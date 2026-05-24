충격의 6연패... SSG, '천적' 올러 꺾고 연패 탈출할까

KIA타이거즈

SSG 타선이 공략해야 할 KIA 선발 아담 올러SSG 타선은 KIA 선발 올러를 얼마만큼 공략하느냐가 관건이다. 올러는 이번 시즌 9경기 5승 3패 평균자책점 2.72를 기록하고 있다. 최근 등판이었던 19일 LG전에선 6이닝 무실점으로 호투하며 승리투수가 된 바 있다.이번 시즌 SSG 상대로는 첫 등판이다. 문제는 올러가 지난 시즌 SSG 킬러로 군림했다는 점이다. 지난 시즌 SSG 상대로 2경기 나와 1승 무패 평균자책점 1.38로 강했다. 2경기에서의 등판 성적은 7이닝 2실점(2자책), 6이닝 무실점으로 모두 QS 투구를 선보였다.올러의 SSG전 세부 지표를 봐도 엄청나다. 출루 허용률은 0.69, 피안타율은 0.119, 피OPS는 0.381에 불과하다. SSG 타선도 전략적으로 올러 공략을 짜야할 듯하다.더 이상의 연패는 SSG에게 악영향을 끼친다. SSG는 '천적' 올러를 꺾고 연패 탈출에 성공할 수 있을까.