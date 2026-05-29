전북 부안 바닷가에서 찾은 '홍상수'식 낭만

한국영상자료원

스틸컷사내는 무려 천만영화 감독이란다. 그가 바닷가를 보러 나온 모녀에게 말을 걸었고, 딸은 그를 알아보았고, 다시 사내가 두 사람에게 함께 식사하지 않겠느냐 청한다. 그렇게 세 사람의 이야기가 시작된다. 사내의 청에 응답한 엄마는 은근히 딸에게 남자를 붙여주고 싶은 모양이다. 외출하기 전부터 이제 서른이 다 됐으니 남자를 만나라고 잔소리도 하지 않았던가. 제 일은 제가 알아서 하겠다고 큰소리를 친 딸이지만 자기라고 고민이 없을까. 그런데 딱 이리 괜찮은 남자가 제 앞에 나타나다니.재미있는 영화가 대개 그러하듯, 문제가 없을 리가 없다. 사내는 이혼남이다. 이혼이 무어 흠이 되겠냐는 듯 초장부터 저를 이혼했다 소개한 사내는 마음이 힘들어서 홀로 바닷가를 찾아왔다고 얘기한다. 그러고는 저돌적으로 제가 딸이 아주 마음에 든다며 괜찮다면 데이트를 할 수 있겠느냐고 엄마에게 허락을 구하는 것이다. 이렇게 다짜고짜 돌입하는 남자의 공세란 일상에선 그리 쉽게 일어나지 않는 일이 아닌가. 당혹스럽지만 딸 좋다고 들이대는 이 남자의 모습에 엄마는 딸에게 다시 한번 만나기를 권하고, 딸 또한 못 이기는 척 그렇게 둘의 일정이 지속된다.<리스트>는 도입부에 딸이 적은 '목록'을 그대로 뒤따른다. 딸의 계획 중에선 배드민턴을 같이 칠 사람을 구해 함께 치는 일이 들어 있고, 또 다른 몇 가지도 있는 것이다. 영화감독인 사내가 그를 함께 할 이로 선택되니 일들은 무리 없이 이어진다. 두 사람, 아니, 엄마까지 세 사람의 기묘한 동행과 데이트, 곁에서 보기에 흥미진진할 수밖에 없는 하루가 시작된다. 마치 <나는 솔로> 류의 연애 프로그램의 가장 인상적인 관계를 떼어내 그 하루를 곁에서 상영하는 듯하다. 과연 홍상수는 사람들이 좋아할 만한 이야기를 잘 아는 작가 아닌가.