.4월 초 휴식을 위해 한 차례 1군 엔트리에서 빠진 것을 제외하면 꾸준히 로테이션을 지키고 있는 류현진은 다승 공동 2위(5승)와 평균자책점 7위(3.42),탈삼진 9위(47개) 등 여전히 리그 정상급 선발투수로 활약하고 있다. 이미 빠른 공과 체인지업, 커브, 커터 등 다양한 무기를 가지고 있음에도 올 시즌 스위퍼라는 신무기를 장착한 류현진의 다음 목표는 이글스의 대선배 송진우의 210승 기록을 뛰어넘는 것이다.