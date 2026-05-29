전북 부안 바닷가에서 찾은 '홍상수'식 낭만

2011년 여름, 전라북도 부안 모항해수욕장 앞 펜션에 홍상수 감독과 스태프, 그리고 배우들이 있었다. 홍상수 감독의 13번째 장편영화를 찍기 위해서였다. 윤여정, 정유미, 이자벨 위페르, 권해효, 만삭의 문소리 등이 출연한 영화엔 <다른 나라에서>란 이름이 붙었다. 완성된 작품은 이듬해 65회 칸영화제 경쟁부문에 출품됐다. 한국 개봉서 관객은 3만 명이 넘게 들었다. 여기까지는 잘 알려진 이야기다.
당시 만들어진 영화는 한 편이 아니다. 전북 모항의 바닷가에서 또 한 편의 영화가 있었다. 영화의 도입, 그러니까 윤여정이 연기한 엄마와 정유미가 연기한 딸이 펜션 발코니에서 대화를 나눈다. 빚 때문에 쫓기듯 지방 펜션으로 온 엄마와 딸이다. 시골 마을에서 딱히 할 것도 없는 딸은 무료하기만 하다. 엄마와의 짧은 대화를 끝으로 딸은 거실에서 공책에 무언가를 적어 내린다. 여기까지가 영화 <다른 나라에서>의 도입이다. 그런데 이 도입을 같이 쓰는 다른 작품이 있다. 홍상수의 단편 <리스트>다(관련 기사: 홍상수가 아니었다면 찍지 못했을 영화, 유준상이 전한 촬영 비화
https://omn.kr/2ie66).
이달부터 6월 중순까지 한국영상자료원 시네마테크KOFA에서 '홍상수 전작전: 인트로덕션'이 열린다. 데뷔 30주년을 맞아 홍 감독의 필모그래피에 든 작품 모두를 관객 앞에 소개하는 행사다. 장편 뿐 아니라 다른 곳에서 보기 어려운 단편도 포함돼 영화팬의 관심을 끈다. <리스트>도 그와 같은 관심을 받는 작품이다.