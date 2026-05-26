'대타 편성'으로 시청률 32% 찍은 로맨틱 코미디

<쾌걸춘향> 홈페이지

2005년 KBS의 첫 드라마였던 <쾌걸춘향>은 30% 넘는 시청률을 기록하며 동 시간대 최고 시청률을 기록했다.인천에서 태어나 대구에서 유년기를 보내다가 중학 시절 가족과 함께 미국으로 이민을 떠난 한채영은 시카고에서 고등학교를 졸업하고 한국으로 여행을 왔다가 2000년 영화 <찍히면 죽는다>를 통해 배우로 데뷔했다. 한채영은 같은 해 드라마 <가을동화>에서 은서(송혜교 분)와 운명이 바뀌는 최신애 역을 맡았다.2002년 영화 <해적, 디스코왕 되다>에서 봉팔(임창정 분)의 여동생 봉자를 연기한 한채영은 2003년 영화 <와일드 카드>에서 강력반 형사 방제수(양동근 분)가 짝사랑하는 본청 과학 수사대 감식반원 강나나 역을 맡았다. 그렇게 데뷔 초 연기로는 크게 주목을 받지 못하던 한채영은 2005년 초 KBS 드라마 <쾌걸춘향>에서 주인공 성춘향 역에 캐스팅됐고 드라마의 높은 인기를 주도하며 배우로 자리 잡았다.<쾌걸춘향>을 통해 KBS 연기대상 여자 인기상과 베스트 커플상(with 재희)을 수상한 한채영은 같은 해 홍자매 작가의 차기작 <마이걸>에 특별 출연했고 2006년에는 MBC 주말드라마 <불꽃놀이>에서 주연을 맡았다. 2007년 영화 <지금 사랑하는 사람과 살고 있습니까?>에 출연한 한채영은 장진 감독이 연출을 맡은 <서툰 사람들>로 연극에 도전했고 2009년엔 영화 <굿모닝 프레지던트>에서 대통령의 딸을 연기했다.2010년 위스키브랜드에서 제작한 광고 영화 <인플루언스>에서 이병헌과 연기 호흡을 맞춘 한채영은 2010년 동명의 인기 만화를 원작으로 한 <신이라 불리운 사나이>에 출연했지만 좋은 평가를 받지 못했다. 2010년대 중국으로 활동 범위를 넓힌 한채영은 2013년 <광고천재 이태백>과 <예쁜 남자>에 차례로 출연했고 2017년엔 예능 프로그램 <언니들의 슬램덩크> 시즌2에서 걸그룹 '언니쓰'로 활동했다.2018년 MBC 드라마 <신과의 약속>에 출연한 후 한 동안 활동이 뜸했던 한채영은 2022년 MBN 드라마 <스폰서>에서 뷰티회사 CEO 한채린 역을 맡았고 2024년에는 KBS의 <스캔들>을 통해 데뷔 첫 일일드라마에 도전했다. 작년 범죄 스릴러 영화 <악의 도시>로 오랜만에 스크린에서 얼굴을 비춘 한채영은 지난 13일 종영한 MBN의 트로트 서바이벌 프로그램 <무명전설>에서 심사위원으로 출연했다.