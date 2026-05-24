충격의 6연패... SSG, '천적' 올러 꺾고 연패 탈출할까

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6연패에 빠진 SSG랜더스SSG랜더스
단독 4위였던 SSG가 충격의 6연패에 빠지면서 공동 5위까지 떨어졌다. 그 누구도 SSG의 추락을 예상하지 못했다.
6연패 기간 동안 SSG 투타의 엇박이 너무나도 심했다. 연패 기간 동안 팀 평균자책점은 5.58로 7위, 팀 타율은 0.247로 8위, 팀 OPS가 0.698로 7위였다. 특히 선발의 부진이 너무 컸다. 6연패 기간 동안 QS를 기록한 선발투수가 1명도 없다.
세부적으로 보면, 김건우가 2경기 나와 1패 평균자책점 4.35를 기록했다. 이외에 나머지 선발투수들은 1경기씩 나왔다. 최민준은 5.1이닝 3실점(3자책), 타케다는 5이닝 4실점(3자책), 긴지로는 5이닝 4실점(4자책), 베니지아노는 5.1이닝 2실점(1자책)이었다.
선발이 부진하다 보니, 불펜의 역할이 클 수밖에 없었다. 특히 노경은은 4경기 나와 1패 평균자책점 14.73인데, 3.2이닝 동안 6실점(6자책)을 했다. 이로운도 4경기 나와 3이닝 3실점(3자책) 평균자책점 9.00이었다. 6연패 기간 동안 SSG의 구원 평균자책점은 7.11로 전체 7위였다.