'대타 편성'으로 시청률 32% 찍은 로맨틱 코미디

2010년에 방송됐던 문근영, 천정명, 서우 주연의 KBS 드라마 <신데렐라 언니>는 프랑스의 전래동화 <신데렐라>를 신데렐라 언니의 시선으로 재해석하며 많은 사랑을 받았다(물론 이야기가 진행되면서 원작과 드라마의 연결 고리는 점점 약해진다). 특히 원작 동화에서 동생을 시기·질투하는 악역이었던 신데렐라의 언니가 어린 시절부터 상처와 아픔을 감추고 살아왔다는 설정은 상당히 신선했다.
<명랑소녀 성공기>를 통해 '대세스타'로 떠오른 장나라와 <로망스>로 스타덤에 오른 김재원, 주목 받는 신예 김래원이 주연을 맡은 MBC 드라마 <내 사랑 팥쥐> 역시 한국의 전래 동화 <콩쥐팥쥐>를 팥쥐의 시선으로 만든 드라마다. <내 사랑 팥쥐>는 팥쥐가 사람들의 관심을 받기 위해 고군분투하고 전래 동화의 주인공 콩쥐(홍은희 분)가 '착한 여자 콤플렉스'를 가진 빌런으로 표현한 '역발상'이 돋보였다.
이처럼 영화나 드라마에서는 사람들에게 널리 알려진 고전 또는 전래 동화들을 현대적 감각에 맞게 재해석하면서 대중들의 사랑을 받는 경우가 적지 않다. 2005년 초 KBS에서 방송된 이 드라마 역시 한국의 고전 연애 소설을 모티브로 유쾌한 청춘 로맨스로 풀어내며 많은 사랑을 받았다. '로맨틱 코미디의 대가' 홍정은, 홍미란 작가의 데뷔작이기도 한 한채영, 재희, 엄태웅 주연의 KBS 월화드라마 <쾌걸춘향>이다.