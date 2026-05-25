'데뷔 첫 완봉승' 양창섭 "승현이 형한테 고맙다"

삼성라이온즈

24일 롯데전 9이닝 무4사구 완봉승을 기록한 삼성 선발 양창섭선수 본인은 물론 그 누구도 예상하지 못한 결과가 나왔다. 경기 전 목표는 불과 4이닝 1실점. 결과는 9이닝 무4사구 완봉승이었다. 롯데 타선을 완벽히 제압한 그의 활약에 삼성은 10-0 승리를 거두며 위닝 시리즈를 거뒀다. 삼성 승리의 주역, 선발투수 양창섭이다.양창섭은 24일 부산 사직야구장에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 롯데 자이언츠와의 시즌 5번째 맞대결에서 선발로 등판해 9이닝 1피안타 무4사구 6탈삼진 무실점으로 호투하며 롯데 타선을 봉쇄했다. 본인 커리어에 있어 첫 완봉승이기도 했다.이번 시즌 KBO리그 두 번째 완봉승이다. 첫 주인공은 KIA의 올러로 지난 4월 24일 광주 롯데전에서 먼저 완봉승을 수확했다. 이후, 1달이 지나서 2번째 완봉승의 주인공이 나왔다.삼성 소속으로는 아리엘 후라도(2025년 7월 26일 수원 KT 위즈전)가 마지막 9이닝 무사사구 완봉승 주인공이었다. 국내 선발 투수로 한정하면, 최지명(구 최채흥)이 2020년 9월 13일 잠실 LG 트윈스전에 기록한 이후 6년 만이다.위기도 없었다. 굳이 꼽자면, 3회 정도다. 선두타자 장두성에게 안타를 허용했다. 김세민(뜬공)과 손성빈(땅볼)을 범타 처리했으나 폭투가 나오면서 2루까지 진루를 허용하고 말았다. 양창섭의 이번 경기 첫 스코어링 포지션 헌납이었다. 하지만 황성빈을 2루수 땅볼로 막아내며 실점 없이 이닝을 마쳤다.1피안타 완봉승은 KBO 역대 47번째 기록이다. 최근 1피안타 완봉승은 2024년 6월 25일 잠실 삼성전에서 케이시 켈리(전 LG)가 기록했다. 삼성 소속으로 1피안타 완봉승을 거둔 선수는 1993년 6월 19일 부산 롯데전의 성준이었다. 양창섭이 33년 만에 대기록의 한 페이지를 작성했다.경기 종료 후 양창섭은 방송 인터뷰를 통해 "사실 이번 경기 목표가 4이닝 1실점이었다. 그런데 계속 던지다 보니, 9회까지 가게 되었다. 얼떨떨하면서 기분이 좋다"라며 소감을 밝혔다.무4사구 완봉승 기록에 대해서는 "(장)승현이 형한테 고맙다고 말하고 싶다. (장)승현이 형이 내가 던지고 싶은 곳으로 계속 리드를 해주셨다. 그러다 보니, 자신감이 생겼고 좋은 결과로 이어진 것 같다"라고 말했다.마지막으로 팬들에게 "홈인 라이온즈파크만 아니라 원정에서도 많은 삼성 팬들이 찾아와주는데, 항상 고마움을 느끼고 힘을 얻는다. 앞으로도 많이 찾아와서 응원해주시면, 우리 선수단도 좋은 모습 많이 보일 수 있도록 노력하겠다"라고 말했다.