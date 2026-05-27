대마초 피고 프랑스로 떠난 감독의 최후... 홍상수가 다시 보였다

<밤과 낮>은 홍상수 감독의 8번째 장편영화다. 2008년 작인 영화로부터 18년이 지나는 동안 홍상수는 30편가량의 영화를 더 발표했다. 그의 영화작업엔 뚜렷하진 않아도 분명한 변화가 관측됐다. 누군가는 더 자기를 담아내기 시작했다 말했고, 누구는 위악을 걷어내고 자연스러워졌다고 하였다. 다른 누구는 솔직해진 홍상수를 격찬하거나 비난했고, 또 다른 이는 그의 영화가 투명해지기 시작했다 하였다. 나는 그 모두가 일말의 진실을 담고 있다는 데 동의한다.
<밤과 낮>은 여러모로 특별한 지위를 가졌다. 2년 정도가 걸려 한 편을 완성하던 과거로부터 훨씬 더 빠르게 영화를 찍고 관객 앞에 보이기 시작한 시작점이란 게 그중 하나다. 데뷔는 1996년, 차기작은 1998년에 나왔다. 그로부터 2004년 <여자는 남자의 미래다>가 있기까지 2년마다 한 작품씩을 내놨다. 2005년엔 <극장전>, 2006년엔 <해변의 여인>을 발표하더니 다시 2년 주기로 돌아와, 무대를 해외, 그것도 프랑스로 전격적으로 옮겼다. 그리고 <밤과 낮>이 나왔다. 이후엔 한 해에 두 편, 혹은 세 편까지 내놓은 적도 많았다. 오늘에 이르는 홍상수의 성실한 작업이 시작된 시점이다.
아마도 제작비가 큰 영향을 미쳤을 테다. <밤과 낮>은 홍상수 감독이 첫 HD(High Definition) 카메라로 촬영한 영화다. 35mm 필름 촬영에서 벗어나 디지털카메라로 전환해 비용을 상당 부분 절감했다. 일찌감치 세계적 명성을 얻어 배우들이 국제영화제 무대로 진출할 수 있으니 캐스팅엔 문제가 없었다. 바야흐로 외부 지원 없이 독자적으로 작품을 이어 나갈 수 있는 홍상수식 방법론이 완성되어 가는 시기라 할 만하다. 대부분 한국 독립영화 감독이 정부 지원에 의존하고 그를 따내지 못하면 작품 자체가 엎어지기 일쑤인 걸 고려하자면 제작 차원에서의 독립시스템을 일찌감치 고민하고 마침내 구축해 낸 그가 다시 보일 수밖에 없다.