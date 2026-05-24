재능 위에 노력을 쌓아 올린 선수, 이현중의 특별함

이현중 어머니 제공

이현중은 생활 자체가 농구에 맞춰져 있다.호주 NBL과 일본 B.리그는 이현중을 또 한 단계 성장시켰다. 미국에서는 상대적으로 제한된 역할 속에서 슈터 성향이 강했다면, 호주와 일본에서는 훨씬 더 다양한 역할을 맡기 시작했다. 그리고 이 과정에서 이현중의 숨겨진 재능들이 하나씩 드러나기 시작했다.호주 무대는 굉장히 거칠고 강한 피지컬 농구로 유명하다. 몸싸움 강도가 높고 템포도 빠르다. 이현중은 그 환경 속에서 단순 외곽 슈터 이상의 플레이를 보여주기 시작했다. 리바운드 경합, 컷인 플레이, 세컨드 찬스 상황, 수비 로테이션, 허슬 플레이 등 궂은 일 비중이 크게 늘었다. 이전보다 몸을 아끼지 않는 플레이가 많아졌고, 공수 전환 속도 역시 좋아졌다.그리고 일본 B.리그 나가사키 벨카로 향하면서 그의 역할은 더욱 커졌다. 일본 무대에서는 단순 슈터 역할을 넘어 볼 핸들링과 경기 조율, 패싱 전개, 돌파까지 맡는 장면이 많아졌다. 실제로 나가사키는 이현중을 단순한 외곽 옵션이 아니라 팀 중심 전술의 핵심 윙 자원으로 활용하고 있다.이 과정에서 가장 크게 발전한 부분은 올어라운드 능력이다. 현재의 이현중은 단순한 장신 슈터가 아니다. 외곽슛은 기본이고, 드라이브인 능력도 좋아졌고, 골밑 마무리도 안정감이 생겼다. 수비에서는 적극적인 로테이션과 헬프 수비를 수행하며, 리바운드 가담 능력 역시 준수하다.무엇보다 패싱 센스가 계속 좋아지고 있다. 단순히 득점만 노리는 선수가 아니라, 팀 전체 흐름을 읽으며 동료를 살리는 플레이를 자주 보여준다. 현대 농구에서 가장 가치 있는 선수 유형은 결국 '다재다능한 윙'이다. 한 가지 능력만 뛰어난 선수가 아니라 여러 역할을 동시에 수행할 수 있는 선수가 중요하다. 그리고 이현중은 바로 그 방향으로 성장하고 있다.미국 무대 기준으로 보면 그는 여전히 슈터형 윙에 가까울 수 있다. 하지만 아시아 무대에서는 이야기가 달라진다. 아시아 기준으로 보면 그는 사실상 공수겸장 전천후 빅윙이다. 큰 신장을 활용한 수비, 외곽슛, 돌파, 리바운드, 패싱, 팀 플레이까지 모두 수행할 수 있는 자원은 아시아에서도 흔치 않다.그래서 한국 대표팀에서 그의 존재감은 앞으로 더욱 커질 가능성이 높다. 국제무대에서는 결국 윙 경쟁력이 승부를 가르는 경우가 많다. 그리고 이현중은 한국 농구가 오랫동안 부족했던 바로 그 영역을 메워줄 수 있는 선수다. 때문에 여준석 등 젊은 해외파 자원들과 함께 한국 농구의 새로운 시대를 이끌 핵심 선수로 평가받고 있다.무엇보다 무서운 점은 아직도 성장 중이라는 사실이다. 보통 선수들은 어느 시점에서 플레이 스타일이 고정된다. 하지만 이현중은 계속 변하고 있다. 필요한 요소를 끊임없이 흡수하고, 자신에게 부족한 부분을 보완하며 진화하고 있다.팬들은 단순히 현재의 실력만 보고 열광하는 것이 아니다. 앞으로 어디까지 성장할지 모르기 때문에 더 기대하는 것이다. 한국 농구는 오랫동안 세계 수준의 윙 플레이어를 기다려왔다. 그리고 지금, 이현중은 그 꿈에 가장 가까이 다가가고 있다.