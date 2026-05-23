빠르고 직선적... 홍명보호와 격돌하는 멕시코, 가나 완벽하게 제압

빠르고 직선적인 움직임이 인상적이었다. 홍명보호와 월드컵에서 맞붙는 멕시코가 가나를 상대로 홈에서 완벽한 승리를 거뒀다.하비에르 아기레 감독이 이끄는 멕시코 축구대표팀은 23일 오전 11시(한국시간) 멕시코 푸에블라에 자리한 에스타디오 쿠아우테목 스타디움에서 열린 축구 국가대표 평가전서 카를로스 케이로스 감독의 가나 대표팀에 2-0 승리를 거뒀다.아직 국제축구연맹(FIFA)이 정한 A매치 데이는 아니었지만, 멕시코는 일찌감치 국내에서 활약하는 자원들을 소집하여 특별 훈련을 진행하고 있었다. 지난 6일부터 자국 리그 소속 20명을 선발, 플랜 B 계획을 구축하기 위해 최종 옥석 가리기를 진행하고 있는 아기레 감독은 첫 번째 상대로 본선 진출에 성공한 가나를 홈으로 불러들였다.가나 역시 일찌감치 소집을 진행하며 본선을 대비하고 있었던 상황이었다. 지난 3월 A매치 일전 종료 이후 오토 아도 감독이 성적 부진으로 경질된 가운데 후임으로 '베테랑' 케이로스 감독이 선임됐다. 대회 준비까지 촉박한 일정인 상황 속 이들 역시 멕시코와 마찬가지로 국내파와 예비 명단을 추려 최종 시험을 대비하고 있었다.아직 최정예 자원들이 대거 소집되지 않은 시점, 각국 선수들은 본선 엔트리에 들기 위해 사력을 다하는 모습이 연출됐고 경기는 상당히 치열하게 흘러갔다. 전반 시작과 함께 가나의 빌드업 실수를 가로챈 브라이언 구티에레즈가 환상적인 오른발 중거리 슈팅으로 선제 포문을 열었다. 이후 가나도 반격에 나섰으나 전반에는 단 1개의 유효 슈팅을 날리지 못했다.후반에는 분위기가 다소 달라졌다. 가나가 적극적인 압박을 통해 멕시코 골문을 두드렸고, 후반 7분에는 제수룬 락-사키가 왼발 슈팅을 날렸으나 골대 맞고 나오면서 아쉬움을 삼켰다. 한껏 분위기를 올리는 데 성공했지만, 2분 뒤 멕시코의 마르티네스의 왼발 슈팅에 실점을 허용하며 패색이 짙어졌다. 결국 분위기를 반전하지 못한 가나는 멕시코에 무릎을 꿇었다.멕시코의 완승으로 귀결된 상황 속 특별 훈련 효과를 확실하게 체감한 듯 보였다. 아기레 감독은 주로 활용하는 4-1-4-1이 아닌 4-1-2-3 전형을 꺼내면서 시험을 가동했다. 경기 시작과 함께 2선과 최전방 진영에 자리한 5명의 선수가 적극적인 압박 대형을 펼쳤고, 단 2분 만에 상대 빌드업 실수를 유발하면서 선제골을 터뜨리는 데 성공했다.이 장면은 조별리그 2차전에서 맞붙는 우리 대표팀이 특히 주의해야 하는 장면이다. 홍명보 감독은 본선 1 옵션으로 3백 전술을 꺼낼 것으로 예상되는 가운데 멕시코가 전방 수적 우위를 살림으로 인해서 후방 빌드업 자체를 아예 차단할 카드로 활용될 수 있다. 더군다나 3월 A매치서 코트디부아르·오스트리아전에서 이런 문제점이 나왔기에, 더욱 조심해야만 한다.이외에도, 멕시코는 후방에서 볼을 최대한 머무르지 않고 전방으로 방출하여 공중전에 적극적으로 임하는 모습을 보여줬다. 이번 가나전에서 무려 29개의 롱패스를 성공하면서 다이렉트한 공격을 즐겨하는 장면이 연출됐고, 볼 경합 성공 역시 34개를 따내며 인상적인 퍼포먼스를 뽐내면서 팀을 승리로 이끌었다.이번 경기서 최전방 공격수로 그라운드를 밟은 아르만도 곤잘레스가 부진한 모습을 보여줬지만, 본선에서 주전 스트라이커로 활용될 가능성이 높은 라울 히메네스가 들어오면 경합 성공률은 확연하게 올라갈 수 있다. 또 설령 경합에 실패하더라도, 주변에 자리한 2선 자원인 구티에레스, 질베르토 모라가 적극적으로 달려들어 슈팅까지 만드는 모습이 자주 연출됐다.결국 멕시코를 마주하는 대표팀은 이런 상황에도 적극적으로 대비해야만 한다. 더군다나 3월 코트디부아르와 맞대결서 상대와 경합 이후 집중력 저하로 인해 대량 실점 빌미가 되는 장면이 연출됐기에 홍 감독은 이런 전술적인 대비를 철저하게 해야만 한다. 이에 더해 역습에도 확실한 대비책을 만들어야만 하는 대표팀이다.후반 시작과 함께 멕시코는 밀리는 그림이 나왔으나 역습 한 방으로 경기 흐름을 180도 뒤집었다. 특히 후반 7분, 마르티네스의 결승 골 장면에서는 단 6번의 패스를 통해 최후방에서 가나 골문까지 도달하여 득점을 완성했기에 역습을 확실하게 제어할 수 있는 수비 시스템이 필요한 홍명보호다.전술적 특징에 이어 특별히 주의해야 할 자원도 포착됐다. 바로 득점을 기록한 구티에레즈와 2008년생 신성 질베르토 모라다. 2선에 배치됐던 구티에레즈는 측면 하프 스페이스 지역에서 볼 배급과 운반을 담당하며 허리 역할을 해냈다. 수비에서 공격으로 전환되는 과정에서 해내는 역할이 상당히 많았고, 슈팅 능력까지 겸비했기에 철저한 대비가 필요하다.이에 더해 모라 역시 충분히 주의해야만 한다. 만 17살로 우리 대표팀과 맞대결에서 선발로 나서기에는 다소 무리가 있으나 충분히 교체로 들어와 균열을 일으킬 수 있는 능력을 갗줬다. 신체 조건은 160cm이지만, 빠른 발과 예측할 수 없는 드리블 템포가 상당히 인상적이었다. 특히 과감하게 날리는 슈팅이 골대로 향하는 경우가 많았기에 주의를 해야 한다.이런 활약에 아기레 감독도 활짝 웃었다. 경기 종료 후 자국 언론인 <메디오티엠포>와 인터뷰에서 "그는 남다른 유형의 선수다. 용감하고, 대담하고, 직선적인 플레이를 한다. 모라의 용감함과 남다른 모습 덕분에 우리는 큰 기쁨을 느낀다"라며 활약을 칭찬했다.한편, 가나를 제압한 멕시코는 오는 31일(한국시간) 미국 캘리포니아로 이동해 호주와 최종 명단 발표 전 최종 평가전을 치르게 된다.