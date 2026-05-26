"6년 한국에서 유학했는데 번역기로 소통, 유튜브만 보는 학생도..."

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KBS 1TV <더 보다>의 한 장면KBS
- 방송 끝낸 소회가 어때요?
"더 했으면 하는 아쉬움은 있지만, 항상 홀가분한 기분이 더 커요. 이번 프로그램 엔딩곡은 가사 없는 곡으로 하고 싶었는데 음악 감독님이 가사 있는 곡으로 하셨거든요. 따뜻한 마음으로 마무리되는 느낌이었어요. 좋은 유학생 성공 사례도 있고, 앞으로의 고민도 무거운 게 아니라 미래 발전을 위한 긍정적인 고민이라는 느낌을 심어줬거든요. 음악 감독님과 데스크인 박효인 선배께 꼭 고맙다고 전하고 싶어요."
- 유학생 허상에 대한 취재는 어떻게 하게 되었나요?
"인도 특파원으로 2년간 있으면서 현지 세종 어학당도 보게 됐고, 대학 시절 영국 교환학생과 호주 어학연수 경험도 있다 보니 언어를 배우고 가르치는 문제에 관심이 많았어요. 한국 유학생이 늘고 있다는데 어떨까 생각하던 차에, 비슷한 또래 교수들을 편하게 만나면 이런 얘기를 자주 들었어요. 우수한 학생은 열에 하나둘이고, 나머지는 답안지도 성의 없이 쓰고 수업 시간에 졸거나 이어폰 끼고 유튜브만 본다고요. 교수들도 대놓고 지적하기 어려우니 방치되는 유학생들이 많다는 얘기를 꾸준히 들어왔어요. 이번에 팀에서도 좋은 아이템이라고 해서 순식간에 만들게 됐어요."
- 아이템을 정하고 맨 처음 어떤 것부터 하셨나요?
"솔직히 말씀드리면 제가 아는 한국어 교육 전문가나 아는 교수님들에게 SOS를 쳤습니다. 음성변조 할테니 안터뷰 했달라고 했지만 거절하셔서 초반에는 어려움이 있었습니다."
- 한국에 온 관잉잉씨(연세대 언론홍보영상학부 학생) 인터뷰로 시작했는데요.
"연세대학교 촬영 허가를 받고 나갔을 때예요. 어학당 내부를 촬영하는데 밝은 여학생 대여섯 명이 걸어오는 거예요. 촬영을 도와주시는 분이 중국에서 온 학생들이고, 연세대 중국인 학생 SNS 기자단인 '연친' 소속이라고 했어요. 관잉잉 학생은 언론정보학부 학생이라고 해서, 인터뷰가 그 친구에게도 좋은 경험이 될 것 같아 인터뷰했어요. 나중에 영상을 보니 너무 밝게 나온 거예요. 주제는 심각하고 어려운 문제지만, 초반은 관심을 끌면서 부드럽게 시작하고 싶어서 그 영상으로 열었어요."
- 취재 과정에서 가장 충격적으로 다가왔던 대학 현장의 모습은 무엇이었나요?
"리포트에 다 담지는 못했지만, 한국 대학이 일부에서는 가성비 있는 유학 장소로 분류된다는 게 신기했어요. 미국이나 일본만큼 학비를 들이지 않고도 학위를 딸 수 있는 곳으로 알려져 있더라고요. 대구 리포트를 활용해서 많이 썼는데, 박사 학위 심사에서 발표나 심사위원 질문이 거의 없는 경우가 있었어요. 국립대나 유명 대학에서조차 중국 유학생들의 학위가 이런 식으로 난발되다시피 한다는 걸 직접 보면서, 저 정도였을 줄은 몰랐다는 생각이 들었어요."
- 유학생들은 강의 시간에 강의를 잘 안 듣는 거 같은데 왜 그럴까요?
"처음 마음을 유지하는 게 누구에게나 어렵잖아요. 유학생들도 마찬가지예요. 한국까지 올 때는 '한국어는 배워야지'라고 생각하다가도, 대학이 편한 언어로 강의를 듣게 하고 절대평가에 출석만 하면 되는 식으로 허들을 계속 낮추다 보니 첫 마음이 느슨해지는 거예요. 거기다 SNS 쇼츠나 게임, 아르바이트 같은 유혹도 많잖아요. 공부보다 한국 생활이나 알바에 집중하게 되는 것도 그런 유혹의 일부라고 봐요."
- 교수가 지적을 안 하는 건지, 아니면 못 하는 건지.
"두 가지 다 있다고 봐요. 대형 강의실에서는 못 하는 경우가 많아요. 유학생들이 뒤에 앉아 고개 숙이고 뭔가를 하면 지적하기 어렵죠. 답안지를 보면 똑같은 내용을 그대로 베껴 쓰는 걸 두세 번 반복해서 뭐라고 하고 싶어도, 막상 다가서면 한국어를 못 하거나 무관심한 표정으로 외면하면 교수도 더 이상 접근하기가 어려운 거예요.
동국대학교 사례가 인상적이었어요. 유학생이 처음 오면 전원을 인터뷰한다고 하더라고요. 한국어 실력은 어떤지, 전공 수업에서 이해가 안 되는 부분은 없는지, 리포트 점수가 안 나오는 이유는 뭔지 개별적으로 듣는 거예요. 맞춤형 서비스보다 직접 다가가서 필요한 걸 파악하는 거죠. 학부 4년, 석사·박사를 만들어내는 학교라면 그 정도 서비스 마인드가 있어야 유학생과 제대로 소통할 수 있겠다는 생각이 들었어요."
- 대학의 해외 유학생 유치는 학령인구 감소가 주 원인인가요?
"그런 뉘앙스가 있긴 하지만 그것만은 아니에요. 학령인구가 10~20% 줄었다고 학과나 대학이 바로 없어질 수는 없으니까요. 저는 학령인구 감소가 원인의 3분의 1 정도라고 봐요. 나머지는 글로벌화 노력이에요. 우수한 교육 시스템을 해외에 알리고 싶다는 이유도 있고, 미래에 대한 투자 측면도 있어요. 베트남이나 미얀마에서 경북대나 강원대 동문회가 열린다고 생각해 보면, 한국을 알고 좋아하는 사람들이 현지 공직이나 사업에서 활동한다는 건 한국의 좋은 것들을 자연스럽게 전파하는 거잖아요. 한국 학생들도 유학생들과 어울리면서 글로벌 감각을 키울 수 있고요. 학령인구 감소, 대학의 글로벌화, 현지에 한국 시스템을 전파하는 효과, 이 세 가지 정도가 복합적으로 작용한다고 봐요."