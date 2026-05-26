"6년 한국에서 유학했는데 번역기로 소통, 유튜브만 보는 학생도..."

▲김종수 기자 김종수 제공

- 방송을 보면 대학이 유학생 관리를 안 하고 유학원에서 하는 것 같던데.

"정확하게 보신 거예요. 유학생도 등록금 내는 소비자인 데다, 비자 문제로 일정 일수는 출석해야 하잖아요. 그런데 출석을 챙기는 게 학교 교수나 교직원이 아니라 입학 서류를 대행했던 유학 알선 업체예요. 업체에서 전화해서 '요새 학교 너무 안 나가는 것 같아요. 알바가 많은 건가요?'라는 식으로 관리하는 거죠. 유학 알선 업체는 초기 서류 처리와 적응을 돕는 역할에 그쳐야 하는데, 대학이 관리 책임까지 넘기고 있다는 걸 취재하면서 알게 됐어요."



- 허위 학위 의혹도 (방송에) 나오던데요. 구체적으로 설명해 주세요.

"호남대학교 사례예요. 처음부터 이런 건 아니었고, 중국어 강의를 위해 100명 이상을 한꺼번에 유치하는 과정에서 서류 검증이 부실했다고 대학 측도 인정했어요. 이 학생들이 미국 학교에서 2년 이상 학부를 마쳤다는 이유로 편입생 자격으로 3학년에 들어온 거예요. 2년만 다니면 호남대를 졸업하고, 석사 통합 과정으로 석사 학위까지 받아갈 수 있는 구조였죠. 법무부가 문제를 제기해 압수수색을 했는데, 알고 보니 미국 대학이 아예 없었던 게 아니라 이미 폐교된 학교였어요. 그 법인을 중국이 인수해서 실제 교육은 하지 않고 학위 증명서만 발급해 준 거죠(지난 2026년 4월 3일 방송된 KBS 뉴스에 따르면, 편집한 중국인 유학생 100여 명이 인가가 취소된 미국 대학의 학위를 제출해 부당하게 비자를 받았음. 법무부는 이 대학의 담당부서를 압수수색해 해당 유학생 100여명 '출국명령'을 내림. 대학 측은 수사중인 사안이라며 공식적인 입장은 없다고 밝힘)."



- 유학생 유치 정책에서 변화가 필요하다는 목소리가 나오는데요. 우선 필요한 건 뭘까요?

"입학과 지원 과정을 많이 바꿔야 할 것 같아요. 더 투명하고 공정해져야 한다고 생각해요. 학생의 적성과 원하는 학교·전공이 맞는지, 한국어 능력과 한국에 대한 이해도는 어떤지, 왜 미국이나 일본이 아닌 한국으로 오는지 입학 과정에서 인터뷰나 자기소개서를 통해 제대로 파악해야 해요. 입학 과정이 공정하고 투명해지는 게 가장 기본이라고 봐요."



- 방송을 보면 유학생 졸업 후 국내 취업한 비율이 13.8%더라고요.

"제일 큰 문제예요. 유학생들이 인턴을 하거나 취업을 하려면 한국 학생들처럼 스펙을 쌓아야 하는데, 비자 문제 때문에 휴학하고 인턴을 한다는 게 사실상 불가능해요. 한국 학생들과 똑같은 선상에서 인턴 경험이나 실습 기회가 있어야 역량을 선보일 수 있는데 그 기회 자체가 없는거죠. 그러니 한국에 남거나 취업하는 비율이 낮을 수밖에 없어요. 유학생들이 이런 얘기도 하더라고요. 베트남 학생이 이렇게 많은데 왜 서울 학교들은 베트남 교수를 뽑지 않느냐고요. 학계나 대학에서 유학생 출신을 (교수로) 채용하는 비율도 이들에겐 중요한 지표라는 생각이 들었어요."



- 진정한 의미의 '글로벌 인재 양성'을 위해 우리 대학들이 맨 먼저 버려야 할 구태는 무엇이라고 생각하세요?

"인도 특파원을 하면서도 느꼈지만, 국가별 선입견을 버려야 해요. '인도 학생은 수학을 잘한다', '중국 학생은 수업을 안 듣는다'는 식의 색안경을 끼는 순간, 그 생각을 확인해 주는 정보만 들어오는 확증 편향에 빠지거든요. 중국 학생이 다 문제를 일으키는 것도 아니고, 인도 학생이 다 수학을 잘하는 것도 아니잖아요. 뉴스도 접하고 책도 읽으면서 이들에 대한 열린 마음을 가져야 해요."



- 취재하며 느낀 점이 있나요?

"그래도 희망은 있어요. 지금 이 시점에 조금만 개선하고 바꾼다면 유치 시스템도 달라지고, 저출생 상황에서도 유학생들이 한국에서 일하고 생활하고 연구하고 싶은 나라가 될 수 있겠다는 희망을 봤어요."



- 취재했지만 방송에 못 담은 게 있을까요?

"이번엔 취재 기간이 짧아서 90% 가까이 내보냈다고 생각해요. 다만 이런 경우가 있었어요. 한국에 유학 온 지 6년이 됐다는 학생인데 한국어가 안 돼서 저와 SNS 번역기로 소통하는 거예요. 6년이 넘었는데 이 정도라는 게 의아했는데, 소통 자체가 너무 어려워서 방송에 담지 못했어요."



- 마지막으로 한마디 해 주세요.

"댓글을 보면 유학생이나 외국인에 대한 혐오 시각이 생길까 우려스러워요. 한국의 우수한 인재들도 해외 유학이나 이민을 가면 어려움을 겪잖아요. 한국어가 능숙하지 않다고 해서 동료나 학생으로 생각하지 않고 외면할 때 그들이 느끼는 감정을 한번 생각해 주세요. 저희 문제의식에는 공감해 주시면서도 유학생들에 대한 안 좋은 댓글을 다시는 경우가 많거든요. 우리의 옛 시절을 떠올리며 좀 더 따뜻하고 열린 마음으로 맞아주세요."



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