KCC의 현재이자 미래였던 송교창, 해외 진출 선언

김종수

전주에서 데뷔하고 성장해 부산을 거쳐 'KCC의 심장'이 된 프랜차이즈 스타 송교창이 해외진출을 선언했다.부산 KCC 장신 포워드 송교창(29, 201.3cm)이 새로운 도전에 나선다.KCC는 22일 송교창의 해외 진출 의사를 공식적으로 인정하며 선수의 선택을 존중하기로 했다고 밝혔다. 현재 가장 유력한 행선지는 일본 프로농구 B.리그다. 한국 농구를 대표하는 빅윙 자원의 해외 진출이라는 점에서 농구계 전체의 관심이 집중되고 있다.송교창은 KCC의 현재이자 미래였고, 동시에 팀의 상징과도 같은 존재였다. 고졸 신인으로 프로에 입성해(당시 전주 KCC) 리그 MVP로까지 성장한 과정 자체가 KCC의 역사와 맞닿아 있었다. 그런 선수가 이제 익숙한 국내 무대를 떠나 새로운 도전에 나선다.KCC는 전력 손실이 불가피함에도 선수의 꿈을 막지 않았다. 대신 임의해지라는 방식을 통해 해외 진출을 적극 지원하기로 했다. 선수의 미래를 응원하면서도 훗날 복귀 가능성까지 남겨둔 현실적인 결정이다.송교창의 해외 진출은 의미가 크다. KBL의 위상, 일본 B.리그의 성장, 한국 선수들의 해외 시장 확대 가능성까지 다양한 흐름이 맞물려 있는 도전이기 때문이이다.송교창은 KBL에서도 보기 드문 성장 서사를 가진 선수다. 2015년 KBL 신인드래프트에서 전체 3순위로 KCC 유니폼을 입은 그는 고등학교 졸업 직후 곧바로 프로 무대에 뛰어들었다. 당시만 해도 지금처럼 완성형 선수는 아니었다. 큰 신장과 운동능력은 매력적이었지만 체격이나 기술 완성도는 더 다듬어야 한다는 평가가 많았다.송교창은 꾸준히 자신의 약점을 채워나갔다. 프로 초창기에는 에너지 넘치는 수비와 활동량이 장점이었다면, 시간이 흐를수록 공격 옵션이 다양해졌다. 돌파와 컷인 플레이는 물론이고 외곽슛까지 안정감을 갖추기 시작했다. 여기에 포워드임에도 상황에 따라 가드 역할까지 수행 가능한 볼 핸들링 능력은 그의 가치를 더욱 높였다.무엇보다 현대 농구가 요구하는 '멀티 포지션' 능력이 뛰어났다. 2m가 넘는 신장에도 빠른 스피드를 갖췄고, 그로인해 상대 가드부터 빅맨까지 모두 수비가 가능했다. KBL에서는 흔치 않은 유형의 선수였다.전주 팬들의 폭발적인 응원을 받으며 MVP를 차지했던 시절 송교창은 공수 양면에서 압도적인 존재감을 보여줬다. 특히 경기 흐름 자체를 바꾸는 능력이 돋보였다. 빠른 트랜지션, 허슬플레이, 리바운드 가담, 수비 로테이션까지 팀 농구의 핵심 역할을 수행했다. MVP 수상은 단순한 개인 기록 보상이 아니라, 리그 전체가 그의 가치를 인정한 결과였다.이후에도 송교창은 꾸준하게 KCC의 중심이었다. 특히 최근 몇 년간 KCC가 '슈퍼팀'이라는 평가를 받을 수 있었던 배경에도 송교창의 존재감이 컸다. 최준용, 허훈 같은 스타 선수들이 합류했지만, 팀의 밸런스를 유지해주는 축은 결국 송교창이었다는 평가가 많다.특히 수비에서의 공헌도는 매우 높다. 상대 에이스를 전담 마크하면서도 궂은 일을 마다하지 않는 에이스형 선수는 흔치 않다. KCC가 최근 3년간 2번이나 챔피언결정전에서 우승 할 수 있었던 배경에도 송교창의 헌신이 있었다.이번 시즌 역시 그는 완벽한 몸 상태는 아니었다. 부상 여파 속에서도 꾸준히 출전하며 평균 두 자릿수 득점을 기록했고, 플레이오프에서는 더욱 존재감을 끌어올렸다. 공격보다 수비와 팀 플레이에 집중하며 우승 퍼즐의 핵심 역할을 수행했다. 