대마초 피고 프랑스로 떠난 감독의 최후... 홍상수가 다시 보였다

▲밤과 낮스틸컷 한국영상자료원

밤과 낮 사이, 그 모호한 경계



젊고 늙음, 예쁘고 못생김의 대비에서 그치지 않는단 건 <밤과 낮>을 더 인상적으로 보게 한다. 프랑스의 한여름은 북유럽과 마찬가지로 낮이 길고 밤이 짧아 시간상으론 깊은 밤조차 낮처럼 여기게끔 한다. 가만히 바라보자면 낮과 밤의 경계란 참으로 묘해지는데, 영화가 '낮과 밤'이 아니라 '밤과 낮'이라 낯선 배치를 한 것도 그래서가 아닌가. 밤이 밀어낸 듯 보이는 이때는 밤인가, 낮인가. 밤과 낮의 경계가 자연히 느슨하게 무너지는 이 묘한 시간을 영화 속 사람과 관계, 진실과 거짓, 도덕과 윤리와 관련한 많은 것들과 엮어내는 솜씨가 인상적이다.



과연 세상엔 불변의 경계가 있는가. 한국에선 불법인 대마초가 다른 어느 나라에선 얼마든지 괜찮은 것일 수도 있다. 유부남, 유부녀의 연애 또한 어디서는 있을 수 없는 일인 반면, 다른 곳에선 또한 괜찮은 일일 수도 있겠다. 아내에게 거짓을 말한다거나 미인의 육체만을 탐하는 일도, 누구의 작품을 훔치고 약속을 깨뜨리는 일에도 얼마든지 다른 입장을 가질 수가 있는 일이다. 선한 거짓말로 화를 피하는 아내의 결정은 과연 선한 것일까. 무엇이 옳고 그르다 판단하기 앞서 경계란 얼마나 쉽게 달라질 수 있는가를 말하는 것, 그것이 프랑스 파리로 자리를 옮겨 낮 앞에 밤을 두고서 경계의 이야기를 전하는 홍상수의 의도는 아니었을까.



홍상수의 영화가 자주 그러하듯 무엇이 무엇이고 영화의 메시지며 의미는 또 무엇일까를 말하는 건 쓸모없는 일인지 모르겠다. 누군가는 이로부터 부담 없이 즐겁고 자극적인 영화를 즐겼다 할 수 있겠고, 또 누구는 불유쾌하고 무책임한 못난 남자들의 자기변명 같은 것을 보았다고 할 수도 있는 일이다. 다만 그 모두가 영화가 아닌 보는 이의 판단과 경계 지음에서 비롯된 자기의 반영이 아닌지를 한 번쯤 생각해 볼 일이다. 세상에 많은 진실 앞에서 그를 발견하지 못하게 막는 건 자기 자신과 자기가 낀 안경이지 진실은 아닌 때문이겠다.



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