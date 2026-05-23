맨체스터 두 라이벌의 완벽히 엇갈린 하루

잉글랜드 프리미어리그(PL) 2025-26시즌의 결말이 드디어 보이기 시작했다. 챔피언 자리에는 22년 만에 정상에 오른 미켈 아르테타 감독의 아스널이 이름을 올린 가운데, 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 진출권은 맨체스터 시티·맨체스터 유나이티드·아스톤 빌라가 획득했다. 오는 25일 오전 0시(한국시간) 최종전이 열리는 가운데 흥미로운 소식이 들려왔다. 바로 맨체스터의 두 팀 사령탑과 관련된 소식이다.첫 소식은 이번 시즌 아쉽게도 준우승에 그친 맨체스터 시티의 수장인 펩 과르디올라 감독이 리그 최종전을 끝으로 지휘봉을 내려놓게 됐다는 것. 22일 오전(한국시간) 맨시티는 공식 홈페이지를 통해 관련 내용을 공개했다.2016-17시즌을 앞두고 바이에른 뮌헨을 떠나 맨시티 지휘봉을 잡았던 과르디올라 감독은 팀에 지대한 영향을 끼친 인물이다. 이미 바르셀로나·뮌헨에서 혁신적인 전술을 통해 지도력을 입증했던 그는 잉글랜드 무대에서도 영향력을 과시했다. 첫 시즌에는 리그 3위에 머무르며 무관에 그쳤지만, 2017-18시즌부터는 강력한 전술과 지도력으로 리그를 평정했다.해당 시즌 리그를 더불어 리그컵을 정상에 오르며 강력함을 과시했고, 2018-19시즌에도 위르겐 클롭 감독이 이끌었던 리버풀의 추격을 제치고 2연패에 성공했다. 잉글랜드 프리미어리그를 제패한 과르디올라 감독의 맨시티는 서서히 유럽 대권에 도전할 수 있는 전력을 갖추기 시작했고, 특히 2022-23시즌에는 그토록 고대하던 챔피언스리그 우승 트로피를 따내며 웃었다.이에 그치지 않았다. 2023-24시즌까지 무려 프리미어리그 4연패를 이뤄냈고, 이번 시즌에는 비록 아스널에 챔피언 자리를 내줬으나 FA컵·리그컵 정상에 서면서 강력함을 과시했다. 10년 동안 20개의 트로피를 따내며 오일머니란 비판을 받았던 맨시티에 품격을 더해줬고, 과르디올라 감독은 잉글랜드에서도 성공적인 커리어를 보내는 데 성공했다.모든 것을 이뤄냈던 과르디올라 감독. 끝내 이번 시즌을 끝으로 맨시티를 떠나기로 했다. 그는 구단과 인터뷰를 통해 "정말 특별한 시간을 함께 보냈다. 떠나는 이유는 묻지 않았으면 한다. 특별한 이유는 없다. 다만 마음 깊은 곳에서 지금이 내가 떠날 때라는 것을 알고 있다. 영원히 남을 것은 감정과 사람들, 추억, 그리고 내 맨체스터 시티를 향한 사랑이다"라고 했다.구단은 과르디올라의 업적을 기리기 위해, 홈구장 에티하드 스타디움 북측 스탠드를 '펩 과르디올라 St'으로 명명, 동상을 설치할 예정으로 알려졌다. 이 결정은 구단주인 셰이크 만수르 구단주의 승인 아래 이뤄졌고, 오는 25일(한국시간) 아스톤 빌라와 리그 최종전에서 공개한다.한편, 과르디올라 후임으로는 이번 시즌 첼시에서 경질된 엔조 마레스카 감독이 유력한 것으로 알려졌다. 지난 19일(한국시간) 유럽 축구 이적시장에 정통한 파브리지오 로마노 기자는 개인 SNS를 통해 본인 시그니처 멘트인 "Here We go"를 덧붙이며 "엔조 마레스카 감독이 맨시티와 구두 합의에 도달했다"라고 알린 바 있다.그 사이 맨시티의 '라이벌' 맨체스터 유나이티드는 임시 사령탑이었던 마이클 캐릭을 정식 감독으로 선임했다. 맨유는 22일 공식 채널을 통해 "마이클 캐릭을 1군 선수단 정식 감독으로 선임했다"라고 발표했다. 캐릭과의 계약 기간은 2년으로 2028년 6월까지다.2025-26시즌 개막 후 맨유는 아모링 감독 체제 아래서 이렇다 할 반전을 선보이지 못했고, 팀 내 불화와 성적 부진이 겹치며 내홍을 겪어야만 했다. 결국 지난 1월 4일(한국시간), 리즈 유나이티드와 리그 20라운드에서 1-1 무승부가 나오면서 모든 고름이 터져 나왔고, 구단은 끝내 아모링 감독을 경질하는 결단을 내렸다.이후 임시 사령탑을 찾던 맨유는 레전드 출신 마이클 캐릭을 선임하는 선택을 내렸고, 이는 신의 한 수가 됐다. 데뷔전이었던 맨시티와 더비 라이벌전에서 2-0 완승을 챙기며 기분 좋은 출발을 알렸고, 이후에는 아스널·토트넘·풀럼·에버턴·크리스털 팰리스를 연이어 잡아내며 분위기 반등에 성공했다. 이후 리즈에 패배하며 잠시 분위기가 흔들렸지만, 딱 거기까지였다.첼시·브렌트퍼드·리버풀을 잡아내며 차기 시즌 챔피언스리그 진출권을 손에 넣었고, 부임 당시 6위에 머물렀던 팀을 현재 3위까지 끌어올리면서 반전 드라마를 집필했다. 성적뿐만 아니라 경기력도 합격점이었다. 아모링 시절 어울리지 않았던 3백에서 과감하게 벗어나 4-2-3-1 구조의 안정적인 전술 형태를 완성했고, 선수 개개인 퍼포먼스도 올리는 데 성공했다.이에 따라 아모링 시절 중용받지 못했던 코비 마이누는 핵심 선수로 발돋움해 장기 재계약과 함께 북중미 월드컵 최종 명단에 오르는 기쁨을 누렸다. 이외에도 브루노 페르난데스는 시즌 20호 도움이라는 대기록을 작성하면서 압도적인 시즌을 보냈다. 16경기를 치르며 11승 3무 2패의 압도적 성적을 기록한 캐릭 임시 감독이 정식 사령탑이 되는 건 시간문제였던 것.선수단 신뢰도 상당히 높다. 핵심 공격수 마테우스 쿠냐는 "캐릭은 선수단에 엄청난 신뢰를 받고 있고, 지도하는 방식은 매우 놀랍다"라며 "그에게 알렉스 퍼거슨과 같은 마법이 있는 거 같다. 그와 함께하고 싶으며 정식 감독 자격이 있다"라고 공개적으로 지지하기도 했다.정식 감독에 오른 캐릭은 구단과 인터뷰를 통해 "지난 5개월 동안 선수단은 우리가 요구하는 회복력, 단결력, 결단력에 도달할 수 있다는 것을 보여줬다. 이제 분명한 목표 의식을 가지고 다시 앞으로 나아가겠다. 맨유의 놀라운 팬들은 다시 가장 큰 영광에 도전할 자격이 있다"라고 각오를 밝혔다.똑같은 하루, 맨체스터에 자리한 두 팀은 서로 다른 '안녕'을 경험했다. 과연 다음 시즌, 이들이 내린 선택은 어떤 효과를 몰고 오게 될까.