결국 KCC는 정규리그 6위라는 불리한 위치에서도 챔피언결정전 우승이라는 놀라운 성과를 만들어냈다.그런 의미에서 이번 해외 진출은 KCC 팬들에게 더욱 특별하게 다가온다. 단순한 스타 선수의 이적이 아니라, 원클럽맨이 새로운 길을 선택했기 때문이다.송교창의 해외 진출 과정에서 가장 눈길을 끈 부분은 바로 '임의해지' 방식이다. 일반 팬들에게는 다소 낯선 개념이지만, 이번 사례에서는 매우 중요한 의미를 가진다.임의해지는 계약 자체를 완전히 종료하는 형태가 아니다. 쉽게 말해 선수 계약을 일시적으로 멈추는 개념에 가깝다. 선수는 해외에서 자유롭게 활동할 수 있지만, 원소속 구단은 선수 보유권을 유지한다.즉 송교창이 훗날 KBL 복귀를 결정할 경우 반드시 KCC로 돌아와야 한다. 다른 국내 구단과 자유롭게 계약할 수 있는 구조가 아니다. 그만큼 KCC 입장에서는 미래를 대비한 선택이기도 하다.KCC로서는 상당한 고민이 있었을 가능성이 크다. 송교창은 공수 양면에서 팀 전술의 중심축 역할을 맡아온 핵심 자원이다. 특히 국내 선수 중에서는 대체 자원을 찾기 어려운 스타일이다. 때문에 그의 이탈은 전력 구조 자체를 흔들 수 있는 문제였다.그럼에도 불구하고 KCC는 선수의 선택을 존중했다. 프랜차이즈 스타와의 신뢰 관계가 있었기에 가능한 결정이었다고 본다. 실제로 프로스포츠에서 구단과 선수의 관계는 점점 비즈니스 중심으로 변하는 추세다. 그러나 KCC와 송교창의 관계는 조금 달랐다. 전주 시절부터 지금까지 함께 성장했고, 서로의 전성기를 만들어주었다. 그래서 이번 결정에는 일종의 '배려'와 '약속'의 의미도 담겨 있다.현재 송교창의 차기 행선지로 가장 유력하게 거론되는 곳은 일본 B.리그다. 최근 일본 농구는 아시아에서 가장 빠르게 성장하는 시장 중 하나로 평가받는다. 리그 규모와 운영 수준은 물론이고, 관중 문화와 마케팅, 연봉까지 꾸준히 상승하고 있다. 일본은 2023 FIBA 월드컵 이후 농구 인기가 폭발적으로 증가했고, 이를 바탕으로 B.리그의 가치 역시 크게 높아졌다.최근에는 한국 선수들에 대한 관심도 커지고 있다. 아시아쿼터 제도를 통해 한국 선수 영입이 활발해졌고, 실제로 여러 선수들이 일본 무대에서 경쟁력을 보여주고 있다. 대표적인 사례가 이현중(26, 201cm)이다. 이현중은 일본 무대에서 뛰어난 활약을 펼치며 현지 팬들과 구단 관계자들에게 강한 인상을 남겼다. 장신 스윙맨 유형의 한국 선수들이 일본 농구 스타일과 잘 맞는다는 평가도 이어지고 있다.송교창 역시 마찬가지다. B.리그는 빠른 공수 전환과 활동량, 외곽 수비를 중요하게 여긴다. 그는 이런 요소들을 모두 갖춘 선수다. 특히 일본 무대에서는 그의 멀티 능력이 더욱 높은 평가를 받을 가능성이 크다. 상대 에이스를 막으면서도 공격에서는 트랜지션과 컷인 플레이로 득점에 기여할 수 있기 때문이다.커리어 측면에서도 적절한 시기라는 평가가 나온다. 송교창은 이미 KBL MVP와 우승을 모두 경험했다. 국내 무대에서 이룰 수 있는 상당 부분을 경험한 상황에서 새로운 환경에 도전하고 싶은 욕구는 자연스러운 흐름이다.앞서 언급했듯 이번 해외 진출은 여러모로 의미가 크다. KBL 선수들의 해외 시장 확대 가능성을 높여줄 도화선이 될 수도 있기 때문이다. 전주와 부산을 거쳐 'KCC의 상징'으로 자리잡은 프랜차이즈 스타 송교창의 행보에 많은 시선이 집중되는 이유다.