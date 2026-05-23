맨시티 왕조 일궈낸 '전술혁명가' 과르디올라의 10년

세계 최고의 명장으로 불리우는 펩 과르디올라 감독이 10년만에 맨체스터 시티를 떠난다.맨시티는 22일(한국시간) 구단 공식 채널을 통하여 과르디올라 감독이 이번 여름을 끝으로 사령탑 자리에서 물러난다고 발표했다. 후임으로는 지난 시즌 첼시를 이끌었던 이탈리아 출신 엔조 마레스카 감독이 부임할 예정이다.과르디올라 감독은 축구계 현역 최고의 명장으로 꼽힌다. 선수 시절에는 요한 크루이프가 지휘하던 스페인 명문 바르셀로나의 1990년대 '드림팀'에서 수비형 미드필더로 활약했고, 스페인 국가대표로도 A매치 47경기에서 활약했다.2006년 은퇴 후 이듬해 친정팀 바르셀로나 B팀의 지휘봉을 잡으며 지도자 경력을 시작했다. 1년만인 2008년 바르셀로나 1군 감독에 부임하며 전설의 시작을 알렸다.과르디올라 감독은 바르셀로나에서 역대 최고의 선수로 꼽히는 리오넬 메시를 필두로, 카를로스 푸욜, 리오넬 메시, 안드레스 이니에스타, 헤라르드 피케, 세르히오 부스케츠 등 호화멤버들을 앞세워 자신의 전술철학을 빠르게 구현해냈다.바르셀로나는 과르디올라 감독의 데뷔 첫해에 무려 6관왕을 차지하는 기염을 토하며 세계 최고의 팀으로 올라섰다. 2012년을 끝으로 지휘봉을 내려놓기까지 과르디올라는 라리가 3회, 유럽챔피언스리그 2회 우승 등 무려 14개의 우승트로피를 선사했다.바르셀로나를 떠난 이후 1년의 안식년을 거치고 복귀한 과르디올라 감독은 독일의 최고 명문인 바이에른 뮌헨의 지휘봉을 잡았다. 독일에서도 3시즌간 분데스리가 3연패, 포칼컵(FA컵) 2회 우승 등 7개의 우승트로피를 챙기며 리그를 지배했다. 다만 챔피언스리그에서는 바르셀로나 시절과 달리 3년 연속 4강에 머물며 우승과 인연이 없었다.스페인과 독일, 두 빅리그를 정복한 과르디올라는 2016년, 이번엔 잉글랜드 프리미어리그(EPL)로 눈을 돌렸다. 당시 중동의 막강한 오일머니를 앞세워 프리미어리그의 떠오른 신흥강호로 떠오른 맨시티가 러브콜을 보냈다. 맨시티는 과르디올라가 오기 전부터 이미 우승권 팀이었지만, 과르디올라 체제에서 유럽에서도 손꼽히는 '왕조'의 반열에 오르게 된다.첫 시즌이었던 2016-17시즌에는 리그 적응에 어려움을 겪으며 감독 커리어 사상 최초로 '무관'에 그치는 아쉬운 시즌을 보냈다. 하지만 적응을 마친 2년차인 2017-18시즌부터 리그컵(카라바오컵)과 프리미어리그를 제패하며 두각을 나타내기 시작했다.과르디올라가 이끌었던 '펩시티'는 프리미어리그 역사상 최초의 4연패 (2021-2024)을 포함하여 6회의 리그 우승을 차지했다. 리그컵에서도 4연패 포함 5회 우승, FA컵 3회 우승, 유럽챔피언스리그도 1회(2023 ) 정상에 올랐다. 과르디올라 재임 기간동안 맨시티의 승률은 592전 423승 77무 92패로 71.45%에 이르며, 10년간 들어올린 우승트로피는 총 20개였다.특히 최정점은 2022-23시즌이었다. 맨시티는 프리미어리그,FA컵, 챔피언스리그를 모두 석권하며, 잉글랜드 구단으로서는 1999년 맨체스터 유나이티드에 이어 24년만에 두 번째로 트레블(3관왕)을 달성했다. 