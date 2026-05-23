'3경기 6안타' 이형종, 다시 시작된 '광토마'의 질주

키움히어로즈

22일 잠실구장에서 열린 LG와 키움의 경기에 나선 키움 이형종 선수키움이 적지에서 LG를 꺾고 5연승을 달리며 시즌 20승 고지를 밟았다.설종진 감독이 이끄는 키움 히어로즈는 22일 서울 잠실야구장에서 열린 2026 신한 SOL 뱅크 KBO리그 LG 트윈스와의 원정 경기에서 장단 11안타를 때려내며 7-0으로 승리를 따냈다. NC 다이노스와의 주중 3연전을 모두 쓸어 담았던 키움은 LG와의 주말 3연전 첫 경기까지 가져가면서 이날 삼성 라이온즈에게 5-7로 패한 롯데 자이언츠를 반 경기 차이로 제치고 단독 8위로 올라섰다(20승1무26패).키움은 선발 케니 로젠버그가 4이닝3피안타2사사구6탈삼진 무실점으로 성공적인 복귀전을 치렀고 5명의 불펜투수가 남은 5이닝을 노히트로 막으며 팀 완봉을 완성했다(승리투수 박진형). 타선에서는 전날 결승 만루홈런을 터트렸던 김건희가 이틀 연속 결승타를 포함해 2안타2타점1득점으로 맹활약했고 베테랑 외야수 이형종은 시즌 첫 3안타 경기와 함께 1타점2득점을 보태며 자신의 가치를 증명했다.KBO리그는 지난 2011년 메이자리그의 '룰5 드래프트'에서 착안한 2차 드래프트를 신설해 소속 구단에서 기회를 얻지 못한 선수들에게 이적의 길을 열어줬다. 현재까지 7번에 걸쳐 진행된 2차 드래프트는 올해도 안치홍과 배동현, 박진형(이상 키움), 임기영(삼성 라이온즈) 등이 1군에서 활약하며 성공적으로 유지되고 있다. 하지만 2차 드래프트는 2019년 5번재 드래프트를 끝으로 한 차례 폐지된 적이 있었다.KBO리그에서 2차 드래프트가 잠정 폐지됐던 이유는 2021년부터 도입한 '퓨처스 FA' 제도 때문이다. 퓨처스 FA는 1군 등록 일이 60일 이하인 시즌이 7년 이상 되는 선수들에게 자격이 주어지고 자격을 얻은 선수는 별도로 신청해 1군 FA 선수들처럼 자유롭게 다른 구단과 이적 협상을 할 수 있는 제도다. 해당 자격을 갖춘 선수가 '자의'에 의해 팀을 옮길 수 있다는 점에서 2차 드래프트와 큰 차이가 있었다.하지만 퓨처스 FA는 KBO리그에 뿌리를 내리지 못했다. 2021 시즌이 끝나고 14명의 선수가 첫 퓨처스FA가 될 수 있는 자격을 얻었지만 3명은 이미 소속팀에서 방출이 된 선수였고 2명은 현역 은퇴를 결정한 상태였다. 게다가 FA를 신청한다고 해서 기존 소속 구단보다 좋은 대우를 받고 이적할 수 있다는 보장도 없었기에 14명의 자격 선수들 중 실제로 퓨처스FA를 신청한 선수는 단 3명에 불과했다.kt 위즈의 전유수(목포과학대 코치)와 NC의 강동연이 전년보다 삭감된 금액에 소속 구단과 재계약을 했고 '퓨처스FA 미아'가 됐다가 2023년5월 롯데와 계약한 국해성은 단 6경기만 출전하고 다시 방출됐다. 2022년 겨울엔 16명이 대상자가 됐지만 이미 8명이 소속 구단에서 방출됐거나 은퇴를 결정했기 때문에 실질적인 대상자는 8명이었고 장점보다 단점이 더 크게 부각된 퓨처스 FA를 신청한 선수는 단 2명이었다.2014년 LG에 입단해 9년 동안 활약했던 한석현은 2022년11월 연봉3900만원에 NC로 이적했다. 이적 당시 20대의 젊은 선수였던 한석현은 이적 후 3년 동안 128경기에 출전해 52안타3홈런26타점을 기록했다. 하지만 한석현은 올 시즌 외야 전 포지션을 소화하는 유틸리티 외야수로 38경기에서 타율 .303 1홈런14타점9득점을 기록하고 있다. 하지만 2023년 2차 드래프트가 부활하면서 퓨처스 FA는 2년 만에 폐지됐다.서울고 시절 '눈물의 에이스'로 불리며 많은 화제 속에 2008년 신인 드래프트 1차지명으로 LG에 입단한 이형종은 LG에서 차세대 에이스로 육성하려 했지만 3년 동안 1군에서 단 2경기 밖에 등판하지 못했다. 그 후 개인 사정으로 팀에서 임의 탈퇴 됐다가 군복무를 마치고 2014년 팀에 복귀한 이형종은 2014 시즌이 끝나고 타자로 전향했고 2015년부터 외야수 글러브를 끼고 퓨처스리그 경기에 출전했다.2016년 외야수로 1군에 데뷔한 이형종은 2017년 128경기에 출전해 타율 .265 9홈런44타점57득점을 기록했고 2018년에는 타율 .316 138안타13홈런42타점83득점으로 커리어 첫 3할 타율을 기록했다. LG팬들은 그라운드를 거침 없이 질주하는 이형종에게 '광토마'라는 별명을 지어주기도 했다. 이형종은 2018년부터 2021년까지 4년 연속 두 자리 수 홈런을 기록하며 LG를 대표하는 우타 외야수로 활약했다.하지만 2021년 타율이 .218로 떨어진 이형종은 2022년 옆구리 부상으로 26경기 출전에 그친 후 퓨처스FA를 신청했다. 그리고 키움에서 2022년11월 이형종을 4년 총액 20억 원에 영입했다. 하지만 키움이 적지 않은 비용을 투자해 영입한 이형종은 히어로즈 이적 후 3년 동안 167경기에 출전해 104안타9홈런62타점을 기록하는데 그쳤다. 그리고 키움은 이형종 영입 후 3년 동안 최하위를 벗어나지 못했다.이형종은 키움과의 계약 마지막 해가 된 올 시즌에도 지난 19일까지 타율 .156 2홈런6타점으로 전혀 이름값을 해주지 못했다. 이렇게 쓸쓸하게 키움과의 계약 기간이 끝나는 듯했던 이형종은 20일 SSG랜더스전에서 1홈런2타점1득점,22일 LG전에서 3안타1타점2득점을 기록하면서 빠르게 타격감을 회복하고 있다. 최근 3경기 동안 이형종은 11타수6안타(타율 .545)1홈런4타점4득점을 몰아치고 있다.키움은 서건창, 안치홍, 최주환으로 이어지는 베테랑 3인방이 분전하고 있고 외야수 임병욱이 오랜 부진을 털어내고 좋은 활약을 해주고 있으며 빅리그 50홈런에 빛나는 새 외국인 타자 케스턴 히우라도 가세할 예정이다. 여기에 '광토마' 이형종의 타격감까지 살아나면 히어로즈의 상위 타선은 누구도 무시할 수 없다. 3년 연속 최하위 히어로즈가 순위 경쟁에서 다크호스로 떠오른다 해도 전혀 이상할 게 없다는 뜻이다.