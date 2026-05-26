딸도 등 돌린 대본... 왜 '마이클'은 이토록 잔인해졌을까

* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.
화면이 열리면 하얀 양말 위로 무대 조명이 빛가루처럼 부서진다. 객석의 숨소리가 멎고 이내 익숙한 베이스 라인이 극장 전체를 흔든다. 안톤 후쿠아 감독의 신작 <마이클>은 영리하고도 잔인한 영화다. 대중이 무엇에 갈증을 느끼는지 본능적으로 안다. 공연이 펼쳐지는 스타디움의 열기를 실물 세트로 재현한 스케일은 압도적이다. 스크린을 통해 마이클의 그때 그 순간을 마주하는 관객들은 경이로움과 그리움의 탄성을 흘린다.
그러나 극장 문을 나서는 평단의 시선은 싸늘하다. 혹평하는 평단과 열광하는 관객 사이의 극단적 차이. 이 기이한 균열은 <마이클>의 실존적 정체를 대변한다. 평단은 이 영화가 잭슨 유산 관리 재단의 검열 아래 탄생한 '정제된 브랜드 서사'라며 의심한다. 아동 성추행 의혹과 사생활의 그늘을 교묘히 우회했다는 지적이다.
이 비판은 결코 가볍지 않으며 이 글 역시 그 무게를 끝까지 내려놓지 않을 것이다. 다만 평단과 관객이 갈라선 그 틈에서 놓치지 말아야 할 또 다른 본질이 있다. 영화는 대중이 예상한 자극적인 후반부 사생활, 즉 '네버랜드'로의 도피를 과감히 잘라냈다.
대신 마이클이 독립하기 직전까지의 유년기와 청년기에 카메라를 들이댄다. 그리고 그 시간을 따라가다 보면 하나의 잔인한 패턴이 드러난다. 마이클은 단 한 번도 자기 자신을 가져본 적이 없다는 것이다. 노래의 기쁨도, 변해 가는 자기 몸도, 삶 전체도 늘 누군가에게 먼저 징발되었다. 그는 흑백의 경계, 어른과 아이의 경계에 서서 평생을 '타자'로서 유랑했다. 그 박탈의 첫 장면은, 가난한 흑인 노동계급 가족이 짊어진 부양의 사슬에서 시작된다. 그리고 이 사슬은, 한국의 어떤 세대에게는 낯설지 않은 기억을 건드린다.
가난한 공동체의 생존 공식