슈퍼컵과 클럽월드컵 우승까지 포함하면 5관왕이었다.과르디올라 감독은 바르셀로나 시절인 2007-08시즌에 이어 15년만에 다른 리그와 팀에서 두 번 트레블을 달성한 최초의 감독이 됐다. 맨시티의 오랜 숙원이었던 챔피언스리그 우승의 한을 풀어내며 과르디올라 감독에게도 뜻깊은 시즌이 됐다.또한 과르디올라 감독은 맨시티에서 10년 동안 성적 뿐만이 아니라, EPL의 인기와 세계축구의 전술적 흐름에도 큰 영향을 미친 인물로 평가받고 있다. 조제 모리뉴, 위르겐 클롭, 안토니오 콘테, 마우리시오 포체티노 등 세계 최고의 명장들과 라이벌리를 형성하며 뜨거운 화제를 불러왔다. 과르디올라가 본격적으로 유행시킨 후방 빌드업과 포지셔닝 플레이, 인버티드 윙백 전술 등은, 맨시티에서 한층 정교하게 진화하며 이제는 많은 팀들이 보편적으로 추구하는 현대축구의 전술적 대세로 자리잡았다.한편으로 과르디올라의 재임 기간 동안 맨시티가 항상 엄청난 투자로 경쟁팀들보다 훨씬 우세한 전력을 구축했다는 점은, 과르디올라의 능력이 과대평가되었다는 비판의 근거가 되기도 했다. 맨시티는 과르디올라 부임 이전부터 수차례 재정적 페어플레이(FFP) 규정 위반 혐의로 기소되며 중징계 위기에 놓이는 등 논란이 끊이지 않았다.과르디올라 감독은 트레블 달성 이후 2024년부터 지속적으로 맨시티를 떠날 가능성이 제기됐다. 맨시티에 이미 이룰 수 있는 업적은 다 이룬 데다, 너무 오랫동안 한 팀을 이끌면서 쌓인 피로감, 구단의 재정 규칙 위반으로 인한 징계 가능성 등 복합적인 요인이 작용하며 과르디올라도 동기부여가 떨어진 모습을 보였다.2024-25시즌 맨시티는 단판승부인 커뮤니티 실드 우승을 제외하고 8년만에 메이저대회 무관에 그치며 과르디올라 부임 이후 최악의 시즌을 보냈다. 2025-26시즌에는 리그컵과 FA컵 우승에 성공하며 자존심을 회복했다. 하지만 프리미어리그에서는 22년 만에 정상을 탈환한 라이벌 아스널의 돌풍에 밀려 과르디올라 부임 이후 최초로 2년 연속 리그 우승에 실패했다.과르디올라 감독은 원래 맨시티와 2027년까지 계약되어 있었다. 하지만 BBC 등 영국 현지언론들의 보도에 따르면 과르디올라가 이미 올시즌 종료 후 팀을 떠날 수 있다는 조항이 계약 내용에 포함돼 있었던 것으로 알려졌다. 과르디올라 감독은 이미 맨시티 선수단과 작별인사를 마쳤으며, 2012년 바르셀로나를 떠날 때처럼 당분간 축구계를 떠나 재충전의 시간을 가질 전망이다.과르디올라 감독은 맨시티에서 10년만에 잉글랜드 최상위리그 최초 4연패, 프리미어리그 최초 100승점, 단일 시즌 최다 득점(106골), 그리고 리그·FA컵·리그컵 국내 트레블 최초 달성 등 누구도 이루지 못한 최초의 업적들을 남겼다. 맨유를 27년간 지휘하여 38개의 우승트로피를 들어올린 '알렉스 퍼거슨 이후, 역대 최고의 감독'이라는 평가는 EPL에서 이룩한 과르디올라의 위상을 잘 요약한다.맨시티 구단은 과르디올라가 비록 지휘봉을 내려놓지만 글로벌 앰배서더와 기술고문 역할을 부여하며, 앞으로도 다양한 프로젝트 및 협업 관계를 꾸준히 이어가겠다는 입장을 밝혔다. 또한 맨시티는 "앞으로 며칠 동안 과르디올라 감독의 재임 기간을 기념하는 시간을 가질 예정"이라며 "맨시티 역사에 큰 변화를 가져온 사령탑에게 어울리는 작별 무대를 준비할 것"이라고 밝혔다.