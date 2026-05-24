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재능 위에 노력을 쌓아 올린 선수, 이현중의 특별함

재능 위에 노력을 쌓아 올린 선수, 이현중의 특별함

호주와 일본에서 완성되는 전천후 빅윙, 아시아 무대를 지배할 재능

김종수(oetet)
26.05.24 08:56최종업데이트26.05.24 08:56
이현중의 최대 장점은 해당 팀이나 구성에서 자신이 무엇을 해야할지를 잘 알고 또 그대로 실천한다는 점이다.(사진=데이비슨 대학교 시절)
이현중의 최대 장점은 해당 팀이나 구성에서 자신이 무엇을 해야할지를 잘 알고 또 그대로 실천한다는 점이다.(사진=데이비슨 대학교 시절)이현중 어머니 제공

한국 농구는 오랜 시간 동안 갈망해왔다. 국제무대에서도 통할 수 있는 사이즈와 기술, 현대 농구의 흐름에 맞는 윙 플레이어, 그리고 단순한 국내용 스타가 아닌 세계 시장에서도 경쟁력을 갖춘 선수를 말이다. 그리고 지금 많은 팬들과 관계자들이 그 답으로 떠올리는 이름이 바로 이현중(26, 201cm, 나가사키 벨카)이다.

이현중을 단순히 '슛 잘 쏘는 장신 선수'라고 표현하기에는 이제 너무 많은 것이 달라졌다. 현재의 그는 한국 농구가 수십 년 동안 꿈꿔온 완성형 빅윙에 가장 가까운 선수라고 해도 과언이 아니다.

물론 출발점부터 남달랐다. 농구 선수 부모님께 물려받은 좋은 신체조건과 부드러운 슈팅 감각, 높은 농구 이해도는 학창시절부터 큰 주목을 받게 만들었다. 하지만 진짜 대단한 부분은 타고난 재능이 아니라 그 이후의 과정이다.

국내에서는 재능만으로도 충분히 성공할 수 있다. 그러나 이현중은 거기서 멈추지 않았다. 그는 늘 자신의 부족한 부분을 냉정하게 바라봤고, 세계 무대에서 살아남기 위해 필요한 요소들을 끊임없이 연구했다. 어떤 플레이가 지금 농구 트렌드에서 가치가 있는지, 자신이 어떤 방향으로 발전해야 하는지 스스로 고민하며 성장해왔다.

실제로 농구 관계자들이 공통적으로 이야기하는 부분 중 하나가 바로 그의 태도다. 이현중은 사실상 삶 전체를 농구 중심으로 맞춰 살아가는 선수에 가깝다. 단순히 열심히 운동하는 수준이 아니라, 자신의 플레이를 분석하고 현대 농구 흐름을 공부하며 꾸준히 변화를 시도한다.

멘탈 역시 큰 강점이다. 해외 생활은 결코 쉽지 않다. 언어, 문화, 경쟁 환경 모두 완전히 다르다. 특히 미국 무대에서는 압도적인 운동능력을 가진 선수들과 경쟁해야 했다. 국내에서 에이스였던 선수들도 좌절하기 쉬운 환경이다. 하지만 이현중은 오히려 그 과정을 통해 더욱 성장했다.

자신이 부족한 부분을 외면하지 않았고, 살아남기 위해 필요한 무기를 만들어갔다. 단순히 재능으로 버티려 하지 않았다는 점이 중요하다. 그래서 팬들 사이에서는 '노력형 천재'라는 표현까지 나온다.

최근 한국 대표팀 역시 사실상 이현중 중심으로 돌아가고 있다. 대표팀 세대교체 과정 속에서 그는 가장 핵심적인 자원으로 평가받고 있으며, 공수 양면에서 팀의 중심 역할을 소화중이다.

이런 흐름 속에서 팬들이 벌써부터 '한국 농구의 미래 GOAT'를 이야기하는 것도 단순한 기대감 때문만은 아니다. 아직 커리어는 진행형이지만, 지금까지 보여준 성장 곡선 자체가 워낙 특별한 이유가 크다.

