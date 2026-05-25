'한미 통산 200승' 류현진 "더 이상의 개인 기록은 없다"

한화이글스

24일 두산전 6.2이닝 2실점으로 호투한 한화 선발 류현진한화의 특급 에이스 류현진이 한국 야구 역사에 한 획을 그었다. 역대 2번째로 개인 통산 200승 고지를 밟으며 전설 반열에 올랐다.류현진은 24일 대전 한화생명볼파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 두산 베어스와의 경기에서 선발로 나와 6.2이닝 6피안타 무사사구 3탈삼진 2실점(2자책)으로 QS 투구를 선보이며 시즌 5승을 기록했다.이날 승리로 류현진은 통산 200승을 달성했다. 미국 메이저리그에서 78승을 거둔 류현진은 KBO리그 122승을 거두며 한국 야구 역사상 단 2명에게만 허락된 '200승 클럽'에 가입했다. 류현진 이전에는 송진우 전 한화 코치가 2006년에 처음으로 200승 시대를 열었다.4회 1사까지 퍼펙트로 막은 류현진은 박지훈에게 안타를 허용했다. 하지만 카메론(뜬공)과 양의지(땅볼)를 범타로 처리하면서 실점 없이 이닝을 마쳤다.5회를 삼자범퇴로 막은 류현진은 6회에 실점을 허용하고 말았다. 1사 이후 정수빈에게 3루타를 맞더니, 박찬호에게 1타점 적시타를 허용했다. 스코어는 5-1. 하지만 박지훈(땅볼)과 카메론(뜬공)을 범타 처리하며 추가 실점 없이 이닝을 마쳤다.7회에는 2사 이후 강승호와 윤준호에게 연속 안타를 맞으며 1, 2루를 헌납했다. 코칭 스태프가 올라와 흐름을 끊어줬으나 임종성에게 1타점 적시타를 허용하고 말았다. 스코어는 5-2. 여기서 한화는 투수 교체를 감행했다. 투구 수가 104개로 어느 정도 많았기 때문이다.다행히 불펜진이 지켜줬다. 뒤이어 올라온 김종수가 정수빈을 땅볼로 처리하면서 추가 실점 없이 이닝을 마쳤다. 류현진의 승계 주자 2명도 잔루 처리가 되었다. 이후, 8회와 9회를 무실점으로 막은 한화 불펜진은 류현진과 한화의 승리르 지켰다. 최종 스코어는 5-2로 한화의 주말 시리즈 스윕승이었다.