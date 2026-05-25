'무서운 상승세' 대구FC... '세징야 없이' 무려 '3득점'

무서운 상승세다. 최성용 감독 부임 후 4경기 무패(3승 1무)를 질주하고 있는 대구는 이번 경기에서 주득점원인 '세징야' 없이도 무려 3득점을 기록하는 괴력을 발휘했다.최성용 감독이 이끄는 대구FC는 24일 오후 7시 대구IM뱅크파크에서 열린 '하나은행 K리그2 2026' 13라운드서 최문식 감독의 안산 그리너스에 3-0으로 완파했다. 이로써 대구는 6승 3무 3패 승점 21점 5위에, 안산은 3승 2무 8패 승점 11점 14위에 자리했다.최근 분위기가 인상적이었던 대구다. 지난달 18일, 천안과 리그 8라운드서 쓰라린 역전 패배를 당하면서 김병수 감독과 결별한 이후 소방수로 지휘봉을 잡은 최성용 감독 지휘 아래 압도적인 퍼포먼스를 선보이고 있다. 데뷔전이었던 경남전에서 2-0으로 승리를 기록했고, 이어 수원 삼성(무)·김해(승)를 상대로 승점 7점을 쓸어 담으면서 상승 곡선을 내달렸다.반면, 안산은 반드시 승리를 통한 분위기 반전이 절실했다. 개막 후 10라운드까지 단 3승에 그친 이들은 최근 리그 3연패를 당하면서 최하위권과 격차를 벌리는 데 실패했다. 대구를 격파하면 흐름을 단번에 바꿀 수 있는 계기를 마련하는 것뿐만 아니라, 12위까지 순위 상승을 노릴 수 있었기에 승리를 향한 동기부여는 확실했다.그렇게 시작된 경기, 예측대로 대구가 안산을 상대로 거세게 밀어붙였으나 전반에는 득점을 기록하지 못했다. 안산도 리마·박규민을 중심으로 반격에 나섰으나 이렇다 할 장면을 만들지 못했다. 치열하게 흘러가던 후반 4분 대구가 드디어 포문을 열었다. 류재문의 롱패스를 김강산이 절묘한 헤더로 돌리면서 선제골을 터뜨린 것.혈이 뚫린 대구는 후반 26분 황재원이 슈팅이 상대 수비벽을 맞고 나왔으나 흘러나온 볼을 최강민이 감각적 슈팅으로 골망을 흔들었다. 이후 3분 뒤에는 역습을 진행한 세라핌이 홀로 침투하는 박기현에게 패스했고, 이를 정확한 오른발 슈팅으로 이승빈 골키퍼의 선방 범위를 뚫어냈다. 3번째 득점이 나온 후 결정적 장면은 나오지 않았고, 경기는 종료됐다.완벽한 대구의 승리였고, 최성용 감독은 부임 후 4경기 무패(3승 1무)를 질주하면서 다이렉트 승격 가능성을 올리는 데 성공했다. 중위권까지 추락하며 흔들렸던 이들이었으나 어느새 5위까지 순위를 끌어올렸고, 선두 부산과 격차는 어느새 7점 차다. 서울 이랜드(2위)·수원 삼성(3위)과 격차 역시 2점 차로 최 감독 부임 효과를 톡톡히 누리고 있는 이들이다.안산전 완승이라는 결과물을 낸 가운데 득점을 기록한 최강민을 비롯해 황재원의 상승 곡선·슈퍼 서브 박기현·중원 지배자 류재문의 활약도 훌륭했으나 무엇보다 기쁜 수확물은 바로 '주포' 세징야 없이도 다득점 승리를 해냈다는 점이다. 사실 대구는 팬들의 우스갯소리로 '세징야FC'라 부르기도 했다.세징야라는 거대한 존재감이 팀에는 상당히 큰 힘이 됐다. 그가 활약함에 따라서 득점을 기록하고 승점 3점을 쌓는 부분은 굉장한 장점이었다. 실제로 이번 시즌에 공격 포인트를 올렸던 4경기서 3승 1패라는 압도적인 성적을 냈으며 반면, 공격 포인트를 기록하지 못했던 나머지 경기서는 1승 2무에 그치는 모습이었다.이번 시즌에도 확실한 클래스를 발휘하고 있었으나 이는 대구는 세징야가 빠졌을 때 확실한 대비책을 마련할 필요성이 있었다. 1988년생으로 어느새 만 36세가 된 베테랑 자원은 상당한 힘이 됐지만, 그가 빠졌을 때 대비책을 확실하게 세워야만 단기적인 목표인 승격을 넘어 K리그1에서 다시 상위권 경쟁을 펼칠 힘이 나올 수 있었기 때문.이런 상황 속 세징야가 이번 김해전에서 결장하면서 이를 대비할 수 있는 상황이 나왔고, 최 감독은 확실한 대비책을 통해 압도적인 공격력을 선보였다. 3-4-3 시스템을 가동한 대구는 최전방에 데커스·김주공·세라핌을 배치했고, 측면에는 전진성이 좋은 최강민과 황재원을 윙백으로 내세웠다. 이에 더해 볼 운반과 배급이 훌륭한 류재문·김대우 카드를 꺼냈다.이는 전방에서 확실한 속도와 압박을 통해 안산 수비진을 공략하겠다는 의도였고, 측면에서는 크로스를 통해 신장이 훌륭한 데커스의 장점을 노리겠다는 목표였다. 이는 확실하게 적중했다. 첫 번째 골 당시에는 류재문의 정확한 롱패스가 김강산 모리로 향하면서 포문을 열었다.이에 그치지 않고, 대구는 정밀한 패턴 플레이를 통해 안산을 압박했다.우측면에선 황재원이 날카로운 크로스를 통해 안산 수비진을 흔들었고, 최강민은 과감한 슈팅으로 골문을 노리면서 상대 실수를 유발했다. 결과적으로 후반 26분 최강민이 두 번째 득점을 터뜨릴 당시 위와 같은 패턴이 확실하게 먹혔다. 또 세트피스 상황도 적극적으로 이용했고, 무려 7번이나 기회를 생산하며 기회를 계속해서 생산했다.이런 상황 속 기존팀 장점이었던 '역습'도 확실하게 구현됐다. 우측에 자리한 세라핌의 속도를 적극적으로 활용하는 모습이 자주 포착됐고, 후반 30분에는 이 패턴을 통해 박기현이 경기 쐐기를 박는 데 성공했다. 공격 패턴 다변화를 통해 무려 슈팅 23개와 11번의 유효 슈팅을 만들었고, 세징야 없이도 다득점 승리라는 기록적인 성과를 내며 활짝 웃었다.기분 좋은 승점 3점을 챙긴 최성용 감독은 경기 후 "수비하는 방법과 공격 파이널 서드에 들어가는 방법 등을 새로운 선수가 들어간 것에 맞게 바꾼 것이 다득점의 비결이었다"라며 "코칭스태프들이 세트피스에서 득점이 나오기를 바랐다. 세트피스를 통해 득점이 이루어진 것 같아서 코치들에게 감사하게 생각하고 있다"라고 소감을 밝혔다.한편, 대구는 오는 30일 미르스타디움으로 넘어가 용인FC와 리그 14라운드를 치르게 된다.