초등학교 4학년 때 농구를 시작한 이현중은 처음부터 크지는 않았다.
초등학교 4학년 때 농구를 시작한 이현중은 처음부터 크지는 않았다.이현중 어머니 제공

듀란트를 꿈꾸던 소년, 클레이 탐슨형 슈터로 진화하다

학창 시절의 이현중은 큰 키에서 나오는 슈팅 능력으로 주목받는 유망주였다. 한국 농구에서는 보기 드문 장신 슈터였고, 남다른 슛 감각과 볼 터치 능력을 갖춘 선수라는 평가를 받았다.

당시 그의 우상은 케빈 듀란트였다. 긴 신장을 활용해 내외곽을 드나들며 자유롭게 득점하는 듀란트 스타일은 어린 이현중에게 강한 영향을 줬다. 실제로 고교 시절 플레이를 보면 높은 타점의 점퍼와 공격적인 스코어링 성향에서 비슷한 흔적이 보였다.

하지만 직접 부딪혀면 미국 무대는 달랐다. 한국과는 난이도 자체에서 차이가 컸다. 운동능력과 피지컬이 뛰어난 선수들이 넘쳐났고, 단순히 키 큰 슈터 정도로는 살아남기 어려웠다. 이현중 역시 이 현실을 빠르게 받아들였다.

그리고 여기서 중요한 역할을 한 인물이 바로 김효범 전 서울 삼성 감독이었다. 김효범은 KBL 최고의 슈터 중 한 명으로 활약했던 선수였고, 현대 농구에서 슈터가 어떤 방식으로 가치를 가져야 하는지 잘 이해하고 있었다. 그는 이현중에게 현실적인 방향성을 제시했다.

단순히 공을 오래 잡고 개인 공격을 하는 스타일보다, 오프볼 움직임과 빠른 릴리스, 캐치앤슛 능력, 공간 활용 능력을 극대화하는 방향이었다. 이 과정에서 이현중의 롤모델도 클레이 탐슨으로 바뀌게 된다.

사실 이 변화는 단순한 우상 교체 이상의 의미를 가진다. 농구 철학 자체가 달라졌다는 뜻에 가깝다. 듀란트처럼 모든 공격을 스스로 해결하는 스타일보다, 팀 농구 안에서 가장 효율적으로 움직이며 최고의 생산성을 만드는 방향으로 진화하기 시작한 것이다.

김효범 전 감독은 필자와의 전화 인터뷰를 통해 "(이)현중이의 가장 큰 재능중 하나는 유연함이다. 성장에 도움이 된다고 판단되면 고집을 부리지 않고 시도해본다. 더불어 늘 치열하게 모든 에너지를 코트에 쏟아붓는 열정은 모든 지도자가 좋아할 스타일이다"고 말했다.

당시 이현중의 플레이 스타일 변화는 결과적으로 매우 성공적이었다. 미국 대학 무대에서 이현중은 점점 더 현대 농구형 윙 자원으로 성장했다. 스크린 활용 능력, 오프볼 무브, 코너 3점, 트랜지션 슈팅, 빠른 캐치앤릴리스 등이 꾸준히 발전했다. 단순히 '슛을 잘 넣는 선수'가 아니라 팀 전술 안에서 활용 가치가 높은 선수로 변해갔다.

특히 미국 무대에서 높게 평가받았던 부분은 농구 IQ였다. 움직임의 효율성이 뛰어났고, 자신이 어느 위치에서 어떤 플레이를 해야 하는지 이해하는 능력이 좋았다. 무리한 공격보다 팀 흐름 속에서 가장 좋은 선택을 찾는 유형이었다.

실제로 G리그와 해외 스카우팅 리포트에서도 그는 꾸준히 '3&D 윙' 유형으로 평가받았다. NBA가 가장 선호하는 자원 중 하나다. 하지만 흥미로운 점은, 이현중이 거기서 끝나지 않았다는 것이다.

이현중은 생활 자체가 농구에 맞춰져 있다.
이현중은 생활 자체가 농구에 맞춰져 있다.이현중 어머니 제공

호주와 일본에서 완성되는 전천후 빅윙, 아시아 무대를 지배할 재능

호주 NBL과 일본 B.리그는 이현중을 또 한 단계 성장시켰다. 미국에서는 상대적으로 제한된 역할 속에서 슈터 성향이 강했다면, 호주와 일본에서는 훨씬 더 다양한 역할을 맡기 시작했다. 그리고 이 과정에서 이현중의 숨겨진 재능들이 하나씩 드러나기 시작했다.

호주 무대는 굉장히 거칠고 강한 피지컬 농구로 유명하다. 몸싸움 강도가 높고 템포도 빠르다. 이현중은 그 환경 속에서 단순 외곽 슈터 이상의 플레이를 보여주기 시작했다. 리바운드 경합, 컷인 플레이, 세컨드 찬스 상황, 수비 로테이션, 허슬 플레이 등 궂은 일 비중이 크게 늘었다. 이전보다 몸을 아끼지 않는 플레이가 많아졌고, 공수 전환 속도 역시 좋아졌다.

그리고 일본 B.리그 나가사키 벨카로 향하면서 그의 역할은 더욱 커졌다. 일본 무대에서는 단순 슈터 역할을 넘어 볼 핸들링과 경기 조율, 패싱 전개, 돌파까지 맡는 장면이 많아졌다. 실제로 나가사키는 이현중을 단순한 외곽 옵션이 아니라 팀 중심 전술의 핵심 윙 자원으로 활용하고 있다.

이 과정에서 가장 크게 발전한 부분은 올어라운드 능력이다. 현재의 이현중은 단순한 장신 슈터가 아니다. 외곽슛은 기본이고, 드라이브인 능력도 좋아졌고, 골밑 마무리도 안정감이 생겼다. 수비에서는 적극적인 로테이션과 헬프 수비를 수행하며, 리바운드 가담 능력 역시 준수하다.

무엇보다 패싱 센스가 계속 좋아지고 있다. 단순히 득점만 노리는 선수가 아니라, 팀 전체 흐름을 읽으며 동료를 살리는 플레이를 자주 보여준다. 현대 농구에서 가장 가치 있는 선수 유형은 결국 '다재다능한 윙'이다. 한 가지 능력만 뛰어난 선수가 아니라 여러 역할을 동시에 수행할 수 있는 선수가 중요하다. 그리고 이현중은 바로 그 방향으로 성장하고 있다.

미국 무대 기준으로 보면 그는 여전히 슈터형 윙에 가까울 수 있다. 하지만 아시아 무대에서는 이야기가 달라진다. 아시아 기준으로 보면 그는 사실상 공수겸장 전천후 빅윙이다. 큰 신장을 활용한 수비, 외곽슛, 돌파, 리바운드, 패싱, 팀 플레이까지 모두 수행할 수 있는 자원은 아시아에서도 흔치 않다.

그래서 한국 대표팀에서 그의 존재감은 앞으로 더욱 커질 가능성이 높다. 국제무대에서는 결국 윙 경쟁력이 승부를 가르는 경우가 많다. 그리고 이현중은 한국 농구가 오랫동안 부족했던 바로 그 영역을 메워줄 수 있는 선수다. 때문에 여준석 등 젊은 해외파 자원들과 함께 한국 농구의 새로운 시대를 이끌 핵심 선수로 평가받고 있다.

무엇보다 무서운 점은 아직도 성장 중이라는 사실이다. 보통 선수들은 어느 시점에서 플레이 스타일이 고정된다. 하지만 이현중은 계속 변하고 있다. 필요한 요소를 끊임없이 흡수하고, 자신에게 부족한 부분을 보완하며 진화하고 있다.

팬들은 단순히 현재의 실력만 보고 열광하는 것이 아니다. 앞으로 어디까지 성장할지 모르기 때문에 더 기대하는 것이다. 한국 농구는 오랫동안 세계 수준의 윙 플레이어를 기다려왔다. 그리고 지금, 이현중은 그 꿈에 가장 가까이 다가가고 있다.

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이현중 한국농구에이스 농구유전자 성정아

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